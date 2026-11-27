Saltar el alambrado de la escuela

Las siguientes líneas parten de la necesidad clásicamente humana de intentar comprender y resignificar. Es también un intento de poner en relieve los gestos que en respuesta a un evento violento revelan ternura y compromiso con la preservación de la vida.

El evento que estimula a estas reflexiones se desarrolló en el sur del continente latino, pero podría haber sucedido en cualquier otra parte del mundo por la similitud de la expresión de la violencia en todos los rincones del planeta. Responde a la violencia patriarcal dominante y cruda que se cuela por los poros de todas las personas que habitamos este momento histórico. No fue aislado.

Este evento se desarrolló específicamente en una escuela. No en una escuela para infancias, sino en una institución educativa que alberga adolescencias. Una escuela es un lugar muy especial, con características particulares. Escuela es en este caso considerada desde las ideas de Simons y Masschelein (2014): un espacio para la suspensión del tiempo común, donde la vida cotidiana, laboral y mercantil se mantiene afuera. Dentro de ella se estudia el mundo desde la profanación, se toman fragmentos de mundo que las generaciones viejas (es decir, las docencias y los curriculums) consideran que son importantes y relevantes para transmitir y poner sobre la mesa, que merecen la atención y el cuidado para la preservación, para que las nuevas generaciones puedan decidir transformar o seguir preservando.

El evento

Cuando terminó el recreo, empecé a arriar adolescencias hacia la cancha. Ya había divisado a dos estudiantes del grupo que se gritaban a unos metros de distancia y que poco a poco se arrimaban a la clase. Cuando tuve a casi todo el grupo rodeándome, les dije que dejaran de discutir y, así, poder empezar. El jóven involucrado se dio media vuelta y se retiró. Ingenuamente celebré la autorregulación. La adolescente se quedó y comenzamos. El referente del grupo se acercó y le comenté del entredicho entre las adolescencias en el recreo. Habló con la joven y luego fue a buscar al muchacho.

Instantes después, a pocos metros y en camino al portón del gran patio de la escuela, pasó el referente invitando al joven a retirarse, quien, mientras caminaba, vomitaba palabras destructivas. Terminó la clase como pudimos, con la fragilidad que tiene la atención de un grupo de adolescencias atravesadas por una gran tensión entre dos componentes del mismo, y llegó el siguiente grupo. Comenzamos la clase sin altercados.

Minutos después, apareció el joven protagonista de la discusión del recreo gritando desde el otro lado del alambrado. La adolescente con la que había tenido el conflicto en el recreo ya no estaba en la cancha, sin embargo, parecía muy enojado. Primero, la referente del grupo se acercó a hablar con él, y luego yo lo intenté. Gritaba hacia adentro que “iba a matar” y que “no pasaba de hoy”, además de algunos intentos de insultos relacionados a animales de cuatro patas o al trabajo sexual. Parece que sus palabras iban dirigidas específicamente a mí. Sus palabras no me preocuparon. Lo que sí me conmovió las tripas fue su mirada. Era una mirada inhóspita e inaccesible. Ya no había ningún tipo de lazo: ni de docente-estudiante, ni de humana-humano. Decidimos entrar al edificio con todo el grupo y finalizar la clase. Se desplegó un estado de alerta general. Entré en la oficina a contar lo que estaba sucediendo.

Minutos después sentimos gritos que venían de los pasillos: el joven se había atrevido a saltar el alambrado portando un cuchillo y había entrado en el edificio buscándonos. Me trancaron en la oficina. Varias compañeras intentaron frenarlo en el camino, pero el brillo del filo no era muy amigable. Accedió al salón donde estaba la adolescente con la que había tenido conflicto en el recreo y el referente se interpuso en el camino, recibiendo el frío del cuchillo en el cuello. Luego el jóven se retiró de mala gana de la institución, rompiendo cuanto vidrio pasó a su costado. La policía llegó minutos después. Así como llegaron las ansiedades y las dificultades para dormir.

Los poros están abiertos

La palabra “alambrado” se utiliza en la campaña uruguaya para nombrar las cercas de alambre que se tensan con postes y delimitan los campos, e impiden el paso de los animales hacia los caminos. También recuerda a quienes caminan que si atraviesan esos alambres estarán invadiendo la propiedad privada. Esta cerca es precaria. Es precaria porque cualquiera que haya recorrido alguna vez los caminos de balastro de la campaña uruguaya y haya tenido un mínimo de curiosidad por saber qué hay del otro lado, lo ha cruzado sin problema alguno.

