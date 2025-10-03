Luego de que un grupo de ciberdelincuentes llamado PampaLeaks filtrara una base de datos de usuarios de Ceibal, el organismo detectó un incidente de ciberseguridad, lo que provocó que las plataformas del organismo estén fuera de servicio desde el miércoles.

La filtración fue anunciada en un foro donde suelen publicarse filtraciones provenientes de ataques informáticos, y allí PampaLeaks señaló que también contaba con bases de datos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), entre otras instituciones.

Este viernes, la ANEP publicó un comunicado en el que anunció la detección de “un incidente de ciberseguridad que afecta a la plataforma GURÍ”, utilizada por maestros y maestras de Primaria para subir tareas, registrar asistencias e inasistencias y completar el carné. Según supo la diaria, se trató concretamente de un hackeo.

La ANEP afirmó que están “trabajando” para resolver la situación y, por ese motivo, la plataforma GURÍ “permanecerá fuera de servicio durante las próximas horas”. Asimismo, aseguraron que informarán “sobre este incidente a la brevedad posible”.