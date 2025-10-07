Los rectores que son parte de la Red Educativa Universitaria de Conocimiento y Acción Regional (Reducar), integrada por universidades pedagógicas y de la educación de América Latina y el Caribe, apoyaron la creación de una Universidad Nacional de la Educación (UNED) en Uruguay, de la misma forma que lo hicieron en 2017, cuando se había planteado la última iniciativa gubernamental sobre el tema.

En una carta dirigida al presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, y al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, desde la red manifiestan que la creación de la UNED “constituye un paso fundamental y largamente esperado para la consolidación de un sistema educativo de calidad y con proyección de futuro”.

De acuerdo con la nota, a la que accedió la diaria, la creación del nuevo ente “no sólo permitirá fortalecer la formación de los educadores, sino que será un aporte fundamental para jerarquizar el rol del profesorado en el desarrollo nacional”. “Al integrar la formación docente al sistema universitario se generan las condiciones para que los futuros maestros y profesores construyan capacidades de investigación y mejoren sus condiciones para la producción de conocimiento pedagógico y educativo”, se agrega.

Los rectores de las universidades pedagógicas de la región señalan que darle rango universitario a la formación de educadores asegura que se promueva “la autonomía profesional, la innovación pedagógica y la capacidad de responder a los desafíos de un mundo en rápida transformación”.

“La formación universitaria de los educadores del Uruguay será una llave para potenciar al sistema educativo y, por extensión, al conjunto de la sociedad”, concluye la nota, que está firmada por los rectores de siete universidades: las universidades pedagógicas nacionales de Honduras, Colombia, México y Argentina, la Universidad Nacional de Educación de Ecuador, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile y el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña de República Dominicana.

Miembros de esta red, el mes pasado participaron en un evento realizado en Uruguay, que, en la misma línea de la nota enviada, apuntó a resaltar la relevancia de una UNED para el país.