La construcción de una escuela fue un largo anhelo de la comunidad educativa de Guazuvirá, balneario de Canelones, que tradicionalmente contó con escasas frecuencias de ómnibus para conectar con balnearios cercanos en los que habían centros educativos. Eso hacía que la mejor alternativa para moverse fuera a través de los ómnibus que pasan por la Ruta Interbalnearia, lo que es peligroso para niños pequeños.

Además, los balnearios cercanos, como el caso de San Luis, tenían escuelas ya superpobladas por la creciente demanda en la zona. Ante ese escenario, familias y la Comisión Fomento de la zona comenzaron a moverse para lograr la construcción de un centro educativo en Guazuvirá. Según dijo a la diaria Maia Beltrán, vecina de la zona y madre de una niña, hace un par de años se consiguió un terreno para donar a la Administración Nacional de Educación Pública, pero hasta ahora no se ha podido presupuestar la construcción del edificio. Por lo tanto, los vecinos comenzaron a moverse para encontrar un local que pudiera alquilarse, lo que finalmente ocurrió.

Después de varias instancias con la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, en marzo de 2025 se inauguró la escuela 234 bajo la modalidad de centro rural, principalmente por la cantidad de niños que puede alojar el local. La escuela empezó a funcionar de 10.00 a 15.00 y recibió a 35 niños –desde nivel 4 a 6º- y contó con dos maestras, una de ellas la directora, según recordó Beltrán, que manda a su hija al centro educativo y ahora es vocera del grupo de familias.

De acuerdo a su relato, el primer año transcurrió con dificultades propias de un centro educativo nuevo, como, por ejemplo, falta de mobiliario, pero todas se fueron resolviendo con el empuje del equipo docente, la inspección y las familias. Sin embargo, la situación cambió este año, ya que “no se sabe por qué” se decidió abrir la escuela a más inscripciones, lo que trajo como resultado que la matrícula se duplicara y llegue a casi 70 niños.

Además de provocar que los niños estén “hacinados” en los salones, Beltrán sostuvo que la directora del centro educativo terminó renunciando, pese a que había elegido el cargo pocas semanas antes. Ella era también la maestra de uno de los dos grupos que tiene el centro educativo, que, como en todas las escuelas rurales, trabajan con niños de distinto grado en una misma clase –es decir, multigrado, como se le llama en el ámbito educativo–. Sin embargo, el grupo de los más chicos de la escuela, que este año va de nivel 3 a 2º año de primaria, tiene actualmente 35 niños en lista, lo que hace que la situación sea muy difícil de abordar por una docente que además tiene que hacerse cargo de las tareas de gestión del centro educativo.

Ahora, una nueva docente asumió el cargo de dirección de la escuela 234, pero la situación de fondo no ha cambiado. Por eso, las familias se están organizando en reclamo por un nuevo cargo docente con perfil de educación inicial, de forma de que los niños más chicos puedan recibir una atención y formación adecuada. En ese caso, afirmó Beltrán, el centro educativo puede contar con otro espacio para trabajar específicamente con los niños de nivel 3, 4 y 5.

La vocera de las familias señaló que con la matrícula actual las familias ven como una necesidad que los niños que concurren a educación inicial se desdoblen en otro grupo, ya que, en las condiciones actuales, si permanecen integrados a los de 1º y 2º “es inviable que la atención sea personalizada o un poco más cercana” hacia los más pequeños, que requieren mayores cuidados. Según completó, los padres y madres de ese grupo ya observan “las carencias” a nivel de cuidados y también de la educación que puede brindar la escuela en ese contexto de sobrepoblación. Al respecto, resumió que la situación es “insostenible”, dado que las familias necesitan certezas a la hora de dejar a los niños en un centro educativo.

Si bien la necesidad de contar con una maestra de educación inicial es la prioridad de las familias, también reclaman que la escuela pueda contar con un segundo auxiliar de servicio. Según detalló Beltrán, las tareas del funcionario, que se encarga de cocinar y limpiar han aumentado, al punto de que “ya casi no le queda tiempo para las tareas de limpieza”. Ahora el auxiliar debe cocinar y servir el almuerzo al doble de niños en referencia al año pasado, y luego también se les brinda una copa de leche.

Hasta el momento, las familias han juntado firmas y redactado distintas notas y una de ellas fue entregada en mano a una de las inspectoras de la DGEIP que trabaja en un local del organismo en Atlántida. En ese momento, les dieron un número de expediente con la solicitud, pero luego otra familia fue a llevar otra carta al edificio central de la DGEIP en Montevideo y les respondieron que todavía el pedido no había sido elevado. “Estamos que no sabemos nada”, lamentó Escobar, y señaló que las familias reclaman algún tipo de respuesta, aunque sea que se está estudiando el tema, ante lo que consideran una situación insostenible.

En ese marco, los padres y madres se están organizando para pintar carteles que colocarán en la escuela y no descartan otro tipo de medidas como el corte o el enlentecimiento de ruta.