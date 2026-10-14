Uruguay trabaja en recomendación de Unesco sobre “Educación para la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible”

Autoridades de la educación y académicos a nivel nacional y regional se reunieron en la Universidad Claeh para analizar la implementación de la recomendación aprobada en 2023.

“El incremento de los conflictos, las desigualdades, la discriminación, los discursos de odio, la polarización social, la desinformación y los desafíos derivados de las transformaciones ambientales y digitales demandan fortalecer el papel de la educación como herramienta para la convivencia”. En ese contexto, y con la idea de dialogar con base en la recomendación sobre la Educación para la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible, aprobada en 2023 por 194 estados miembros de la Unesco, es que este martes se realizó un conversatorio en la Universidad Claeh. Dicha universidad viene trabajando en el tema a partir de la Cátedra Unesco de Transformaciones Sociales y Condición Humana, que participó en la organización del evento.

El conversatorio sobre “Educación y cultura de paz: de los compromisos a la acción: perspectivas y experiencias para la implementación de la Recomendación Unesco 2023” contó con la presencia de autoridades del ámbito educativo local, como así también de otros países de la región, quienes compartieron experiencias para fomentar la divulgación y el trabajo a raíz de la Recomendación 2023.

La bienvenida al evento fue realizada por las autoridades locales, entre ellas participaron Gabriel Quirici, director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC); Pablo Caggiani, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP); Andrea Vignolo, directora de Cooperación Internacional y Proyectos del MEC, y Carlos de Cores, rector de la Universidad Claeh.

En esta ocasión, De Cores recordó la figura de quien fuera director general de la Unesco hasta 1999, Federico Mayor Zaragoza y, a partir de allí, citó: “Así como la guerra está en la mente de los hombres, también hay que construir los baluartes de la paz en la mente de los hombres”, dijo. En ese sentido, advirtió sobre el peligro de la “industria de la guerra”, que tiene “la necesidad” de que exista “conflictividad permanente” y que representa una gran parte de la economía global. A su vez, agregó que “hay millones de personas que viven de esta industria” y que “es un problema muy grave que toda la ciencia, la educación y la cultura tiene que encarar”.

Por su parte, el presidente de la ANEP señaló que el conversatorio se realiza en una coyuntura global que atraviesa un “momento complicado para la paz” y donde América Latina es la única región en el mundo que no tiene establecido un conflicto armado en la actualidad. “Tenemos un desafío, porque nuestras sociedades cada vez están abonando menos en un conjunto de valores que tienen que ver con la convivencia, la empatía, los valores y los derechos que son colectivos”, señaló, y dijo que hoy predomina una visión individualista y “negativa” de la libertad vinculada a la idea de que no haya “nada que me limite”.

“Este tipo de conversaciones hay que tenerlas”, afirmó Caggiani, y advirtió que el ámbito educativo no puede “desconocer” la “novedad” que se vive actualmente vinculada al rol que cumplen las plataformas digitales y las corporaciones tecnológicas en la vida de los niños, niñas y adolescentes, y que, a su vez, intervienen en la construcción de su subjetividad constantemente.

Caggiani destacó que para la educación pública uruguaya es “central” el abordaje de los temas que propuso el conversatorio y subrayó el papel de las organizaciones de la sociedad civil, que son quienes trabajan para brindar el “acompañamiento” necesario que requieren las políticas educativas.

Por su parte, Quirici advirtió que, aunque en la región no existan “conflictos bélicos tradicionales”, las “culturas de guerra” también se manifiestan en otros tipos de violencia tales como la violencia en el fútbol, la violencia de género, el racismo, en la integración de los migrantes o en las desigualdades territoriales. Además, afirmó que “la educación para la paz” es un “deber” para “operar” sobre estas realidades y “seguir construyendo democracia”.

¿Cómo se implementa la Recomendación 2023 de la Unesco en Uruguay?

Giselle Mira, asesora de la Dirección Nacional de Educación del MEC, presentó el proceso que Uruguay lleva adelante para avanzar en la implementación de la Recomendación 2023 de Unesco por medio del trabajo articulado de forma interinstitucional y a nivel territorial. Según explicó durante la jornada, el compromiso de Uruguay tomó impulso a partir de un intercambio regional en noviembre de 2025, donde se conoció el planteo de la recomendación y, a partir de allí, se creó un grupo de trabajo integrado por distintas instituciones que, según identificaron, “estaban trabajando en estos temas”.

Actualmente, ese espacio de trabajo se propone relevar las acciones que ya se desarrollan en el país y “poner mayores esfuerzos” en las dificultades que puedan presentarse vinculadas a la necesidad de brindar más cantidad de recursos a esas iniciativas o potenciar su visibilidad para que alcancen reconocimiento público y así se logre avanzar en la aplicación de la recomendación, explicó Mira.

El objetivo actual del grupo de trabajo, según explicó la asesora, es responder a la consulta internacional de la Unesco, con fecha límite el 19 de noviembre, para alcanzar “un diagnóstico nacional” que sirva como “punto de partida” para que la recomendación “permee en todos los ámbitos de la educación”.

A su vez, Mira señaló que la recomendación incide a nivel “individual”, “colectivo” y “nacional y sistémico” al vincularse en las currículas educativas y en políticas concretas. Por otro lado, señaló la relevancia de incorporar los principios de la recomendación en la formación docente y de educadores, ya que dentro de los ámbitos de educación no formal “existe una oportunidad” de “explorar metodologías diferentes” y “trabajar con grupalidades diferentes”, valoró.

Mira compartió algunos ejemplos de iniciativas que se desarrollan en el país y responden con acciones concretas a la recomendación. En ese sentido, mencionó como ejemplos al programa Escuelas rurales al Sodre, que está orientado a democratizar el acceso a la cultura; Muros por la paz, que promueve el diálogo visual entre estudiantes y docentes, y Teatro por la convivencia, que se trata de una experiencia teatral en la que jóvenes acercan “un mensaje” en “clave de cultura de paz” por medio de la expresión artística.

La perspectiva de abordaje desde la Dirección de Derechos Humanos de la ANEP

Por su parte, Nilia Viscardi, directora de Derechos Humanos de la ANEP, presentó durante la jornada el trabajo que desarrolla esa dirección desde hace dos décadas para traducir las recomendaciones internacionales en prácticas concretas dentro del sistema educativo.

En ese sentido, sostuvo que la cultura de paz “no es una asignatura aislada”, sino que forma parte de una construcción “cotidiana” que atraviesa distintas dimensiones de la vida educativa. Entre los principales ejes de trabajo de la dirección actual mencionó la “educación sexual integral”, “la inclusión”, “la memoria”, “la interculturalidad” y “la convivencia democrática”. Vinculado al último aspecto, Viscardi hizo énfasis en el “diálogo” como herramienta para procesar los conflictos y en la “promoción de la participación”, aspecto que mencionó como “una de las deudas en Uruguay”.

La directora de Derechos Humanos de ANEP también advirtió sobre el riesgo de la “deriva burocrática” en los ámbitos institucionales. En ese sentido, dijo que este “dilema” que se vive en esos ámbitos no puede generar que la respuesta a los conflictos se reduzca y pierda una “dinámica viva”. La directora señaló como necesario que herramientas como los protocolos de acción ante hechos de vulneración de derechos se apliquen desde una perspectiva que “humanice” y en la que formen parte personas que logren “sostener” la política de derechos humanos.