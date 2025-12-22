El Consejo de Formación en Educación (CFE) firmó este lunes un acuerdo con la Universidad Pedagógica Nacional (Unipe) de Argentina para que en 2026 comience una nueva propuesta de posgrado para docentes uruguayos. Se trata de la Maestría en Formación Docente, que se ofrecerá de forma gratuita, ya que el CFE se hace cargo de la totalidad de su costo, a través del pago de 70.000 dólares a la universidad.

Según explicaron a la diaria Walter Fernández Val, presidente del CFE, y Carlos Rodríguez, rector de la Unipe, el acuerdo permitirá que 80 docentes uruguayos puedan cursar el posgrado a distancia. Al respecto, Rodríguez detalló que la cursada será híbrida, ya que habrá instancias virtuales pero también presenciales. Según informó el CFE, la mayoría de las actividades serán virtuales y habrá tres encuentros presenciales en cada uno de los dos años de cursada.

El primer encuentro será a fines de febrero en la ciudad de Salto. Precisamente, Fernández Val señaló que en esta edición tendrán prioridad quienes se inscribieron a la Maestría en Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales, que también se iba a dictar en Salto pero fue suspendida sobre distintos cuestionamientos a su legalidad. El presidente del CFE señaló que una vez que las actuales autoridades asumieron sus cargos, en marzo de este año, definieron suspender el posgrado y realizar una revisión jurídica del tema, en el entendido de que la Administración Nacional de Educación Pública no tiene potestad para ofrecer posgrados sin estar asociada con una universidad.

Por ello, hasta tanto el CFE no se convierta en Universidad de la Educación (Uned), como pretende el actual gobierno, necesita de otra institución universitaria y por eso se realizó el acuerdo con la Unipe. Sobre la maestría creada en el gobierno anterior, el presidente del organismo dijo que, además de no contar con un acuerdo con ninguna universidad, “presentaba debilidades académicas estructurales y no tenía disponibilidad presupuestal”. “Tuvimos que suspenderla, pero queríamos darles respuesta a esos maestrandos que habían iniciado un primer módulo”, planteó.

Según completó Fernández Val, después de que quede claro cuántos de los inscriptos a dicho posgrado se anotarán a la Maestría en Formación Docente, se abrirán inscripciones a otros docentes interesados hasta completar los 80 cupos.

Un posgrado que apunta a la reflexión en didáctica profesional y específica

El rector de la Unipe contó que la maestría, que comenzó a dictarse presencialmente hace más de una década y más recientemente pasó a contar con la modalidad a distancia, cuenta con contenidos teóricos más generales, pero también con un fuerte componente de didáctica profesional “muy ligada a lo que ocurre en el aula” de cada maestrando. Además, en función de la especialidad de los cursantes, se desarrolla una didáctica específica, por ejemplo, en una disciplina o en un tramo de la educación obligatoria en la que se desempeñen profesionalmente como docentes.

Rodríguez destacó que la Unipe tiene una importante experiencia en esta línea de trabajo y contó que la maestría está calificada en la categoría B en el sistema de clasificación de posgrados en Argentina, lo que implica “una muy buena categoría”. Al respecto, detalló que ese sistema evalúa las carreras en función de los docentes que dan los cursos, la estructura, la bibliografía y los proyectos de investigación que sustentan la enseñanza, entre otros aspectos.

Por su parte, el rector planteó que desde la Unipe están dispuestos a acompañar al CFE en la creación de la Uned, concretamente en el desarrollo de una línea de investigación en didáctica específica. Según completó, esta línea cobra importancia en la actualidad, ya que da respuesta a qué pasa con los alumnos ante distintos cambios que se presentan en el contexto educativo, por ejemplo, con la irrupción de nuevas tecnologías.

Durante la firma, Fernández Val planteó la importancia del acuerdo, justamente, en el marco del proceso de creación de la Uned, ya que se trata de una vía de cooperación entre instituciones que favorece “el flujo y la movilidad” de estudiantes y docentes, lo que, en definitiva, repercute en la mejora académica. En ese sentido, hizo énfasis en que la maestría cuenta “con todos los requisitos académicos” que requiere “un posgrado de esa magnitud”.

El vínculo entre el CFE y la Unipe para el dictado de la maestría no es nuevo, ya que en 2017 se firmó un acuerdo similar, por el que el posgrado se dictó entre 2018 y 2019. El vínculo se retomó durante la actual administración, cuando la Unipe participó en un evento de cara a la creación de la Uned y, a partir de entonces, se trabajó en la reedición del acuerdo.