Este jueves no habrá clases en escuelas y jardines públicos porque se realizarán las asambleas técnico docentes (ATD) de cada centro, que retomarán las discusiones generadas en la ATD nacional, realizada a principios de mes, y abordarán las resoluciones a las que se llegó en ese ámbito.

De acuerdo con el libro de resoluciones de la ATD nacional, publicado en la web de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP), entre los temas abordados estuvieron el presupuesto y las políticas educativas, y dentro de ese tema se discutió sobre los anuncios relacionados con el próximo presupuesto y la propuesta de universalizar la educación en tres años y de ampliar el tiempo pedagógico. También incluye la política para mejorar la asistencia a clases, la creación de una Universidad de la Educación y la restitución de los consejos con participación docente en la Administración Nacional de Educación Pública.

En el temario también estuvieron la “violencia estructural” y su impacto en los centros educativos, así como la interrogante sobre cómo pasar del malestar al bienestar docente “sin desdibujar su rol”. Por su parte, se abordó la revisión de los cambios curriculares implementada en el gobierno anterior y, en ese sentido, la ATD nacional de agosto desarrolló los fundamentos para volver al programa 2008 de Educación Inicial y Primaria mientras se desarrolla la discusión, como había propuesto en julio.

Además, la ATD nacional también les pide a las asambleas de este jueves en escuelas y jardines que se pronuncien acerca de distintos temas que tienen que ver con la normativa de la DGEIP y sobre la política de educación sexual integral.