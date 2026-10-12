Feria de Buenas Prácticas Educativas organizada por el colegio Santa Elena y Unesco tendrá una conferencia de Philippe Meirieu

La décimo cuarta edición lleva el nombre “El cambio germina el aula” y en el Centro Gallego se expondrán 80 prácticas de centros educativos públicos y privados.

El sábado 17 de octubre se celebrará una nueva edición de la Feria de Buenas Prácticas en Educación en el Centro Gallego de Montevideo organizada por el Instituto de Educación Santa Elena y Unesco.

Este año la actividad se presenta bajo el lema “El cambio germina el aula”. En su edición número 14, contará con la participación de distintos centros educativos, públicos y privados, que tendrán la oportunidad de presentar proyectos pedagógicos desarrollados por docentes. En esta ocasión la feria contará con 74 stands y la presentación de 80 experiencias de “buenas prácticas educativas”.

Por otra parte, la feria tendrá la participación del pedagogo francés Philippe Meirieu, quien fue invitado expresamente para participar en la jornada y que presentará una conferencia titulada “Qué pedagogía para una escuela emancipadora y solidaria”. Para participar en la conferencia es necesario inscribirse previamente para asegurar el acceso a la traducción a través del sitio web del colegio Santa Elena. En su estadía en Uruguay, Meirieu también recibirá el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de la República, el lunes a las 18.00 en el Paraninfo.

Durante el evento también habrá conversatorios vinculados a temáticas como la inteligencia artificial y educación o el abordaje sobre prácticas educativas para la culminación de los trayectos educativos. Por otro lado, se presentarán actividades llamadas “prácticas en acción” en las cuales participarán estudiantes de distintos centros educativos y habrá un campeonato infantil de ajedrez.

Pablo Cayota, director del instituto educativo Santa Elena, explicó a la diaria que el objetivo central de la feria es generar un espacio para “hacer visible lo invisible” acerca del “quehacer docente permanente”. Además, señaló que la actividad permite el intercambio sobre prácticas docentes para, por ejemplo, hacer frente a “problemáticas” y “desafíos” vinculados a la convivencia en el ámbito educativo a través del abordaje interdisciplinar.

La feria dedicará un espacio especial al comienzo del evento para el reconocimiento de “docentes, profesionales e instituciones” que, “a través de su trayectoria y compromiso, realizan un aporte significativo a la educación y la sociedad”. En esta ocasión serán homenajeados Patricia Orlando, maestra y magíster en Educación; Rubén Borthagaray, director del liceo 3 de Paysandú; Alejandro de Barbieri, escritor y psicólogo, y Natalia Trenchi, psiquiatra de niños y adolescentes. Por otra parte, se reconocerá al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el proyecto Abriendo Puertas, el Centro de Educación Alternativa Giraluna de Nuevo París y a Richard Read.

El evento fue declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura y la Administración Nacional de Educación Pública y cuenta con el apoyo de la Embajada de Francia en Uruguay y el Liceo Francés. Las propuestas y actividades de la feria se extenderán de 9.00 a 16.30 y la entrada es abierta y gratuita para la comunidad educativa y el público en general.