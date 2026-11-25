“Ay, no, profe”: la incomodidad de pensar en crudo en tiempos de inteligencia artificial

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Primero les pedí que escribieran un párrafo en un foro de la plataforma educativa oficial y hubo objeción cero. Luego, que fotografiaran un párrafo del cuaderno escrito sin consultar ningún tipo de dispositivo tecnológico, para publicarlo en un foro y, en coro, respondieron: “Ay, no, profe”.

Un hecho simple, pero que no pasó desapercibido, porque, en realidad, no estaba pidiendo nada de otro mundo. En un tiempo no muy lejano, escribir en hoja por cuenta propia y compartirlo era una práctica habitual. He aquí la cuestión: la incomodidad que generó tener que compartir una producción propia, en crudo, sin la mediación de la inteligencia artificial (IA) generativa.

Y ese suceso fue la gota que derramó el vaso.

Aunque no me interesa dedicarme a inspeccionar quién usó IA y quién no, la sospecha estaba desde antes. A veces parezco detective, es cierto. Pero cada vez estoy más convencida de que esa no es la cuestión más importante.

Además de las cosas que figuran en una planificación, dentro de un aula suceden muchas otras. En un trabajo grupal aparecen el intercambio, la escucha, la discusión, la negociación. Una producción entregada puede después ser explicada, defendida, cuestionada. Ante una propuesta individual aparecen voces, maneras de relacionar ideas y formas de decir diversas. Hay movimiento. Es una cuestión de cuerpo. Se acercan, se levantan, preguntan, conversan, se implican o deciden no hacerlo. Ninguna novedad.

Sin embargo, hace un tiempo empecé (o empezamos) a notar que ya no es lo mismo. Respuestas escritas con un nivel de profundidad que después resultan muy difíciles de sostener oralmente. Coincidencias increíbles entre distintos estudiantes en sus estructuras lingüísticas, vocabulario y formas que adoptan sus expresiones, o análisis “impecables” muy alejados de producciones anteriores y de los recorridos hechos en clase. Y, a veces, ni siquiera se necesita inferir demasiado: basta con caminar por el salón y ver plataformas de IA generativa abierta en los dispositivos, respondiendo la consigna casi como un estudiante más.

Es cierto, no siempre hay forma de saber, exactamente, qué pasó en cada caso. Pero cuando las señales son mucho más que una, algo empieza a hacer ruido.

La clave está en la consigna

Durante un largo tiempo pensé –y sigo pensando, pero desde otro lugar– en la importancia de una buena consigna. Una consigna capaz de exigir interpretación, relación, toma de posición, argumentación. Una propuesta que no se resuelva simplemente encontrando una única respuesta.

Ahora sucede algo no menor: incluso ante consignas que exigen interpretar, relacionar y argumentar, una IA generativa puede producir respuestas suficientemente verosímiles como para que después sean camufladas y pasen por propias.

La calidad de la consigna no se discute. Pero ya no alcanza por sí sola.

Podría asegurar que detrás de estas prácticas no existe necesariamente una intención deliberada de engañar o de no pensar. Justamente, ahí encuentro lo más inquietante.

Lo preocupante no es que los estudiantes usen IA, sino que la IA interprete por ellos. Seleccione por ellos. Relacione por ellos. Formule por ellos. Revise por ellos. Argumente por ellos. En definitiva, que piense por ellos.

Puedo recurrir a una IA generativa para contrastar una idea, revisar algo que ya elaboré o explorar posibilidades manteniendo mis decisiones, mi criterio y mi autoría. Otra cosa sucede cuando la herramienta realiza, justamente, todo aquello que la tarea pretendía que yo pensara, probara o construyera.

Aquí cabría preguntarse: ¿en qué momento una herramienta deja de acompañar el recorrido y empieza a recorrerlo por nosotros? Límites difusos sí que los hay.

La delegación empieza a volverse más común de lo que pensamos cuando la herramienta se abre, incluso, antes de intentar resolver una tarea. Por ejemplo, cuando enfrentarse a una producción sin esa mediación produce resistencia.

Lo preocupante no es que los estudiantes usen IA, sino que la IA interprete por ellos. Seleccione por ellos. Relacione por ellos. Formule por ellos. Revise por ellos. Argumente por ellos. En definitiva, que piense por ellos.

Y entra en escena algo no menor: nuestra relación con la dificultad.

La dificultad siempre formó parte del aprendizaje. Un obstáculo o desafío obliga a probar, equivocarse, preguntar, conversar, escribir, borrar, volver a escribir, cambiar de idea. Evolucionar. Ahora, frente a ese mismo obstáculo, existe, desde el minuto uno, la posibilidad de tercerizar gran parte del recorrido. Ese recorrido tan necesario.

Hemos probado protocolos, acuerdos, instancias de reflexión, conversaciones sobre el uso crítico de estas herramientas, bitácoras personales y cambios en las condiciones de producción. Algunas estrategias permiten hacer visible el problema. Otras generan momentos valiosos de reflexión. Pero ninguna, al menos desde mi experiencia, lo resuelve de una vez y para siempre.

Pero hay algo más. Mientras enseñamos determinados contenidos, también se aprenden otras cosas. Se aprende qué significa hacer una tarea, qué relación tenemos con el error, cuánto esfuerzo merece una producción, qué entendemos por autoría y qué consideramos necesario hacer por nosotros mismos. Sucede que quizás estemos enseñando, sin proponérnoslo, que producir no necesariamente supone atravesar el proceso de producción –planificar, escribir, revisar de forma recursiva–; que el resultado puede adquirir más importancia que el recorrido; que el error es algo que conviene evitar en lugar de trabajar.

Entonces, ¿qué estamos aprendiendo, además de los contenidos, cuando hacer una tarea empieza a confundirse con obtener una respuesta?

No se trata de una batalla entre escritura manuscrita y escritura digital. No es la idea, al menos aquí, atribuirle al lápiz una superioridad pedagógica. Va por otro lado: cuando el dispositivo está disponible, también lo está la IA y con ella aparece la posibilidad inmediata de delegar operaciones cognitivas complejas que deberían ser propias.

Tal vez ahí esté lo que más inquieta: no solo lo que dejamos de hacer cuando delegamos esas operaciones, sino la facilidad con la que podemos acostumbrarnos a hacerlo. Por eso, la pregunta ya no es únicamente qué está pasando en mi aula o en las demás, sino cuánto de todo esto terminaremos, también, naturalizando.