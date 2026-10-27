El liceo 77 de Punta de Rieles fue nombrado Concepción China Zorrilla de San Martín en homenaje a la reconocida actriz

“A partir de hoy se va a forjar el sentido de identidad”, expresó el director del centro educativo en la jornada de celebración.

La Dirección General de Educación Secundaria (DGES) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) celebró este lunes el nombramiento del liceo 77 de Montevideo como Concepción China Zorrilla de San Martín en honor a la reconocida actriz y directora uruguaya fallecida en setiembre de 2014.

Aunque la declaración fue aprobada por el Senado en octubre del año pasado, durante la jornada de este lunes, el liceo, ubicado en el barrio Punta de Rieles, recibió a autoridades de ANEP, entre ellas al director de la DGES, Manuel Oroño, y el presidente del organismo, Pablo Caggiani, además de a familiares de la destacada actriz para conmemorar el nombramiento y dar a conocer la placa oficial que ahora forma parte del centro educativo.

La conmemoración contó con la participación de estudiantes que compartieron cartas para honrar la memoria de China Zorrilla y realizaron una presentación musical al ritmo de tambores. A su vez, un colorido mural con la imagen de la actriz, su nombre completo y el número del centro educativo acompaña de ahora en más la entrada de la institución educativa.

La ANEP señaló que la denominación del liceo que otorga el nombre de la actriz uruguaya “fomenta en los centros educativos el recuerdo de nombres de mujeres destacadas del país, buscando preservar la memoria y otorgar sentido de pertenencia a las comunidades”.

Por su parte, el director del liceo 77, Leonardo Ruidíaz, destacó durante la jornada que el centro educativo se enmarca en el modelo educativo de los Centros María Espinola y que la nominación significa que “a partir de hoy se va a forjar el sentido de identidad” al agregarle un “nombre y apellido” al liceo. Según contó el director, el liceo alberga alrededor de 315 estudiantes entre grupos de educación media básica –séptimo, octavo y noveno– y grupos de primer año de bachillerato. “Me encantaría que el día de mañana los gurises y los profes digan, en vez de ‘al 77’, 'yo fui al China Zorrilla' o 'yo trabajé en el China Zorrilla'”, expresó Ruidíaz.

Ruidíaz dijo que el centro educativo está abocado a generar un proyecto de “convivencia pacífica” entre los estudiantes, y que es a través del buen diálogo y de la generación de buenos vínculos que se trabaja en ese aspecto. A su vez, contó que el liceo mantiene un trabajo “interdisciplinario” con profesores a través del aprendizaje basado en proyectos.