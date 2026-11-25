El horizonte se amplía, los grupos se recortan

El 13 de octubre, el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) tomó conocimiento del documento Principios y fundamentos de la política curricular de la ANEP, primer paso hacia un horizonte formativo común que sustituirá al Marco Curricular Nacional. El texto surge de un espacio de trabajo coordinado por la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas, en el que participaron las Asambleas Técnico Docentes y los planeamientos educativos de los subsistemas. La propia resolución lo define como una propuesta que todavía debe completarse.

Esa condición abierta no es un detalle menor. Al contrario: es una oportunidad para ampliar la discusión e incorporar una pregunta que el documento enuncia, pero no termina de responder. No solamente qué educación queremos, sino en qué condiciones es posible construirla.

Lo que el documento recupera

La propuesta contiene definiciones que merecen ser valoradas. Recupera la educación como derecho, la centralidad de los saberes y de la relación pedagógica, la libertad de cátedra y la participación democrática. Propone, además, pensar la formación desde una perspectiva colectiva, que trascienda la enumeración de competencias individuales y permita recuperar el sentido de lo común en la educación pública.

Hay una afirmación que, a mi juicio, condensa lo mejor del texto. El documento sostiene que la inclusión no refiere únicamente al acceso al sistema educativo, sino también a la posibilidad efectiva de participar, aprender y desarrollar trayectorias en condiciones de igualdad. Señala que construir el horizonte supone “garantizar las condiciones necesarias para la participación y el aprendizaje de todas y todos”.

La afirmación es importante porque desplaza la inclusión desde una declaración de principios hacia una responsabilidad institucional. Pero, justamente por eso, obliga a preguntarse cuáles son esas condiciones.

Las condiciones que no se nombran

El documento no lo dice. No hay referencias al número de estudiantes por grupo, al tiempo disponible para la coordinación docente, a los apoyos para estudiantes en situación de discapacidad ni a la distribución territorial de la oferta. Se podría argumentar que esas definiciones corresponden a otros ámbitos, más vinculados a la gestión que a la política curricular. Y es cierto que no todo puede resolverse en un documento de principios.

El problema aparece cuando esa separación deja las condiciones de enseñanza fuera de la conversación curricular. Porque allí ya no se trata solamente de distribuir responsabilidades entre oficinas, sino de decidir si los principios se traducen en experiencias educativas o quedan en el plano de las intenciones.

El propio documento ofrece una clave para pensarlo. Cuando incorpora la noción de justicia curricular de Raewyn Connell, nos recuerda que la justicia no se juega solo en qué conocimientos se consideran valiosos, sino también en las condiciones en que los distintos grupos sociales pueden acceder a ellos. Si esa referencia se toma en serio, la conformación de los grupos no es una cuestión externa al currículo. Es parte de él.

La matriz de 2027

Mientras se discuten los fundamentos de la nueva política curricular, la Dirección General de Educación Secundaria avanza en la elaboración de la matriz de grupos para 2027. Son procesos diferentes, con tiempos y responsabilidades también diferentes, pero que terminan encontrándose en la vida cotidiana de los liceos.

La comparación entre las matrices base de 2026 y los proyectos para 2027 de Montevideo y Canelones muestra una tendencia clara. En Montevideo se proyecta una reducción de aproximadamente 65 grupos, sobre un total de 2.008. En Canelones, la oferta pasa de 1.425 a 1.380 grupos. En ambos departamentos el recorte ronda el 3,2%.

Las variaciones no son homogéneas. En Montevideo, octavo año pasa de 410 a 383 grupos, noveno de 407 a 385 y quinto de 256 a 243. En Canelones, octavo concentra una reducción de 21 grupos. Pero la situación más preocupante es la de la educación nocturna: en el conjunto de ambos departamentos, sus grupos pasan de 123 a 94, una reducción cercana al 24%. Se trata de una oferta especialmente importante para quienes necesitan compatibilizar sus estudios con el trabajo, el cuidado de otras personas u otras responsabilidades.

El recorte ya generó reacciones. El 19 de noviembre, la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo hizo un paro de 24 horas para denunciar la reducción de 65 grupos en la capital y este miércoles vuelve a parar por el mismo tema.

32 estudiantes por grupo

Las matrices se elaboran a partir de una paramétrica de la Dirección de Gestión y Soporte a la Enseñanza que toma como referencia entre 30 y 32 estudiantes por grupo. La cifra puede parecer razonable desde una planilla. No lo es tanto desde un salón de clase.

Quienes trabajamos diariamente en los liceos conocemos la heterogeneidad de situaciones que conviven en un mismo grupo: diferentes ritmos de aprendizaje, dificultades de lectura y escritura, trayectorias discontinuas, situaciones de discapacidad que requieren apoyos específicos, necesidades de acompañamiento emocional. Esa diversidad no es un problema que deba resolverse, sino una característica constitutiva de cualquier comunidad educativa. Pero atenderla requiere tiempo.

