Semanas atrás, Fenapes mostró particular preocupación por el desarrollo de los concursos a efectividad para docencia directa en Secundaria y denunció varias irregularidades en el proceso. El organismo abrió un nuevo concurso a efectividad, ahora para cargos de docencia indirecta, que es seguido de cerca por el sindicato. Al respecto, Mandacen ya advirtió algunas dificultades, como la situación de profesores adscriptos que, pese a haber realizado el curso de director y subdirector, no pueden concursar para efectivizar sus cargos, ya que Secundaria entiende que no tienen la formación adecuada. “Hay una Administración que no te brinda garantías”, resumió.