Año lectivo: una obra de teatro escrita por una docente que intenta “encontrarle el humor” a la cotidianeidad en el aula

Verónica Gadea es docente y socióloga. En sus 15 años de trabajo en secundaria, además ocupó el cargo de adscripta y subdirectora de un liceo. El año pasado decidió dejarse llevar por su “pasatiempo” vinculado a la dramaturgia e incursionó en la escritura de un guion de teatro que mañana estrenará su primera función.

Año lectivo interpreta, a través del humor, algunos “hitos” que suelen transcurrir a lo largo de un año educativo liceal, como “el inicio de los cursos y las inscripciones, las Asambleas Técnico Docente, el cierre de cursos, los acompañamientos pedagógicos o las pruebas de acreditación”, según contó su creadora. A su vez, intenta mostrar cómo transcurre la realidad laboral para los docentes de un liceo, pero también “otras situaciones que emergen, pero que hacen también a lo educativo”, señaló Gadea. Esto incluye aspectos relacionados a la salud mental de los estudiantes y de los docentes, que la realizadora atribuye al “desgaste emocional” que puede generar la tarea.

Ante situaciones adversas, “los docentes le buscan la vuelta para seguir apostando a que los chiquilines le encuentren un sentido a estar en el liceo” y ese es uno de los mensajes que Gadea intentó plasmar en Año lectivo para transmitirle a aquellos que se acerquen a ser parte del público de la obra.

La docente contó a la diaria que su trabajo actual en formación docente le permitió tomar “distancia” y “consciencia” de las condiciones en las que se enseña en secundaria y que ella vivió a través de su experiencia. A su vez, señaló que formar parte de un grupo de investigación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República le permitió repensar las formas en las que se trasmiten algunos aspectos vinculados a la educación, que suelen ser a través de “documentos que uno escribe en términos académicos” y solo “quedan en ese ámbito”.

Por eso, eligió el teatro para contar una realidad que vivió durante sus años de trabajo en educación media y que actualmente algunos colegas docentes todavía le transmiten. La idea, dijo, es “dejar que el espectador pueda sacar sus propias conclusiones a partir de un acontecimiento que es muy humano”, al referirse a las distintas interpretaciones de los personajes que se podrán ver en la obra.

Luego de terminar de escribir el guion el año pasado, Gadea lo compartió con dos de sus compañeros de teatro, Nicolás Fernández y Carmen Lecueder, a quien terminó eligiendo como directora de la obra. Gadea señaló que tras el aliento de sus compañeros por el proyecto decidió seguir adelante con él y comenzar a trabajar en la puesta en escena. “Lo que trato de mostrar [en la obra] es el cansancio, el agotamiento, el querer darlo todo, el querer que los chiquilines valoren lo educativo. Y después, por otro lado, tenés una normativa que te dice que pueden venir cuando ellos quieren o que no importa si tienen o no el examen”, señaló.

Para conformar el elenco, la docente y el equipo se propusieron que parte de los actores fueran también docentes, para que en sus interpretaciones pudieran aportar su propia experiencia en el ámbito de trabajo. Así, convocaron a otras dos profesoras, Eliana García y Candela Hernández, y completaron el grupo con conocidos y amigos del ámbito teatral. En total, ocho actores integran la puesta en escena –incluyendo a la propia Gadea– y cuatro de ellos se dedican a la docencia.

Una obra de teatro para docentes y no docentes que muestra a través del “absurdo” aspectos “cotidianos”

“Los diálogos buscan exponer las situaciones sin tanto dramatismo”, explicó Gadea. En ese sentido, la docente señaló que eligió contar la historia a través del humor y de “lo gestual”, ya que funcionan como una herramienta para que los docentes puedan reconocerse y verse “en un espejo” mediante las situaciones que aparecen en escena y “encontrarle el humor” a experiencias que forman parte de su cotidianeidad.

Al mismo tiempo, Gadea explicó que la propuesta artística busca acercar esa realidad a quienes no trabajan en el ámbito educativo para transmitir un mensaje sobre el valor de la tarea docente y los motivos que llevan a los docentes a seguir eligiendo esa carrera “a pesar de todo”. Mencionó que, después del ensayo general de la obra, durante esta semana algunos primeros espectadores que formaron parte de ese momento y que no pertenecen al ámbito de la docencia le transmitieron que “habían podido entender algo tan delicado como las condiciones en las que se está educando”.