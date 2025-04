El martes de la semana pasada, el Centro de Estudiantes de Magisterio (CEM) paró y ocupó los Institutos Normales de Montevideo, con una extensa plataforma reivindicativa de por medio.

La medida de lucha fue decidida luego de haber tenido una mesa de negociación con las nuevas autoridades del Consejo de Formación en Educación (CFE) y entender que no cumplieron con los acuerdos establecidos. En ese mismo marco, volvieron a tener una reunión, pero se les negó uno de sus principales reclamos y las y los estudiantes resolvieron iniciar esta semana, nuevamente, con paro y ocupación.

Este lunes, los Institutos Normales de Montevideo fueron ocupados por el CEM y la medida se extendió también al martes. Maia Verde, integrante del CEM, explicó a la diaria que la principal problemática actual es que las estudiantes de tercero de la carrera de Maestro en Primera Infancia (MPI) no tienen docentes para iniciar la práctica docente y, por tanto, no pudieron comenzar el día inicialmente pautado (el 1° de abril).

En la primera mesa de negociación, explicaron a las autoridades que el CEM toma medidas de lucha año a año porque “las prácticas tienen que empezar cuando las condiciones estén dadas para todas”, explicó Verde. Bajo esa premisa, solicitaron en ese momento que se postergue el plazo de comienzo de todas las prácticas al 7 de abril, para que las autoridades resuelvan la realización de los llamados que permitiría el ingreso de nuevos docentes para MPI, lo que les fue concedido.

“Se hizo un llamado abreviado que está encaminado, pero aún falta, porque es un proceso lento, que implica que una vez que los resultados del llamado estén, los profesores deben ir a chequear si les sirven las horas; entonces, no hay ninguna garantía de que se elijan efectivamente esos cargos”, desarrolló Verde.

El viernes pasado, en una mesa de trabajo con las autoridades del CFE –que volverán a tener este viernes–, el CEM consultó sobre el llamado, pero “al ver que no había una fecha clara del comienzo de prácticas para todas, porque no hay docentes de MPI”, las estudiantes solicitaron “una nueva postergación para después de semana de turismo”, lo que fue negado por las autoridades, señaló la estudiante.

“Dijeron que venían con un plan de acción rápido, pero en asamblea lo discutimos y nuestra postura es que no podemos empezar algunas sí y otras no. Con otros puntos, aunque este es el más fuerte, decidimos ocupar ayer y hoy”, continuó Verde.

La integrante del CEM contó que ayer no se las desalojó, pero decidieron igualmente desocupar a la noche y volver a ocupar hoy. En tanto, a la noche enviaron a las autoridades del CFE un mail “para que se entienda bien lo que queremos: la extensión del plazo de comienzo de prácticas para todas los estudiantes de Institutos Normales hasta que se garantice el de todas”.

Por ahora, Verde aseguró que no han recibido respuesta y que las autoridades no se acercaron al instituto ni ayer ni hoy. “Nosotras entendimos que si enviábamos el mail era una manera más directa de decir lo que les estamos pidiendo, y nos parece muy simple de solucionar”, aseveró, y agregó: “A partir de la respuesta o no respuesta de hoy, vamos a ver cómo continuamos la semana”.

Más reivindicaciones

Otro de los puntos en cuestión, que también fue desarrollado en el mail enviado por las y los estudiantes a las autoridades, es que se les haga llegar una resolución por escrito de “cómo se dictará el componente teórico de la práctica de cuarto” año de las carreras.

De acuerdo al CEM, se introdujeron cambios que “no están respaldados” y entienden que “perjudican” al estudiantado. En ese marco, Verde señaló que elevaron dos propuestas para que las maestras directoras envíen a las maestras de didáctica, “porque la decisión de cómo será este componente teórico terminaría recayendo en lo que les parecería mejor a las maestras directoras”. Sin embargo, tampoco han recibido respuesta sobre el tema.

El siguiente punto de reivindicación corresponde, según la estudiante, a “una parte vital de la carrera MPI” y también para el plan nuevo de la carrera de Maestro de Educación Primaria, que son las materias optativas. Según explicó la integrante del CEM, el estudiantado necesita una cantidad determinada de créditos de materias optativas para poder recibirse y, hasta este año, las opciones de cursada eran presenciales en centros educativos como el Instituto de Profesores Artigas y el Instituto de Formación en Educación Social, y otorgaban más de diez créditos.

