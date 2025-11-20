El miércoles se registró una nueva agresión en una escuela pública, esta vez en el departamento de Paysandú. Según pudo saber la diaria, una exalumna del centro educativo ingresó al local escolar y golpeó a una niña con una piña americana.

La filial de Paysandú de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) emitió un comunicado en el que rechaza “enérgicamente” lo ocurrido, bajo el supuesto de que “cualquier agresión vulnera derechos básicos y compromete la integridad emocional y física de las infancias”. En el comunicado se plantea también que la escuela pública debe ser un espacio “seguro, protector y garante de derechos”, en el que cada niño y niña “debe sentirse cuidado, contenido y respetado”.

Ademu Paysandú manifestó también que acompaña a la niña y su familia, que se encuentra internada, y transmitió el “apoyo y solidaridad” con el colectivo docente de la escuela. Según completan, los maestros del centro educativo “día a día sostienen prácticas de cuidado, convivencia y protección, muchas veces en contextos complejos”.

Por su parte, la filial planteó la necesidad de reforzar los equipos de orientación y apoyo que intervienen ante este tipo de episodios, lo que debe ser acompañado de políticas y recursos concretos que permitan mejores márgenes de actuación.

Según dijeron a la diaria desde la Administración Nacional de Educación Pública, se trató de un conflicto generado fuera del centro educativo que se manifestó a través de la agresión física dentro de la escuela.