En una clase de 45 minutos con 32 estudiantes, a cada uno le corresponde menos de un minuto y medio. Conocer a cada estudiante, identificar a tiempo una dificultad, ofrecer devoluciones individualizadas o desarrollar propuestas diferenciadas deja de ser, en esas condiciones, una práctica posible y pasa a depender del esfuerzo individual de cada docente.

La investigación educativa no ofrece respuestas automáticas, pero muestra que una reducción significativa del tamaño de los grupos puede favorecer la interacción y el seguimiento individual, sobre todo cuando se acompaña de cambios en las prácticas de enseñanza. Pensar en grupos de aproximadamente 20 estudiantes puede ser una referencia razonable para empezar a discutir, sin convertir esa cifra en un criterio rígido.

Una oportunidad demográfica

Uruguay atraviesa una disminución sostenida de los nacimientos. Sus efectos ya se sienten en la educación inicial y primaria, y se proyectan progresivamente hacia la educación media. Frente a esa transformación, la administración tiene dos caminos posibles.

El primero es seguir aplicando la paramétrica: si hay menos estudiantes, se cierran grupos hasta volver a completar los que quedan. El segundo es mantener los grupos existentes y permitir que la menor cantidad de estudiantes se traduzca en grupos menos numerosos.

Ese segundo camino no requiere crear nuevos grupos ni ampliar la oferta. Los grupos ya existen, y también las horas docentes que los sostienen. Lo que requiere es una decisión: no recortarlos. Desde esa perspectiva, cada grupo que se cierra en la matriz de 2027 no es solamente un ajuste administrativo. Es también la elección de sostener salones llenos en lugar de mejorar las condiciones en las que enseñamos y aprendemos.

Durante décadas, buena parte de los esfuerzos educativos estuvo orientada a ampliar la cobertura. Esos objetivos siguen siendo relevantes. Pero la transformación demográfica permite incorporar otra pregunta: ¿podemos aprovechar este momento para profundizar en la calidad de las experiencias educativas de quienes ya están dentro del sistema?

La economía, sin rodeos

El reclamo de destinar el 6% del producto interno bruto a la educación pública acompaña desde hace años a los sindicatos de la educación y forma parte del programa del actual gobierno, que habla de un compromiso con el 6% para educación más 1% para investigación. No es el objeto de este artículo discutir si esa meta es alcanzable en este período. Pero hay una cuestión previa, más sencilla y quizás más urgente: si todavía no podemos darle a la educación lo que se reclama, al menos no deberíamos quitarle lo que ya tiene.

El mismo día del paro, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, aseguró que en 2027 no habrá recorte de horas docentes en Secundaria. Admitió que podría haber menos grupos donde falten estudiantes, pero afirmó que esos cargos se redistribuirán hacia otros centros o hacia tareas de acompañamiento, y que el organismo contará con más masa salarial gracias a un incremento de 300 millones de pesos obtenido en la Rendición de Cuentas.

Es una respuesta que merece ser tomada en serio. Si las horas permanecen en el sistema, la discusión cambia de plano: ya no se trata solamente de cuánto se invierte, sino de cómo se decide usarlo. Y allí la pregunta sigue abierta. Más horas de acompañamiento son bienvenidas, pero no reducen la cantidad de estudiantes en el aula. Quien comparte el salón con otros 31 compañeros sigue teniendo menos de un minuto y medio de atención por clase, aunque su liceo cuente con un referente más.

La revisión curricular de la ANEP y la matriz de grupos para 2027 avanzan por caminos separados. La baja de la natalidad ofrece una oportunidad para que finalmente se encuentren.

Hay, además, otra dimensión que no debería pasarse por alto. Los profesores nos formamos durante años para enseñar una disciplina: para planificar, explicar, evaluar y sostener procesos de aprendizaje en el aula. El acompañamiento de los adolescentes es una tarea valiosa, pero es otra tarea. Proponer que las horas de los grupos que se cierran se reconviertan en funciones de apoyo supone, de algún modo, desconocer esa formación y tratar al docente como un recurso intercambiable.

También quedan preguntas prácticas sin respuesta. Las horas de acompañamiento no se remuneran igual que las horas de clase ni se ofrecen en las mismas rondas de elección. ¿Cómo se ofertarán esos cargos? ¿Con qué criterios, en qué momento del año y en qué condiciones para quienes hoy dictan clase en los grupos que desaparecen? Sin esas definiciones, la promesa de que no habrá recorte de horas puede terminar significando, para muchos docentes, menos horas de aula, otra tarea y, eventualmente, un salario menor.

La baja de la natalidad ofrece, en este sentido, algo poco frecuente en la discusión presupuestal: la posibilidad de mejorar las condiciones de enseñanza sin aumentar el presupuesto. Si los recursos efectivamente no se reducen, mantener los grupos no debería ser más costoso que redistribuir sus horas hacia otras funciones. Se trata, entonces, de una decisión sobre prioridades, y conviene que se tome a la vista de todos: qué grupos se cierran, a dónde van esas horas y con qué criterios.

