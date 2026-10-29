Congreso propone “analizar las prácticas, políticas y marcos regulatorios” en torno a la inclusión educativa

Luz Santos, organizadora del evento desde la Dgeip, señaló que el congreso “Educación sin exclusiones” será “un espacio de reflexión, interacción y de crecimiento” sobre una temática que “nos interpela a todos”

El 7 de noviembre, la Torre de las Telecomunicaciones será sede del 5° Congreso Nacional de Educación sin Exclusiones, que se lleva adelante desde 2022 y propone “promover el intercambio de experiencias, conocimientos e investigaciones” en torno a la inclusión y exclusión en las aulas.

El evento es impulsado, desde sus inicios, por la Inspección Departamental de Canelones-Centro de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (Dgeip), aunque a partir de esta edición es la Dgeip el organismo a cargo de la actividad. Luz Santos, docente y organizadora del congreso, ocupó el rol de inspectora en esa dependencia hasta el año pasado y actualmente trabaja como colaboradora de la Dgeip en temas vinculados a políticas educativas que fomenten la inclusión de toda la población.

Santos explicó, en diálogo con la diaria, que uno de los objetivos del congreso es lograr abordar la inclusión desde una perspectiva amplia, que no se limite únicamente a tratar el tema desde la discapacidad física o mental, sino que también contemple las diferencias culturales, raciales, migratorias o de género de las personas, así como “todas las vertientes por las cuales algún individuo puede quedar excluido del aprendizaje y de la participación”. “Apostamos a algo que sea bastante más abarcativo”, señaló.

A su vez, destacó el objetivo de que “el congreso sea un espacio de reflexión, de interacción y de crecimiento en relación con esta temática que nos interpela a todos” para que, a raíz del intercambio generado, se puedan “analizar las prácticas, las políticas y los marcos regulatorios” en torno a la inclusión de los niños y niñas dentro del sistema educativo.

La docente y organizadora explicó que el congreso está dirigido a todo público, ya que la inclusión es un tema que hay que “trabajar con todos”. En ese sentido, señaló que la convocatoria no se limita únicamente a docentes o trabajadores de la educación y dijo que también esperan la participación de familias y de la sociedad civil en general, además de la presentación de ponentes que concurrirán desde distintos departamentos del país.

Por otra parte, contó que para esta edición fueron seleccionadas 28 ponencias y ocho pósters dentro de las dos modalidades previstas de presentación de los trabajos postulados. Al respecto, Santos explicó que las ponencias se distribuirán en mesas temáticas que abordarán distintos ejes como prácticas inclusivas en el aula; la escuela como comunidad de acogida; trayectorias educativas continuas y protegidas; currículo y accesibilidad: enseñar para todos y todas; formación docente y gestión para la inclusión, y recursos y dispositivos pedagógicos en la protección de las trayectorias. Cada mesa estará integrada por las distintas ponencias y contará con dos moderadores encargados de articular el intercambio y promover el diálogo entre las distintas exposiciones.

A su vez, Santos explicó que el congreso nacional se enmarca en el segundo Congreso Latinoamericano de Educación sin Exclusiones, que este año se realizará del 11 al 13 de noviembre en Chile. Por este motivo, contó que la edición de este año tendrá una duración más acotada y se desarrollará en una sola jornada que se extenderá de 8.00 a 18.00.

La conferencia principal de esta edición del congreso llevará el título de “Trabajar para un mundo común” y estará a cargo de Carmen Rodríguez, doctora en Educación y actual asesora del directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay en el sistema de protección de 24 horas.