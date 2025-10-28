“Por presupuesto digno para la educación pública” es el lema de la filial montevideana de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES), pero también se manifiesta de manera similar por el resto de los sindicatos de la educación y por el movimiento estudiantil que estos últimos días han reclamado por mayor presupuesto para la educación a través de diversas medidas de lucha.

Este lunes, gremios estudiantiles y centros de estudiantes se manifestaron frente al Palacio Legislativo y ocuparon centros educativos. Este martes, ADES Montevideo paró y ocupó seis liceos públicos de la capital del país.

El reclamo: que el proyecto de Presupuesto Nacional que está siendo discutido en la cámara alta redirija montos presupuestales para la educación pública hasta llegar al 6% del producto interno bruto (PIB) más 1% para investigación, prometido por el gobierno en campaña electoral y reclamado desde hace años por los sindicatos y gremios educativos.

Así es que ADES Montevideo ocupó los liceos 1, 9, 13, 22, 61 y 72. Asimismo, convocó a parar durante 48 horas: este martes y el miércoles, día en que el PIT-CNT convocó a una movilización a la que se sumará la mayoría de los sindicatos de la educación. “Por trabajo, salario y presupuesto” es el lema de la movilización de este miércoles, a las 10.00 en la explanada de la Universidad de la República, en el marco de un paro parcial para apoyar a los distintos sindicatos “en conflicto”.