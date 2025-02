La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Ministerio del Interior (MI) inauguraron este lunes en el Complejo Educativo Paso de la Arena un sistema de cámaras de videovigilancia que tienen el fin de mejorar la seguridad en 429 centros educativos de Montevideo.

El sistema tiene 3.332 equipos instalados e implicó una inversión 37.000.000 de pesos de equipamiento por única vez y 48.000.000 de pesos de servicio anual, según indica un documento de la ANEP al que tuvo acceso la diaria sobre el plan de seguridad y videovigilancia. El sistema fue adjudicado a través de licitación a la empresa Vector Seguridad Privada.

El plan de seguridad, que utiliza la información de las cámaras, cuenta con “detección analítica de intrusos” y con “alerta inmediata de movimiento” al Centro de Monitoreo Exclusivo, a través de la conectividad que proporciona Antel.

“Al ser verificada una intrusión, se activa el protocolo de actuación: se realiza la detección y el seguimiento de quien ingresa, se realiza un perifoneo disuasivo, se envía móvil de respuesta rápida con funcionarios de la empresa adjudicada, así como servicio 222 como prestación de garantías, quienes actúan directamente de la detención de quien se encuentra en el predio del local educativo”, explica el documento de ANEP.

En su oratoria, el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Juan Gabito, subrayó que este tipo de iniciativas “no pasan de golpe”, sino que las decisiones se toman después de “un proceso de reflexión”. Gabito pidió continuar “trabajando desde dentro del sistema educativo, para que, además de protegernos de los de afuera, generemos una sociedad mejor sin tanto tipo de estas necesidades”.

El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, remarcó que “esto va a ser un antes y un después en lo que tiene que ver con la seguridad en los centros educativos” y que, por tanto, ahora los estudiantes, familias y trabajadores de los centros de Montevideo “se van a sentir un poco más seguros”. “Va a haber un ojo vigilante que va a estar cuidando que no ingrese nadie al centro educativo que no tenga autorización o que no venga a estudiar y trabajar”, recalcó.

Por su parte, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, afirmó que no era “posible ni deseable” inaugurar 430 veces el sistema de seguridad y que la “idea” de una de las inauguraciones fue que tuviera “valor de símbolo”, no solo para la comunidad local, sino también para la extensión de “esa red enorme de centros educativos”.

“Hoy estamos instalando cámaras para que las escuelas, los liceos y las escuelas técnicas puedan trabajar en seguridad y vuelvan a hacer lo que fueron históricamente en este país: grandes generadores de comunidad”, sostuvo, y agregó: “No defendemos las escuelas y los liceos solo para que estén defendidas, defendemos las escuelas y los liceos para que puedan funcionar eficazmente como comunidades educativas y desde lo educativo irradiar hacia la sociedad”.

El ministro de Educación y Cultura espera que el sistema tenga “un efecto de disuasión”

En rueda de prensa, el presidente del Codicen apuntó que el proceso inició en 2022 y que este responde a una “necesidad” de los estudiantes, docentes, padres y de la “comunidad en general” que “se beneficia de este sistema de monitoreo y respuesta en caso de intrusiones”.

Explicó que la inversión no es únicamente para comprar el equipamiento, sino para contratar los datos móviles de Antel y el servicio de monitoreo y respuesta. “Esto ya cubre a más de 350 escuelas, liceos, escuelas técnicas, centros de formación docente, centros de lenguas extranjeras”, detalló.

Consultado sobre por qué el sistema sólo funciona fuera de horario de clases, Gabito argumentó que en esa franja horaria hay trabajadores en funciones, por lo que son estos quienes “tienen que dar la alerta”. Además, según planteó, “hay un tema de protección de datos personales y de imagen de los propios estudiantes”.

De acuerdo al documento de la ANEP, las imágenes registradas están contempladas en la ley de Protección de Datos Personales, lo que significa que ningún centro educativo “tiene acceso para su uso las imágenes registradas en vivo o en grabaciones”, ya que la responsabilidad de mirar las imágenes será de un área de seguridad que trabajará “las 24 horas, los 365 días del año”.

Por su parte, el ministro de Educación y Cultura afirmó que “correspondía” aportar la videovigilancia de los centros educativos de todos los niveles. Según completó, esperan que estas acciones tengan “el mismo efecto que viene teniendo globalmente, que es un efecto de disuasión”. “Caen muchísimo los intentos de invadir centros educativos y, cuando eso no ocurre, está la posibilidad de dar con los responsables”, mencionó.

En ese sentido, el documento de la ANEP consigna que desde la instalación del sistema de videovigilancia hubo 55% de captura con detención en las detecciones de intrusión, “número que en 2025 irá al alza al contar con 100% de centros con sistemas en funcionamiento” en Montevideo, afirma.