“Eso era muy práctico para llegar a la cantidad final de créditos, pero ahora la oferta es sólo virtual, entonces, hubo mucha confusión, porque no entendíamos si se nos iba a habilitar los cupos para presenciales en otro momento o no”, sostuvo Verde. Según añadió, no se informó que las optativas iban a ser sólo virtuales “y varias compañeras quedaron por fuera de estos cursos”.

Por este motivo, piden a las autoridades del CFE que extiendan el tiempo de inscripción para las asignaturas opcionales que son del instituto, ya que hay algunas que son dentro de Ceibal.

Por otra parte, el estudiantado también pide que se coordine una reunión con Ceibal para evaluar “la mejor opción” de medios a entregar para los y las estudiantes, ya que hasta ahora no había virtualidad obligatoria y por tanto recién en tercero y cuarto año les entregaban computadoras. En la actualidad, además de las asignaturas opcionales, Verde aseguró que en primer año hay que utilizar obligatoriamente la plataforma Crea, y no todo el estudiantado tiene los medios para hacerlo.

El último punto de reivindicación del CEM refiere a la creación e implementación reciente de la Tecnicatura Acompañante Pedagógico en Educación Inclusiva. “Las estudiantes de esta tecnicatura se están viendo atravesadas por la incertidumbre de sus planes de estudio: no se sabe la finalidad de la carrera, la inserción laboral, el plan de estudio no está pronto y hay falta de profesores, lo que está impidiendo el desarrollo de las clases y afecta la trayectoria” del estudiantado, aseveró Verde.

CFE manifestó su “firme intención” de resolver problemáticas, que atribuye a la administración anterior

El CFE emitió un comunicado en el que resume la actuación de las actuales autoridades, que asumieron sus cargos el 27 de marzo, cuatro días antes de que se concretara la primera ocupación de los Institutos Normales. Allí repasan las distintas instancias de diálogo que tuvieron con el CEN, en las que asumieron el compromiso de solucionar los problemas y para ello se generó una mesa de trabajo y diálogo que se reúne todas las semanas y está previsto que lo haga este viernes.

En concreto, el CFE afirma que, con relación al problema de las prácticas de tercer año de la carrera de primera infancia, “se procesaron los llamados abreviados del departamento de Didáctica práctica de MPI” y que se procedió a “su homologación y publicación en el mismo día”. No obstante, quedaron cinco cursos sin cubrir, que se podrán asignar a docentes en la elección de horas que se realizará este miércoles, según afirman las autoridades. Para ello, en una sesión extraordinaria el CFE resolvió bajar los puntajes necesarios del llamado a aspiraciones, lo que fue acordado en una bipartita con el Sindicato de Docentes de Formación en Educación. Además de la situación en Magisterio, dicha solución permitiría ocupar todos los cargos vacantes a nivel nacional, según el comunicado.

Respecto a las prácticas de cuarto año de la carrera de Maestro de Educación Primaria, el CFE afirma que la sala docente de los Institutos Normales trabajó en el tema en una reunión realizada el sábado y que se realizará una propuesta en la mesa de diálogo del próximo viernes.

Sobre la asignación de computadoras para estudiantes de magisterio, el CFE afirma que “se está trabajando” al respecto en conjunto con Ceibal. “Es necesario tener en cuenta que el acceso a ordenadores requiere previsiones y procesos pertinentes. El centro cuenta con computadoras en modalidad biblioteca para el uso de estudiantes. Si bien no resuelven el acceso a una computadora portátil para cada estudiante, sí resulta un apoyo importante”, se afirma en ese sentido. Por su parte, respecto a la implementación de la Tecnicatura Acompañante Pedagógico en Educación Inclusiva, el CFE afirma que los problemas son generales en todos los centros del país donde está presente dicha oferta y serán abordados en una comisión de trabajo y seguimiento de la tecnicatura.

En tanto, el CFE afirma que ya se comenzó a trabajar en la solución de distintos problemas edilicios de los Institutos Normales y que, por ejemplo, ayer concurrió un equipo de electricistas al centro educativo, pero no pudo ingresar porque estaba ocupado por el CEM.

En síntesis, las autoridades indican que tienen la “firme intención de resolver las diferencias mediante el diálogo constructivo”, en el entendido de que una de las principales líneas que seguirá el nuevo consejo es “la participación democrática de docentes, estudiantes y egresados”. “Corresponde explicitar que las problemáticas expuestas responden a definiciones tomadas por la administración anterior; no obstante, nos comprometemos a trabajar en la resolución de las mismas y llamamos a todas las partes a buscar soluciones y construir una educación pública acorde a los requerimientos de la sociedad uruguaya”, concluye el comunicado.