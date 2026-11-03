Rectificaron comunicado de inspección técnica de la DGEIP que sugería que maestros lijaran bancos antes de terminar el año

El texto también planteaba que los docentes podían reparar sillas y ambas referencias fueron retiradas en otro comunicado firmado por más inspectoras.

El 27 de octubre la Inspección Técnica de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) difundió un comunicado firmado por su titular, Oscar Pedrozo, con el objetivo de realizar aportes y brindar orientación a los docentes sobre las tareas y acciones previstas de cara al cierre del año lectivo en los distintos centros educativos del país.

Entre las “tareas que pueden realizarse antes de la finalización de los cursos” difundidas en el primer comunicado, al que accedió la diaria, se plantea “dejar el mobiliario en correctas condiciones (lijado de bancos quitando escrituras, sillas reparadas)” y se aclara que la tarea deberá ser coordinada “con todos los docentes, la Comisión de Fomento y Consejo de Participación”.

Este punto del comunicado generó el rechazo de varios actores vinculados al sistema educativo, particularmente maestras y maestros, que a través de las redes sociales se pronunciaron en contra y manifestaron el descontento que generó entre la comunidad. Alejandra Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio - Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) dijo, en diálogo con la diaria, que desde el sindicato cuestionaron que la inspección de la DGEIP haya difundido el comunicado. “No corresponde que el inspector técnico la ponga como una tarea ligada a la profesionalización docente”, señaló, al referirse a la tarea vinculada al acondicionamiento del mobiliario por parte de los docentes y agregó que dicha acción “no es responsabilidad de los docentes”.

A su vez, aclaró que no se trata de que “no existan docentes que hagan esa tarea y más, pero no puede ser una recomendación desde la Inspección Técnica”. En cambio, la integrante de la FUM-TEP valoró que “es responsabilidad de la administración”.

Pereira señaló que desde el sindicato se presentó una nota formal ante la DGEIP solicitando retirar este punto del comunicado y, según explicó, desde Primaria respondieron que evaluarían la posibilidad de emitir un nuevo documento. Sin embargo, Pereira indicó que la postura inicial de las autoridades de la DGEIP apuntó a que la redacción del texto planteaba una posibilidad voluntaria y no una obligación en cuanto a la realización de la tarea.

Asimismo, el comunicado también fue cuestionado por Marcos Correa, quien encabezó la lista 30 en las pasadas elecciones a consejeros docentes del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública en octubre. Correa se refirió al comunicado a través de sus redes sociales como “lesivo” y “una falta de respeto de [parte de] las autoridades de la DGEIP”.

Por su parte, Daisy Iglesias, actual consejera docente del Codicen también se refirió al asunto y dijo que “esto generó un enorme malestar” entre la comunidad de docentes de magisterio, sensación que ella comparte. “Esta disposición requiere una modificación inmediata” por “improcedente”, indicó la consejera ayer en un comunicado emitido a través de sus redes sociales.

El nuevo comunicado emitido desde Primaria este martes

Ante la situación de descontento, la DGEIP difundió un nuevo comunicado en la tarde de este martes en el que elimina la disposición que establecía el acondicionamiento del mobiliario por parte del personal docente. Además, introduce modificaciones en algunos de los apartados del documento. En cuanto al apartado en discusión, modifica el subtítulo “tareas que pueden realizarse antes de la finalización de los cursos” por “hay tareas que pueden realizarse antes de la finalización de los cursos”, para luego compartir una serie de acciones que se aconseja realizar al personal docente y no docente de cada centro educativo.

Por otra parte, hacia el final del documento se sustituye la expresión “tareas que se pueden realizar la última semana de clase” por “tareas que se sugiere se puedan realizar la última semana de clase, siempre atentos a los procesos pedagógicos y vinculares propios de la labor profesional docente”.

Además de la firma de Pedrozo, el nuevo comunicado también es firmado por distintas inspectoras de la DGEIP, que jerárquicamente son dependientes de la Inspección Técnica.

Pedrozo fue consejero docente en el Codicen entre 2020 y 2021, una vez que el titular de la lista 4, Robert Silva, había renunciado para hacer campaña electoral por el Partido Colorado, luego de haber sido electo para el cargo en 2016. Luego compitió por la reelección, pero su lista no obtuvo los votos necesarios para llegar al cargo.