Los Premios NODO, organizados por Ceibal, el Ministerio de Educación y Cultura y la Administración Nacional de Educación Pública tienen como objetivo reconocer proyectos de innovación que se realizan en centros educativos de todo el país. Este miércoles, se celebró su quinta edición, que Ceibal decidió integrar a las jornadas de Encuentros de Innovación Pedagógica (EIP) que se extenderán hasta este jueves.

En un escenario distinto del de años anteriores, y con el deseo de propiciar un “encuentro productivo” para quienes participan en las jornadas, la presidenta de Ceibal, Fiorella Haim, dio la bienvenida al encuentro en el Espacio Modelo y reivindicó, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la necesidad de brindar “más herramientas para las mujeres” en el ámbito educativo. Además, compartió algunas de las particularidades de la edición 2026 de los premios, entre las que resaltó la incorporación del Premio NODO Internacional; señaló que esta nueva categoría recibió más de 200 postulaciones y culminó el proceso con seis finalistas. Haim valoró la apertura a la participación internacional como un “aporte para enriquecer estas jornadas”.

Como ha sido habitual en otras ediciones, durante la jornada se entregaron los Sellos NODO, que “reconocen el trabajo continuo que se genera en los centros educativos”. En esta oportunidad, seis centros recibieron la distinción por haber hecho de la innovación “una forma de trabajar y no un proyecto aislado”, destacaron durante la premiación. Asimismo, 12 instituciones fueron seleccionadas para recibir los Fondos NODO, que otorgan hasta un millón de pesos uruguayos a cada uno de los proyectos seleccionados, para impulsar la implementación de las iniciativas desarrolladas en los centros educativos, orientadas a impactar en los aprendizajes.

La categoría principal de los Premios NODO reunió en esta edición diez proyectos finalistas, seleccionados entre 60 experiencias de todo el país, provenientes de los distintos subsistemas educativos. La distinción reconoce “experiencias de innovación que ya pasaron por el aula” y que “pueden inspirar a otros centros [educativos]”. En esta categoría, los premiados fueron la Escuela Técnica de Casavalle, Montevideo, por el proyecto “El despertar de la inclusión”, y el Polo Educativo Tecnológico de Las Piedras, Canelones, por la iniciativa de recuperación de baterías en desuso llamada “Segunda vida para las baterías: tecnología, sostenibilidad e inclusión con enfoque de derechos humanos”.

Los proyectos ganadores llevarán a sus creadores, en abril del año que viene, a Finlandia, donde participarán en distintas actividades educativas. Respecto de las experiencias ganadoras, “El despertar de la inclusión” consiste en una lámpara inteligente que funciona como despertador, diseñada por estudiantes de la escuela técnica junto con personas de la comunidad sorda. Este dispositivo, que trabaja mediante patrones de luz y destellos, fue creado para resolver una “necesidad real” que los despertadores sonoros tradicionales no logran atender, explicaron.

Por otro lado, el proyecto “Segunda vida para las baterías” propone la recuperación de baterías automotrices que están en desuso para “alimentar soluciones reales”, como una bomba de riego en una casa o una silla de ruedas postural. Con esta iniciativa los estudiantes “diagnostican, miden, diseñan y validan” las propuestas, “uniendo ciencia y tecnología con la economía circular, la inclusión y el compromiso comunitario”, explicaron.

Durante la jornada se entregó una mención especial al proyecto “Cada gota en red”, desarrollado en conjunto por estudiantes de la escuela 1 y el colegio María Auxiliadora de Melo, Cerro Largo.

El Premio NODO internacional, incorporado este año, fue entregado por Roberto Porzecanski, director de la Fundación Ceibal. En esta categoría resultó ganador Gimnasio Kaiporé, un centro educativo de Colombia, por el proyecto “Yta Five: el alimento vuelve a la tierra”. En cuanto a la experiencia, el jurado destacó que “articula inclusión, sostenibilidad, ciencia y tecnología alrededor de un problema concreto” que incorpora “la participación de estudiantes neurodivergentes desde el principio de la experiencia”, señaló Porzecanski.

La jornada también incluyó dos exposiciones a cargo de especialistas internacionales. Desde Colombia participó Vicky Colbert, socióloga y fundadora de la Fundación Escuela Nueva, quien fue invitada a presentar esta experiencia de innovación pedagógica considerada uno de los movimientos “más influyentes de América Latina” y que comenzó a desarrollarse en escuelas rurales. Por otra parte, desde España, Esteve López, profesor y asesor educativo especializado en desarrollo profesional docente, abordó el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la educación a través de su presentación “La IA nos obliga a hablar de aprendizajes”.

El EIP, en cuyo marco se desarrolló la premiación, continuará este jueves en el Espacio Modelo con una serie de actividades dirigidas a docentes, investigadores y personas vinculadas a las comunidades educativas. Las actividades comenzarán con una “ronda de actividades múltiples”, en la que cada participante podrá elegir la propuesta de su interés, y continuará con distintas conferencias. Entre ellas, a las 14.20 está prevista la participación del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y de Ana Hernández, gerenta general de Ceibal. Diez minutos después, tendrá lugar la charla “Educación y futuros”, que contará con la participación del sociólogo Renato Opertti, la senadora Blanca Rodríguez e Irene González, de Ceibal, y estará moderada por Verónica Zorrilla de San Martín.