El rector de la UTEC afirmó que Uruguay cuenta con perfiles formados para trabajar en data centers

En diálogo con La mañana de la diaria, el rector de la Universidad Tecnológica (UTEC), Carlos Batthyány, señaló los principales desafíos educativos en el interior del país y consideró importante una “atención personalizada” para atender los problemas relativos a la desvinculación de los estudiantes. Dijo que existe un orden de “50% de desvinculación en los primeros seis meses” y que para una institución que tiene una relación “relativamente buena” entre docentes y estudiantes se trata de un indicador “un poco alto”.

Batthyány señaló que la UTEC cuenta actualmente con unos 4.000 “estudiantes activos” y que la institución “se inspiró mucho” en el modelo de aprendizaje impulsado en su momento por el profesor Clemente Estable en tanto “el aprender haciendo” era su objetivo. En ese sentido, apuntó que se desarrolla una propuesta educativa “ligada al territorio y a la demanda laboral” que busca romper con las carreras tradicionales e ir por algo “más dinámico” que posibilite ese lazo entre “la necesidad del territorio” y “la demanda laboral”.

Sobre el factor territorial, valoró su importancia en tanto “potencia la innovación” en “la producción” a nivel nacional y genera que “muchos estudiantes” terminen trabajando en su lugar de origen.

El rector, que asumió como tal en setiembre de este año, manifestó que “después de haber hecho una etapa de diagnóstico” lo que surge “rápidamente” es la constatación de que la UTEC “es una herramienta muy potente para la transformación social”, y advirtió en esa línea que si bien hay “universidades públicas” a nivel nacional, la realidad señala que “es muy difícil” que personas que no vienen de familias con “antecedentes universitarios” logren “entrar” y sobre todo “egresar”. A su vez, apuntó que persisten barreras que parten “directamente” desde que “el estudiante no crea que tiene derecho a estudiar” o que, “ante la primera frustración”, abandone sus estudios. En esa línea, indicó que “70% de los estudiantes de UTEC” vienen de los quintiles “más desfavorecidos” del país, y que lo que la universidad no puede ser es “la universidad pobre para los pobres”, e indicó que se debe trabajar en el fortalecimiento institucional.

Sobre la formación en perfiles tecnológicos y la inversión de Solaria

Por otra parte, Batthyány se expresó respecto de la vinculación de algunos perfiles de formación que la UTEC ofrece, con las posibles oportunidades laborales que se desprenderían de la inversión anunciada por la empresa española Solaria, que prevé 1.500 puestos de trabajo, entre los que se encuentran algunos perfiles relativos a la tecnología y la energía. Dijo que la universidad tiene “carreras y posgrados” en inteligencia artificial, al igual que “una plataforma nacional” de las mismas características.

Consideró, a su vez, que se trata de “una excelente noticia” a nivel nacional y que en la actualidad se cuenta con perfiles de “ingeniería en energías renovables”, al igual que “egresados que están trabajando con energía fotovoltaica” e “hidrógeno verde”, por lo que se cuenta con los perfiles que posiblemente demande la inversión.