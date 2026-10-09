UTU celebró los 40 años de la carrera terciaria de Ingeniero Tecnológico

En un acto en la Torre Ejecutiva, autoridades y docentes recorrieron la historia de la carrera y marcaron desafíos para la educación terciaria tecnológica en el país.

Este jueves se celebraron 40 años de la carrera terciaria de la UTU de Ingeniero Tecnológico. En ese marco, se realizó en el salón de actos de la Torre Ejecutiva el evento “40 años del Ingeniero Tecnológico de UTU: trayectoria, innovación y futuro”, que propuso un recorrido por el proceso de creación que marcó esta carrera.

En la jornada participaron autoridades vinculadas con el sistema educativo nacional de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y de la Universidad de la República (Udelar). Entre ellas, la directora general de la UTU, Virginia Verderese; el subdirector general, Wilson Netto; y el rector de la Udelar, Héctor Cancela.

Durante la presentación de la jornada, Netto saludó con un “feliz cumpleaños” a quienes hace 40 años tuvieron “la visión de comenzar a trabajar en una propuesta educativa” capaz de articular la formación con “el mundo del trabajo”. En ese sentido, destacó la importancia de “valorar el trabajo” de tanta gente que participó en ese proceso, aspecto que mencionó que permitió sostener la carrera a lo largo del tiempo.

Desde su propia experiencia como docente, Netto afirmó que la construcción de una visión en conjunto le genera “orgullo” y, al mismo tiempo, definió a la carrera de Ingeniero Tecnológico como “emblemática” para la UTU. Señaló que actualmente reúne a cerca de 2.500 estudiantes, lo que le permite a la institución “crear perfiles” vinculados con el desarrollo tecnológico.

“Nosotros no festejamos nuestra gestión, lo que intentamos hacer es poner en valor a la educación técnica y tecnológica en todo su proceso”, dijo, por su parte, Verderese, al referirse al objetivo del evento. A su vez, destacó la presencia del rector de la Udelar y señaló el “arduo” trabajo que realizan para fortalecer el sistema público de educación a nivel terciario.

“Tenemos las posibilidades de seguir creciendo en el sistema de educación pública y eso es sumamente importante para el país”, señaló la directora general, y agregó, “pero siempre hay que pensar desde dónde se nace”. También resaltó la posibilidad de acceso a la educación pública terciaria que existe en nuestro país y que “realmente no se ve” en otros lugares del mundo.

Otro de los invitados a compartir la mesa de apertura fue Cancela, quien agradeció la invitación y se sumó a saludar a la institución por la celebración de la jornada. Asimismo, destacó la “tradición” de la UTU de contribuir al desarrollo del país y señaló, al referirse puntualmente a la carrera de Ingeniero Tecnológico, que “el mundo está atravesado por la tecnología” y que actualmente estamos ante una “aceleración” de esa tecnología que nos presenta una “época desafiante”.

Por otro lado, dijo que existen países que generan tecnología y otros que solo la adquieren “poco, tarde, mal y pagando caro” y que, en ese contexto, Uruguay “es un país que tiene una tradición de cierto desarrollo tecnológico” y “una tradición de recursos humanos muy buenos” para generar soluciones propias. Destacó que en nuestro país existen muchos ciudadanos formados en tecnología que son reconocidos internacionalmente y que, en ese sentido, desde el exterior “siempre nos piden más”.

40 años de historia

Después de las intervenciones que dieron comienzo a la celebración se presentó el panel titulado “Perspectiva histórica, desafíos y futuros”. Durante este espacio, en el que participaron docentes fundadores, coordinadores y directores vinculados con la carrera, se compartió acerca del recorrido vinculado con el proceso histórico que marcó la carrera terciaria.

Uno de los docentes fundadores, Hugo Costanzo, rememoró el nacimiento de la carrera en 1985 y lo señaló como un período de “efervescencia popular”, al recordar el año en el que transcurría el proceso de salida de la dictadura. Costanzo describió aquel momento de la carrera y recordó que en un inicio estuvo marcada por la precariedad edilicia. “La infraestructura de la escuela en aquella época era lamentable”, señaló, y recordó que las clases de laboratorio debieron suspenderse durante casi un año por no contar con un “tester” para medir.

Costanzo señaló que la creación de la carrera no fue una iniciativa aislada, sino que recogió discusiones que se mantuvieron durante años por docentes, egresados y estudiantes que reclamaban herramientas para ejercer la ingeniería. A su vez, el docente relató con emoción la realización de los programas de la carrera en aquel momento y recordó que luego de egresar los dos primeros profesionales la Udelar inició un juicio contra la carrera. Esos títulos lograron salvarse gracias a “la firme y convencida posición” del entonces presidente de la ANEP, Juan Pivel Devoto, según contó.

Por su parte, Fernando Ubiría, también docente fundador de la carrera y actual docente del Instituto Tecnológico Superior, se refirió a su validez académica y reconocimiento en países como Alemania, España, Brasil, Canadá y Polonia. A su vez, señaló el proceso para que el curso obtenga el carácter universitario en Uruguay. Según explicó, un informe de diciembre de 2024 concluyó que la ANEP, por medio de la UTU, tiene “la potestad de desarrollar programas de educación terciaria, técnica y tecnológica y que esos programas pueden ser o no de carácter universitario”.

Finalmente, a partir de ese antecedente, señaló que el director de la UTU en 2025, Juan Pereyra, recomendó avanzar hacia ese reconocimiento y que el 6 de mayo del mismo año el Consejo Directivo Central de la ANEP resolvió conformar un grupo de trabajo para elaborar la normativa correspondiente.

Desafíos que aún enfrenta la UTU

Durante la presentación también se señalaron algunos de los desafíos que todavía enfrenta la educación tecnológica, tanto en el acceso a la educación superior como en la distribución de las oportunidades educativas. El rector de la Udelar manifestó su preocupación por la brecha socioeconómica en el ingreso a ese nivel educativo y señaló que “solo un 12% de los jóvenes” del quintil de menores ingresos accede a la educación superior.

Por su parte, Netto advirtió sobre las diferencias en la elección de orientaciones científico-tecnológicas en bachillerato vinculadas con el nivel socioeconómico, y señaló que en los quintiles 1 y 2 cerca de “uno de cada 100” estudiantes opta por esta opción de estudio. Además, consideró “gravísimo” que en todo el país no se alcancen los 40.000 estudiantes de educación media superior con orientación hacia áreas vinculadas con la tecnología.

La desigualdad territorial fue otro de los aspectos planteados por Cancela, quien señaló que, a pesar de los avances de las últimas dos décadas, las oportunidades educativas todavía no son iguales en todo el territorio. En ese sentido, comparó las posibilidades de quienes nacen en Artigas con las de quienes lo hacen en Montevideo, e incluso de aquellos que viven en distintos barrios de la propia capital del país.

Netto, por su parte, reconoció los avances de la descentralización durante los últimos años, aunque sostuvo que “falta muchísimo por hacer”.