Facultad de Información y Comunicación de la Udelar estrena serie Punctum: cuando la realidad punza en TV Ciudad

La serie, que consta de cuatro capítulos, se podrá ver todos los jueves de octubre a las 22.00 y más adelante será también emitida por Canal 5.

El Laboratorio Audiovisual de Contenidos (LAC) de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República estrena este jueves por TV Ciudad la serie Punctum: cuando la realidad punza, basada en entrevistas a documentalistas uruguayos.

A través del recorrido por la realización de historias como Mala reputación, de Sol Infante; Jorge Batlle, entre el cielo y el infierno, de Federico Lemos; Roslik y el pueblo de las caras sospechosamente rusas, de Julián Goyoaga, y Volver a la luz, con la codirección de Alejandro Rocchi, a lo largo de cuatro capítulos la serie propone visibilizar los procesos creativos detrás de estas películas documentales.

En diálogo con la diaria, una de las docentes del taller de LAC, Paula Terra, contó que elegir el nombre de la serie fue “complejo”, como suele suceder en algunos procesos de creación artística. Después de haber trabajado en otras producciones que también fueron emitidas por TV Ciudad, se trató de la primera temporada de Punctum y, según contó la docente, comenzaron a trabajar en la serie sin tener claro el nombre del proyecto desde un principio. Así fue que a través de las ideas propuestas por distintos estudiantes llegaron a “Punctum”, que, según señaló, refleja “la génesis” de este trabajo audiovisual y nace originalmente de un concepto de Roland Barthes que hace alusión a algo “que punza” y que, de esa forma, “queda en el espectador”.

Terra contó que el LAC es un espacio de “formación, investigación y creación” formado por un grupo de docentes de la FIC que llevan adelante distintos proyectos de extensión, investigación y formación que se centran en la producción de proyectos audiovisuales para trabajar de “forma horizontal” junto con estudiantes.

Punctum, filmada en el estudio de televisión de la FIC, nace como “consecuencia de la acumulación de aprendizaje que venimos desarrollando”, contó Terra, y explicó que el proyecto se originó por el “interés particular” en trabajar el género documental. Para eso, la serie propone un diálogo entre dos personas, entrevistador y entrevistado, y, a su vez, el diálogo con una “tercera figura”, una pantalla en la que se proyectan fragmentos de los documentales elegidos y los directores son invitados a hacer un repaso a través de su obra.

La realización de Punctum llevó varios meses. Durante el semestre en que se desarrolla el taller del LAC, cuyo objetivo es la creación de una pieza audiovisual, se trabajó en las etapas de preproducción y producción, mientras que la posproducción se extendió algunos meses más allá del período oficial del curso, detalló la docente. A su vez, Terra contó que en el taller participan entre 70 y 90 estudiantes cada año, dependiendo de la generación.

Foto: Difusión

¿Cómo se trabajó en la realización de Punctum?

“Nos interesaba mucho tener un abanico diverso de documentales y de documentalistas”, explicó Terra sobre la elección de los cuatro documentales que integran la serie. En ese sentido, señaló que también fue importante contemplar la diversidad de los procesos creativos detrás de cada obra para conocer las distintas formas en que sus realizadores decidieron contar determinadas realidades.

Isabel Piñeyrúa, estudiante del LAC en 2025 y una de las realizadoras de Punctum, contó que para distribuir las tareas de realización cada estudiante eligió los roles en los que tenía mayor interés en desempeñarse y, a partir de esas preferencias, los docentes conformaron los grupos y definieron la forma de distribución.

Piñeyrúa participó como directora del capítulo en el que entrevistan a Julián Goyoaga, director de Roslik y el pueblo de las caras sospechosamente rusas. La experiencia, según contó, le permitió aprender “un montón” sobre cómo realizar entrevistas y cómo trabajar con un grupo de personas con las que no tenía un vínculo previo. A su vez, destacó el aprendizaje que surgió del propio intercambio con los entrevistados y de los procesos creativos que forman parte de la realización de un documental.

Por otro lado, Simón Bonilla, también fue estudiante del LAC durante 2025 y participó en la realización de la serie como sonidista en el episodio que aborda el documental Volver a la luz. Además, integró el equipo compositor de la música que forma parte del proyecto, un aspecto original que se incorporó al trabajo de realización con la generación de estudiantes del año pasado. “Lo que plantea Punctum por parte de la generación que va a estrenar este año es, justamente, la identidad musical propia del grupo de trabajo de estudiantes”, contó Bonilla.

A su vez, Bonilla destacó la “apertura” del equipo docente para escuchar las propuestas de los estudiantes y considerar nuevas ideas que pudieran incorporarse a las formas de trabajo. Según señaló, esto permitió “articular” la propuesta del taller con la “creatividad” que cada estudiante pudo aportar al proyecto.

Más allá del acompañamiento docente durante las distintas etapas del proceso, Piñeyrúa destacó la “independencia” de los estudiantes a la hora de tomar decisiones y señaló la importancia de “entender” los roles y las responsabilidades de cada integrante para “aprender a dividirse” y “delegar” dentro del equipo de trabajo.

“Ellos hacen parte y se hacen dueños de este proyecto porque es un proyecto de ellos”, dijo Terra, y agregó que hasta ahora, meses después de haber terminado con la posproducción de la serie, hay un equipo de estudiantes que trabaja en la difusión del proyecto previo a su estreno y a la primera proyección abierta para el público.