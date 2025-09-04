María Montañez, Sabrina Álvarez, Matilde Pomi y Paul Schiera durante la conferencia de prensa de la Intergremial Universitaria por el presupuesto para la Udelar.

Hacía más de 15 años que la Agremiación Federal de Funcionarios de la Udelar (Affur) no hacía una asamblea general en el Paraninfo de la Universidad de la República (Udelar), dijo a la diaria Álvaro Crespo, secretario de comunicación y propaganda del sindicato.

Este jueves, en el “lugar histórico” para la agremiación, desde la mañana hasta la media tarde, durante casi seis horas, se reunieron más de 500 funcionarios para discutir las medidas de lucha a tomar ante el presupuesto otorgado a la Udelar por el Poder Ejecutivo. De acuerdo con Crespo, se trató “de una de las más grandes asambleas de los últimos años” de Affur.

En este marco, la agremiación emitió una declaración pública al terminar la asamblea: se declaró “en conflicto por la defensa del presupuesto universitario y la mejora real de las condiciones salariales y laborales de todos los y las funcionarios/as”.

Asimismo, los funcionarios universitarios resolvieron hacer “paros zonales rotativos a nivel nacional, con ocupaciones, asambleas, talleres y/o actividades, llamando a la coordinación entre los sindicatos de base y la comisión de conflicto, como medida de fuerza para profundizar la lucha y reivindicar un presupuesto universitario y educativo digno”.

Por otra parte, encomendaron al Ejecutivo Nacional de Affur articular con la Intergremial Universitaria y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) con el fin de “elaborar un cronograma de lucha conjunto y unificado”. Respecto de esto, el Ejecutivo Nacional también propondrá a la Intergremial, la CSEU y el PIT-CNT convocar un paro general con movilización por la educación pública.

En paralelo, propusieron “organizar a la brevedad una gran concentración frente a la explanada de la Universidad, junto con toda la Intergremial Universitaria, para visibilizar masivamente las necesidades presupuestales y el conflicto en curso, antes del 20 de setiembre”. Asimismo, enfatizaron que mantendrán “firme” la decisión de “mejorar” el preacuerdo actual entre la Udelar y el Ministerio de Economía y Finanzas.

El “presupuesto proyectado está muy lejos de reflejar el pedido presupuestal de la Universidad”

El MEF otorgó 350 millones de pesos anuales por el resto del quinquenio para la Udelar. De acuerdo con Affur, ese presupuesto “no satisface las necesidades de la Universidad”. “Año a año venimos presenciando la profundización de una postergación deliberada de las necesidades históricas que arrastra nuestra institución”, agregaron.

Si bien desde la agremiación destacaron los rubros a los que se les asignó presupuesto –becas, desarrollo de la enseñanza y para el Hospital de Clínicas–, aseguraron que “está muy lejos de reflejar el pedido presupuestal de la Universidad, no atendiendo las necesidades estructurales de la educación pública en su conjunto”, puntualmente en lo referido a salarios que, según manifestaron, “resultan absolutamente insuficientes para alcanzar los objetivos fijados en la bipartita del 14 de agosto”.

Por último, rechazaron “la metodología del IPC [índice de precios al consumo] restringido”, ya que la consideraron “una herramienta tecnocrática que subestima la inflación real que sufren las familias trabajadoras”. Asimismo, denunciaron “la regla fiscal como un mecanismo de ajuste que prioriza los números fríos en un Excel sobre las necesidades y el desarrollo nacional”.