Acredita y el nocturno

El recorte de la educación nocturna merece una mirada particular. Desde 2020, la ANEP aplica AcreditaEB (antes AcreditaCB), una prueba que permite a personas mayores de 21 años acreditar la educación media básica en una sola jornada. Según informó Presidencia, en sus primeras cuatro ediciones cerca de 13.000 personas culminaron el ciclo básico por esta vía. En 2026 se realizó la séptima edición.

No se trata de cuestionar una herramienta que, para muchas personas, abrió una puerta que parecía cerrada. Reconocer los saberes adquiridos fuera del aula es legítimo y necesario. El problema aparece cuando la acreditación deja de ser un complemento y empieza a funcionar como sustituto de la oferta presencial. Porque una prueba no es lo mismo que un trayecto educativo: certifica lo que alguien ya sabe, pero no ofrece el espacio para aprender lo que todavía no sabe, ni el vínculo con docentes y compañeros que sostiene la continuidad.

Cuando una herramienta de acreditación se consolida año tras año, mientras se cierra casi uno de cada cuatro grupos nocturnos, la pregunta resulta inevitable: ¿Acredita amplía las oportunidades de las personas adultas, o se está convirtiendo en una forma más barata de reemplazar la educación nocturna?

El territorio también es una condición

La matriz no define solamente cuántos grupos habrá, sino también dónde. En Ciudad de la Costa, según la información aportada desde un liceo de la zona, durante 2026 se habilitó un quinto año de orientación artística. Para 2027 se prevé abrir el sexto correspondiente, dando continuidad a quienes ya cursaron quinto, pero no mantener un nuevo quinto artístico.

Es comprensible la necesidad de garantizar que esos estudiantes completen el trayecto que comenzaron. Pero también es pertinente preguntarse qué ocurre con quienes deseen ingresar a esa orientación el próximo año. Los costos de transporte, los tiempos de traslado y los horarios no tienen las mismas consecuencias para todas las familias. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa ha señalado que la disponibilidad territorial de las orientaciones y las opciones de transporte condicionan la elección de bachillerato.

El mismo liceo ofrece otro ejemplo, esta vez con números. Actualmente tiene cinco grupos de noveno año, con 135 estudiantes en total: 27 por grupo. Aun suponiendo que un 10% no promueva, unos 122 estudiantes llegarían el año próximo a primero de educación media superior (EMS). Si se mantuvieran los cinco grupos de primero de EMS que hoy existen, quedarían en torno a 24 estudiantes por grupo. Pero la matriz de 2027 prevé un grupo menos, y con cuatro grupos el promedio sube a 30,5.

La cifra está dentro de la paramétrica. Pero conviene mirar la realidad actual de ese mismo liceo: hoy funcionan cinco grupos de primero de EMS con 93 estudiantes en total, unos 18,6 por grupo. El centro ya trabaja con grupos cercanos a la referencia de 20 estudiantes que este artículo propone discutir. Si esa realidad hoy existe, ¿por qué cambiarla? Con cinco grupos, el año próximo el promedio rondaría los 24 estudiantes; con cuatro, supera los 30. Y ocurre en el primer año de bachillerato, un momento especialmente sensible para la continuidad de las trayectorias, donde todo lo planteado antes sobre el tiempo, el seguimiento y la atención a la diversidad se vuelve más urgente.

Flavia Terigi ha contribuido a mostrar que las trayectorias escolares no dependen solamente de las decisiones o dificultades individuales de los estudiantes, sino también de las oportunidades que ofrece el propio sistema. Lo mismo vale para la educación nocturna: para una persona adulta que trabaja, que desaparezca el grupo más cercano puede marcar la diferencia entre continuar o abandonar.

Una misma conversación

El documento curricular y la matriz de grupos nacen en ámbitos distintos, pero se encuentran en el mismo lugar: el aula. Por eso resulta difícil sostener, al mismo tiempo, un horizonte de inclusión y una planificación que toma como referencia grupos de 30 o 32 estudiantes.

Tal vez el desafío sea articular ambas dimensiones: mantener los grupos existentes en la matriz de 2027, especialmente en la educación nocturna; revisar públicamente la paramétrica que orienta su conformación; hacer público el destino de las horas de los grupos que se cierren; e incorporar en la versión final del horizonte formativo un conjunto de condiciones mínimas que permitan evaluar si sus principios se concretan.

En última instancia, un horizonte formativo común no se construye únicamente mediante acuerdos sobre los fines de la educación. También requiere acuerdos sobre las condiciones que hacen posible alcanzarlos. La baja de la natalidad nos ofrece, quizás por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de construirlas. La pregunta, entonces, es si estaremos dispuestos a aprovecharla o si volveremos a convertirla en un ajuste.