ADES Montevideo realiza un paro de 24 horas en reclamo de más presupuesto para atender situaciones de violencia en liceos

La filial montevideana de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) definió la realización de un paro de 24 horas este miércoles en los liceos públicos de la capital. Según informó en un comunicado, la medida se da a partir de que en las últimas semanas se ha registrado un incremento de las situaciones de violencia dentro y en los entornos de los centros educativos.

Si bien se aclara que son muchos más, en la nota se enumeran denuncias realizadas en 12 liceos y en Centros Educativos de Capacitación, Arte y Producción (Cecap) sobre situaciones que “ponen en peligro la integridad física y psicológica de estudiantes y trabajadores”. Según analiza ADES Montevideo, “las instituciones educativas son ‘cajas de resonancia’ de la violencia estructural y el deterioro de las condiciones de vida fundamentales para todo ser humano, así como de sus vínculos”.

Más allá de esa limitante estructural, desde el sindicato entienden que algunas situaciones podrían abordarse de otra manera si se contara con más presupuesto. Verónica Méndez, presidenta de ADES Montevideo, contó que vienen abordando estas situaciones en instancias bipartitas con la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), pero a la hora de analizar situaciones concretas siempre se encuentran con la limitante presupuestal. “Para un liceo que empieza a las 7.00 y que termina a las 23.30 y tiene solo cuatro horas de portería, vos necesitás crear más cargos. Por eso es urgente que aumente el presupuesto”, ilustró.

Méndez habló de “un acumulado de situaciones de violencia extrema” que han llevado al sindicato a definir la paralización para dar visibilidad al tema y en particular a la demanda presupuestal. Consultada al respecto, dijo que un tipo de situaciones de violencia son las que se dan entre estudiantes del centro educativo, las que, si bien preocupan, en general son abordadas por los equipos docentes y de gestión de los liceos. De todas formas, planteó que en esos casos es necesario contar con más profesionales en los equipos multidisciplinarios de los centros educativos, y también con más recursos en otras instituciones. Como ejemplo, mencionó el caso de la salud, ya que cuando se quiere derivar a un estudiante para que inicie un proceso de terapia, debe estar en lista de espera durante meses.

La presidenta de ADES Montevideo contó que los casos más complejos son aquellos en los que la violencia viene desde fuera del centro educativo, ya sea porque adultos o jóvenes externos al liceo amenazan o ingresan a golpear estudiantes o trabajadores. Méndez señaló que los trabajadores quedan expuestos en esas situaciones, ya que, aunque las agresiones no vayan dirigidas hacia ellos, intentan intervenir para impedir que se concreten y en ese marco también reciben golpes. Al respecto, entendió que ese tipo de amenazas y agresiones son las que ilustran de mejor manera la necesidad de contar con horas de portería durante todo el turno liceal.

Según planteó, los liceos públicos siempre apuntan a ser centros educativos “de puertas abiertas” a la sociedad y en particular a las familias de los estudiantes. Sin embargo, este tipo de episodios está generando que muchos equipos docentes y de gestión se estén planteando cerrar las puertas de los liceos, ya que con los funcionarios disponibles actualmente no es posible filtrar el ingreso de personas. Además, señaló que se requiere contar con profesionales para trabajar con las familias para que entiendan que la comunicación y el diálogo con el centro educativo deben ser en buenos términos. Al respecto, mencionó como ejemplo un episodio que se dio recientemente en el Liceo 43, en el que, además de registrarse una agresión al portero y un adscripto, el padre de un estudiante amenazó con “tirotear el liceo”.

Méndez mostró su preocupación respecto a los impactos que tanto las agresiones como las amenazas están generando en la salud física y mental de los docentes. En ese sentido, sostuvo que los funcionarios de portería y los adscriptos son quienes están más expuestos a esas situaciones de violencia, que son los que abordan directamente a los adultos que ingresan al liceo, pero cuando una conversación se convierte en una situación de violencia, son todos los trabajadores y estudiantes quienes quedan expuestos. De hecho, la propia DGES recomienda a los docentes que cuando tienen conversaciones con adultos en centros educativos, estas no se den en salones cerrados y que haya más de un trabajador del liceo.

La presidenta de ADES Montevideo valoró el impacto positivo que tuvo la instalación de comedores en los liceos públicos, no solo a nivel de la alimentación de los estudiantes, sino también de la convivencia en los centros en donde tienen presencia. De todas formas, entre Secundaria y UTU hay 60 comedores instalados en los más de 500 centros de educación media de todo el país.