Precaria es también la escuela para Inés Dussel, pero en un sentido más amplio que la precariedad del alambrado. La escuela está en una constante situación de inestabilidad, potencialmente en destrucción y desaparición, sometida a incesantes críticas desde todos los ámbitos: en la calle, en las universidades, en las casas, en el gobierno de turno. Estas, precisamente, son las características que le permiten mantenerse de pie, convirtiéndolas en oportunidades de resignificación. Si fuera demasiado estable no existiría la posibilidad de cambiar ni de transformar. La escuela es también porosa, en palabras de Jan Nespor, a quien Dussel integra en su texto (2018). Me pregunto si es que la escuela es porosa o no hay alambrado que resista a la invasión de la violencia social penetrante. Según Simons y Masschelein, debería ser un lugar para amar al mundo, para prestarle atención, para despertar interés, no un lugar donde tener miedo. Pero, ¿esto es posible?

Como lo plantean, la escuela debería ser el lugar donde la formación del estudiantado aconteciera, y eso significa dejarse sorprender para abrir y ampliar el mundo. Considero que esto no debería suponer un peligro tan brutal. Larrosa (2009) escribe que la experiencia nos transforme implica un riesgo, un peligro: no sabemos con qué nos vamos a encontrar ni con qué nos vamos a relacionar, porque es desconocido, incontrolable y sorprendente, pero ¿cómo permitirnos correr ese riesgo, en pos de que la experiencia nos pase y, por lo tanto, de que suceda la formación, si hay riesgo de vida circulando en los pasillos?

Dolorosamente, un evento de ésta índole quiebra la idea de “suspensión del tiempo” durante cierto tiempo. Para estos autores, la escuela es un lugar donde el tiempo común, el del trabajo, la cotidianeidad y las tareas para la supervivencia quedan suspendidas en pos de la formación, del estudio del mundo. Considero que desde que se salta el alambrado de la escuela queda una estela que sigue insistente recorriendo los pasillos, los salones y los recreos, las llegadas y las salidas de la escuela. Queda alojada en las tripas de quienes estuvimos el día del evento y de todas las personas que la habitan cotidianamente. Queda clavada como un poste de alambrado. La suspensión del tiempo queda suspendida, porque la cotidiana calle entra y se instala.

Si observamos este evento en diálogo con algunas ideas de Rita Segato (2003, 2018) no es casualidad que el muchacho se haya empecinado tanto, tanto, en matar a una estudiante y una docente, como para impulsarlo a saltar el alambrado de la escuela. Si recordamos el evento, la escena anterior a ser invitado a retirarse y volver otro día se desarrollaba con gritos y amenazas mientras iba camino hacia el portón, delante de su grupo. Aunque el estudiante aún no tiene edad para votar, desde muy pequeño ya aprendió que hay un estatus que sostener y continuar reproduciendo. La autora escribe que existe una violencia de género intra-género, que determina y orienta las actitudes de las masculinidades en pos de obedecer las reglas y jerarquías de la corporación. Esto implica estar en la constante búsqueda de reconocimiento de los otros varones, en este caso los adolescentes, sus pares, y demostrar a través de la violencia hacia la compañera y docente, que por ser mujeres tienen una categoría menor, su estatus en la cofradía. Al saltar el alambrado de la escuela se consagra como el más poderoso, porque logró intimidar a toda una comunidad educativa que hasta ese momento intentó protegerlo. Aunque quizás él nunca se sintió cuidado.

La escuela debería ser el lugar donde la formación del estudiantado aconteciera, y eso significa dejarse sorprender para abrir y ampliar el mundo. Considero que esto no debería suponer un peligro tan brutal.

Segato coloca que la pedagogía de la crueldad, entre otras cosas, es habituarnos al desvanecimiento de la empatía entre las personas, y que este es “el último destino” del contexto socio-histórico en el que estamos. Esto supone violencia y depredación sistemática de lo vivo, en los pasillos, en los barrios, en las casas.

¿Qué posibilidades (si es que existen) tiene la escuela de preservarse a pesar de esta violencia? ¿puede ser que la precariedad de la escuela sea una posibilidad para la resignificación de la precariedad de la vida?

