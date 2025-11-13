De acuerdo a su Ley Orgánica, la Universidad de la República (Udelar) es cogobernada por estudiantes, docentes y egresados, que eligen a sus representantes en elecciones universitarias. A partir de la “ley de emergencia en la educación”, sancionada en 1973, meses antes del inicio de la dictadura cívico-militar, el voto pasó a ser obligatorio para todos los órdenes.

Más allá del recurrente debate sobre si la obligatoriedad debería mantenerse, con el crecimiento que registró la Udelar en las últimas décadas, se trata de un evento que moviliza a miles de personas en todo el país. Ayer se realizó un nuevo acto eleccionario en la Udelar y el tráfico de la zona céntrica de Montevideo volvió a verse colapsado durante varios momentos del día, ya que, justamente, es donde más servicios universitarios se concentran.

Según datos a los que pudo acceder la diaria, votaron más del 70% de los 340.000 habilitados en todos los órdenes, con una cifra total de votantes cercana a los 250.000. Al analizar dicho dato, debe tenerse en cuenta que la elección no era obligatoria para los mayores de 75 años y que, además, quienes se encuentran en un departamento distinto al que deben sufragar pueden justificar el voto.

En esta instancia se eligieron los representantes de los tres órdenes en la Asamblea General del Claustro, cuya integración será responsable de una nueva elección de rector, y las asambleas del claustro de todas las facultades. Muchos de los servicios universitarios, como las facultades de Información y Comunicación o la de Humanidades y Ciencias de la Educación, elegirán decano en el corto plazo.

Además, algunas facultades también eligieron a sus representantes en el Consejo total o parcialmente, ya que en la elección se votó sólo la conformación de la representación estudiantil en el Consejo de algunas facultades. Ello se debe a que muchos representantes estudiantiles suelen renunciar antes de completar el mandato de cuatro años, entre otras cosas, porque se reciben antes.

A diferencia de años anteriores, la Corte Electoral, organizadora de la elección, anunció que va a publicar resultados de la elección una vez que se complete el escrutinio primario.