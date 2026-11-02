Instituto Antártico Uruguayo impulsa la formación de docentes para “llevar la Antártida a las aulas”

En octubre finalizó en modalidad presencial el curso dirigido a docentes de Primaria y Secundaria realizado por el IAU y actualmente trabajan en reactivar el Grupo Interinstitucional de Educación Antártica.

Con el objetivo de “promover y fortalecer la educación científica” y acercar la Antártida a los estudiantes de todos los niveles educativos gracias a la presencia de Uruguay en ese continente, el Instituto Antártico Uruguayo (IAU), desde su Departamento de Educación, trabaja en potenciar sus estrategias para llegar a las aulas de todo el país.

El Departamento de Educación del IAU existe desde 2018 y depende de la Dirección de Coordinación Científica y Gestión Ambiental del instituto. Natalia Piñón, docente y bióloga, trabaja en el área desde sus inicios y es la directora del departamento. Piñón contó a la diaria que el primer objetivo desde entonces fue “armar un equipo de trabajo” denominado Grupo Interinstitucional de Educación Antártica (GIEA), que estaba integrado por un representante de todos los subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Además, formaban parte integrantes de la Universidad de la República, Ceibal y el Ministerio de Educación y Cultura.

Este grupo de trabajo, que se reunía asiduamente, trabajó para crear los principales lineamientos educativos en torno a la temática antártica, que incluye los potenciales aportes del continente antártico, explicó Piñón. “Llevar la Antártida al aula de una manera lo más atractiva posible” es uno de los propósitos que tiene el departamento vinculado a la educación en el instituto, para que al momento de interactuar con los estudiantes nazca un interés verdadero en la propuesta.

Actualmente, el IAU trabaja para reactivar este espacio de coordinación, cuyos encuentros perdieron continuidad a raíz de cambios en los roles de representación asignados por las instituciones. Sin embargo, la propuesta de fortalecer los aprendizajes vinculados a la Antártida sigue en marcha a través del trabajo del Departamento Educativo, según contó Piñón, ya que desde el año pasado intentan volver a conformar este grupo interdisciplinario para volver a oficializar el espacio de intercambio.

Diego Aguirrezábal, director de Coordinación Científica y Gestión Ambiental del IAU, explicó a la diaria que la estrategia vinculada a la educación antártica se enmarca en el Programa Nacional Antártico. Este establece que el instituto se organice a través de la integración de distintas instituciones públicas y privadas, por lo que se lleva adelante un trabajo interinstitucional constante.

A su vez, Aguirrezábal indicó que el IAU, en tanto institución coordinadora, debe encargarse de reunir a “las instituciones que tienen las capacidades para desarrollar el resto de los procesos”, por ejemplo, los educativos y, por ende, las instituciones vinculadas al sistema educativo.

¿Cómo se incorpora la educación antártica a las aulas?

Piñón habló del curso para docentes de educación primaria y secundaria que brindó este año el IAU. “Había una demanda de los educadores a nivel nacional”, señaló, y dijo que para esta instancia hicieron un llamado a través de la red social Instagram, por el cual se pusieron en contacto con cerca de 75 docentes interesados en participar. El curso constó de cuatro encuentros en formato virtual; Piñón resaltó el interés de docentes del interior del país que se anotaron.

Los encuentros se organizaron en torno a distintos ejes temáticos, contó la directora del Departamento de Educación y permitieron acercar a los docentes a diferentes dimensiones de la realidad antártica. Entre los contenidos se incluyeron el funcionamiento del ecosistema antártico; los servicios ecosistémicos que brinda el continente y la importancia de su gestión ambiental; el funcionamiento y la articulación del Programa Nacional Antártico, y la presentación de recursos didácticos y herramientas pedagógicas para incorporar la temática antártica en las aulas.

Además, Piñón contó que aunque en primera instancia la propuesta pretendía alcanzar mayoritariamente a docentes de Biología y Geografía –actualmente la temática antártica forma parte de los programas de ambas asignaturas en algunos grados de educación media–, le sorprendió que también recibieron solicitudes de otros docentes de UTU, practicantes del Instituto de Profesores Artigas y de la Universidad Tecnológica, además de maestros de primaria.

La instancia de cierre del curso fue en octubre y contó con un encuentro presencial en el Museo de Historia Natural Carlos Torres de la Llosa –dependiente de la Dirección General de Educación Secundaria– que se pudo concretar con el apoyo logístico de la ANEP, que se ocupó del traslado de los docentes que se dirigían desde distintas localidades del interior del país. En esa instancia, dijo Piñón, se hizo una puesta en común de los contenidos abordados durante las jornadas del curso en la que los docentes dijeron estar “muy contentos” por los contenidos trabajados.

Importancia de la educación antártica para la ciudadanía y estrategias para su implementación

“Son solo 29 países los que toman decisiones sobre el devenir de la Antártida, y Uruguay es uno de ellos”, señaló Aguirrezábal. Por eso, además del interés investigativo y científico, existe una responsabilidad social vinculada al lugar que ocupa nuestro país en el continente más austral, ya que, como miembro consultivo del Tratado Antártico, tiene “voz y voto” a la hora de tomar decisiones sobre este espacio. “Tenemos la obligación de conocer dónde estamos y en qué participamos activamente”, sostuvo Piñón.

Ambos integrantes del IAU destacaron el reconocimiento internacional de Uruguay por su solidez institucional y la confianza que genera, así como por la calidad del conocimiento científico que produce en la Antártida. “Los gurises que están hoy en día en el liceo y en la escuela van a ser quienes van a representar a nuestro país en el proceso de producción de conocimiento hacia adelante”, señaló Aguirrezábal, y sostuvo que “gran parte del desafío que tenemos nosotros es continuar fortaleciendo este proceso”.

De cara al próximo año, el IAU busca fortalecer su estrategia educativa y ampliar el trabajo con los distintos niveles de enseñanza. Uno de los primeros pasos será reconstruir el GIEA mediante una nueva convocatoria a delegados de los diferentes subsistemas educativos. La intención es crear un espacio de trabajo conjunto que permita articular capacidades y potenciar el alcance de las acciones del instituto.

La agenda del IAU, según contó Piñón, también prevé continuar con la formación de docentes y estudiantes. En ese sentido, dijo que esperan llegar a centros regionales del norte del país y seguir trabajando en encuentros con grupos de escolares. Al mismo tiempo, continuará el acompañamiento de iniciativas de los docentes.

Por otra parte, entre las actividades previstas destacó la posibilidad de concretar a partir de marzo del año siguiente encuentros virtuales con la base antártica uruguaya para que los estudiantes puedan acercarse directamente a la realidad del continente y a quienes trabajan allí. Para eso, la línea de contacto con el Departamento Educativo del IAU es a través de los correos electrónicos [email protected] y [email protected].