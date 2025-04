Este lunes se conoció que la asistencia a escuelas y jardines públicos el año pasado se mantuvo en un nivel similar al registrado en 2023, año de la pospandemia. Las autoridades de la educación que asumieron sus cargos en el actual gobierno manifestaron públicamente su preocupación por los altos índices de ausentismo crónico que se vienen registrando en primaria y también en la educación media.

La situación, que ya se conocía durante la pasada campaña electoral, también fue objeto de algunas propuestas realizadas por el Frente Amplio en ese marco, como la entrega de un bono escolar por 2.500 pesos al momento de comenzar las clases. De hecho, el anuncio del presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Pablo Caggiani -quien en ese momento ni siquiera había asumido su cargo- respecto a que la compleja situación financiera del organismo imposibilitaría realizar el pago este año, incluso generó el anuncio de la convocatoria de las nuevas autoridades al Parlamento por parte de la oposición.

Una de las medidas que el gobierno tomará para revertir el ausentismo crónico, que se da cuando los estudiantes faltan a al menos 10% de las clases dictadas en el año, será generar una campaña de bien público en los medios de comunicación, anunció a la diaria el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía.

En ese sentido, el ministro dijo que no comparte que “se ponga en la mochila de la educación todos los problemas sociales” y, por tanto, es necesario trabajar con el conjunto de la sociedad sobre el problema de la no asistencia, al que definió como “muy duro”. El jerarca señaló que a través de la campaña se remarcará la importancia de la educación en clave de “una cuestión de oportunidades y casi única de desarrollo, tanto colectivo como personal”. Por ello será el Poder Ejecutivo el que impulse la campaña y no únicamente el Ministerio de Educación y Cultura o la ANEP.

Según adelantó el ministro, la campaña saldrá públicamente este año, aunque aún no está definido en qué mes.

Consultado sobre si el bono a pagar a las familias de niños que asisten a la educación pública quedará para 2026, Mahía respondió que “lo central, sí”. Al respecto, señaló que están “en diálogo con el Poder Ejecutivo” analizando la situación, en función de los recursos disponibles.