La escuela continúa andando

Mientras surgían estas reflexiones las clases se siguieron dictando, las adolescencias siguieron asistiendo, las docencias y referentes también, así como las evaluaciones, problemas y griteríos en el patio. La escuela continúa andando. En respuesta al evento de violencia, algunas cosas cambiaron, pero, dependiendo desde qué perspectiva se miren esas decisiones, pueden parecer suficientes o escasas u otro adjetivo que usted puede rellenar a su gusto.

Como el alambrado es precario, también se puede resignificar. Los postes se pueden pensar como los hitos o acciones que permiten sostener el alambre y el alambre ser la red de afectos que acompañan las ansiedades, los miedos y las preguntas en estas situaciones, pero también las risas, los proyectos comunes y abrir mundo en el día a día. Durante y luego del evento, algunas personas desplegaron múltiples acciones y gestos que develaron una red de apoyo y cercanía. Tonos de ternura. Es necesario nombrarlo y ponerlo de relieve frente al corte abrupto que generó este evento en la escuela. La sencilla pregunta “¿cómo estás?” se volvió fundamental para no sentirse sola. Quizás sea ésta una de las “condiciones de perdurabilidad” de las que menciona Inés Dussel, que permiten a la escuela mantenerse en pie y estabilizarse aunque sea por algunos instantes. La red de docentes y educadores que sostienen el día a día con las adolescencias y, además, se sostienen entre sí.

La responsabilidad del Estado en este evento es una parte importante de este entramado. Las autoridades del centro se presentaron al otro día, estimuladas por la presión sindical. La acción sindical también es un poste del alambrado que sostiene la red de afectos que se entretejen para hacer perdurable la escuela. No fue la primera vez que el sindicato manifestó la necesidad de que las condiciones laborales mejoraran, sin embargo, las autoridades recién atravesaron el portón después de que este evento aconteciera. Incluso se dispusieron a recibir una lista detallada con las necesidades que el cuerpo docente estaba anhelando hacía tiempo y no era escuchado. ¿Qué tan porosa tiene que estar la escuela para que las autoridades se fijen en ella?

Si el miedo que brota a partir de este evento estimula a que dejemos de trabajar, a que ciertas docencias renuncien a su condición de profesores, hace eco el precariado que menciona Dussel sobre la precariedad laboral de muchas personas. Con esto, además, se nos niega la posibilidad de abrir el mundo, de que la materia nos atraviese y amar al estudiantado a través de nuestra pasión por la materia. Considero que es injusto. También es injusto para la escuela, porque fue una situación que aconteció un sólo día de muchos, pero que hace más ruido que todos los otros días en los que nadie intenta matar a nadie.

Otra cuestión muy importante es que en este caso, como en tantos otros, la comunidad educativa resolvió expulsar al estudiante y prohibirle el acceso a la institución. Considero que esto se decidió para preservar la vida que aún permanece en la escuela, pero, ¿cuál es el destino de un adolescente que se atrevió a saltar el alambrado de la escuela? ¿A dónde va si no puede ir a la escuela? Y, sobre todo, ¿cómo va a conocer otros mundos si no tiene la posibilidad de ir a la escuela en la que, justamente, se ponen sobre la mesa los asuntos del mundo?

Este texto quiere crear algo, por más insignificante que sea, para intentar resignificar la angustia que sigue circulando como una estela dentro de la escuela y en los cuerpos que son parte de la comunidad educativa. Porque la vida continúa. Constante, terca y precaria. Como la escuela. Entonces, quizás podemos intentar ser un poco más como la escuela.

Belén Silva Moreira es docente.

Referencias bibliográficas

Dussel, Ines. (2018). Sobre la precariedad de la escuela. En C. Skliar, J. Larrosa y otros (Comps.), Experiencia, escuela y pensamiento contemporáneo. Miño y Dávila.

Larrosa, Jorge. (2009). Experiencia y alteridad en educación. En C. Skliar y J. Larrosa (Comps.), Experiencia y alteridad en educación (pp. 13–44). Homo Sapiens Ediciones.

Segato, Rita. L. (2018). Contra-pedagogías de la crueldad. Prometeo Libros.

Segato, Rita (2003). Los principios de la violencia. En Las estructuras elementales de la violencia: Ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos. Universidad Nacional de Quilmes/Prometeo Libros.

Masschelein, Jan., & Simons, Maarten. (2014). En defensa de la escuela: Una cuestión pública. Miño y Dávila.