Facultad de Humanidades presentó programa interdisciplinario para trabajar en torno a la creación y mejora de políticas públicas

“Es un día de celebración”, destacó Nicolás Duffau, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) de la Universidad de la República (Udelar) este jueves. Lo dijo en la apertura de la presentación oficial del Programa Interdisciplinario de Políticas Públicas (PIPP), que reunió a investigadores y trabajadores de distintas disciplinas, así como también a público en general, interesados en conocer más sobre la iniciativa.

La propuesta del PIPP, contó Duffau, surgió durante el pasado decanato de la facultad a cargo de Pablo Martinis y el programa fue aprobado finalmente en abril de 2025. Su coordinación está a cargo de Moira Sotelo y Cecilia Lacruz. El programa forma parte del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la FHCE. El PIPP surge con el propósito de articular procesos de investigación, extensión y formación que se producen en la institución y que trabajan en torno a las políticas públicas.

Los aportes que tendrá en cuenta el programa podrán ser originarios de observatorios producidos en la facultad, programas, informes técnicos, investigaciones u otras iniciativas o propuestas que surjan de la propia agenda temática de la FHCE o que provengan tanto de organismos estatales como de organizaciones de la población en general.

Duffau explicó que el programa propone abordar distintos ejes temáticos: lenguaje, comunicación y cultura; memoria, patrimonio y territorio; turismo y ocio, y educación. En cuanto al primer eje, el programa prevé abordar el “estudio de las prácticas y representaciones socioculturales, las culturas letradas, escritura y mediación; políticas culturales, públicos de la cultura, producción, circulación y recepción artística; preservación y acceso a acervos, archivos y patrimonio audiovisual, y transmisión intergeneracional de conocimientos”. Dentro del segundo eje, el programa trabajará con base en el estudio de “poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes, víctimas del terrorismo de Estado y otros grupos históricamente minorizados, atendiendo asimismo a las dimensiones de género, generaciones y edad, pertenencia étnico-racial”.

En cuanto al tercer eje, vinculado a turismo y ocio, el programa propone que la “planificación y promoción” del turismo “no deberían centrarse solo en la llegada de visitantes extranjeros, sino en el conjunto de la población de los territorios donde se desarrolla”. Teniendo en cuenta este aspecto, plantea trabajar con base en el pensamiento de políticas públicas a través de la idea de que “mejoren las relaciones laborales y la distribución de la renta, protejan el ambiente y el patrimonio y democraticen el acceso al ocio”.

En cuanto a la cuarta temática, la propuesta plantea reunir a equipos de trabajo vinculados a “educación, filosofía, antropología y lingüística que trabajen con perspectiva interdisciplinaria sobre educación formal y no formal en distintos subsistemas y ciclos educativos”. A su vez, esta línea de trabajo pretende dirigir su abordaje a “políticas educativas y curriculares, prácticas pedagógicas, articulación entre educación formal y no formal y transición entre ciclos educativos en su vínculo con las desigualdades sociales”, en articulación con instituciones estatales y de la sociedad civil.

Para profundizar en cada una de estas líneas de trabajo se reunió a distintos equipos de diferentes organizaciones cuyas áreas de especialización son afines a las temáticas planteadas por el PIPP. A pesar de los distintos ejes planteados, Duffau señaló durante la presentación que las temáticas del programa no están “cerradas”, ya que apuestan a recibir nuevas propuestas que impliquen la creación de otros vínculos para continuar alimentando el objetivo del programa.

La instancia de presentación también incluyó un espacio de diálogo en torno a la reflexión sobre el aporte del campo de las humanidades para el diseño y la evaluación de las políticas públicas. Las invitadas a este espacio fueron Verónica Camors, antropóloga y coordinadora de la Unidad de Seguimiento y Evaluación del Instituto Nacional de Colonización; Nilia Viscardi, socióloga y actual directora de Derechos Humanos de la Administración Nacional de Educación Pública, y Rossana Campodónico, historiadora y docente e investigadora del área de estudios turísticos de la FHCE.

¿Cómo problematizar la reflexión en torno a las políticas públicas?

Campodónico propuso durante la mesa de diálogo que “no todo lo que se llama política pública es una política pública”, ya que, para serlo debe poder resolver un problema real de la ciudadanía. En ese sentido, señaló que la creación del PIPP también debe contribuir a una reflexión “en sentido crítico” sobre qué se entiende por política pública y si los instrumentos que se ponen en marcha para su implementación son efectivamente capaces de resolver los problemas de la población.

Por otro lado, Camors señaló que el abordaje de las políticas públicas exige integrar la reflexión teórica con acciones prácticas concretas. “Hay que ver a las humanidades, hay que ver a las disciplinas, hay que ver a la producción de conocimiento también en las políticas públicas y no solo en la universidad”, dijo, y explicó que desde su experiencia en la gestión e implementación de políticas, ambas dimensiones son necesarias. A su vez, propuso estudiarlas también a partir de cómo son vividas e interpretadas por quienes están involucrados con ellas, desde los equipos técnicos vinculados al estudio en los territorios hasta la propia población destinataria de las políticas.

Finalmente, Viscardi destacó desde su rol vinculado al área de gestión de políticas educativas la importancia del diálogo entre la universidad y las instituciones públicas para abordar problemas estructurales de la sociedad uruguaya, como por ejemplo, la violencia en los territorios o el suicidio en edades tempranas. Asimismo, señaló “el potencial” que tienen las humanidades para generar cambios en la producción de políticas públicas.