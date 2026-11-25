Los docentes de UTEC y la moral ajena

Un par de docentes metieron la pata. En una desgraciada conversación que quedó grabada realizaron comentarios sobre la calidad académica de algunos alumnos y, quizá lo más problemático, hicieron acotaciones sobre la situación personal de alguno de ellos. ¿Cuál era el marco de la conversación? Una clase de consulta a la que no concurrió nadie más que los docentes. Una conversación relativamente privada (un Zoom institucional en el que se debía impartir una clase de consulta) que toma estado público y desata un asunto que desde hace años nos ha preocupado más ocultar que pensar.

La Universidad Tecnológica (UTEC) tomó cartas en el asunto y rápidamente los suspendió preventivamente y les abrió sumarios administrativos. Supongo que esos comentarios infelices y equivocados y su impacto en las redes ameritaron la celeridad de las autoridades para pensar que el óptimo de la eficiencia es sancionar con velocidad. El Consejo Directivo Central dejó claro su repudio a los comentarios realizados por los docentes y enfatizó “que resultan incompatibles con los valores institucionales”. En la virtud del acierto se esconde el problema.

Los profes —en la soledad del error— quedan expuestos al escarnio público. Pero la soledad de esta profesión, una noble profesión aun en estas magníficas equivocaciones, es la trampa cotidiana en la que los hemos dejado. Los docentes y otras profesiones tienen que lidiar con esa especie de “Uruguay en estado puro” en el que queda claro que el lugar de la educación es un tema secundario. Más allá de las declaraciones de las autoridades y de sus decisiones insuficientes y cínicas, ¿quién piensa en el cansancio de los profes y las maestras? La equivocación de estos profes es una tragedia, pero es la tragedia de la educación.

Profesionales solos y tirados en aulas violentas, desbordados de demandas institucionales y mandatos contradictorios, no pueden permitirse un momento de locura. El malestar docente no tiene un lugar donde manifestarse y, por este motivo, los comentarios seguramente infelices circulan en voz baja en salas de profesores y pasillos de liceo. Las aulas son un lugar de desencuentro. Las familias, que también hacen lo que pueden, no siempre apuestan decididamente por la educación, y los profes y maestras son repetidamente agredidos por la violencia directa que muchas veces se ejerce en la puerta de los centros educativos.

Los profes se equivocaron. Pudieron y debieron hablar de otro modo de sus alumnos. Seguramente ellos lo saben porque están viviendo este infierno cotidiano de la crítica cínica que ampara el error y la arrogancia propia, pero es desleal e injusta con quien trata de educar a sus hijos. Se equivocaron y tal vez por eso hay que apoyarlos. Cuando una maestra o un profe hace una jugada magistral, apenas se sabe en esos mismos pasillos por los que transita el malestar silencioso. Pero nunca, o casi nunca, tiene la dimensión de cuando se equivocan.

Nadie fue a esa clase. Esa ausencia no aparece en la preocupación institucional. Tampoco aparece una mención a la frustración de dos docentes, que al fin es lo que está detrás de sus palabras. No hay novedad en lo que pasó. Todos sabemos que esto ocurre diariamente. Y nadie cuida a los docentes, que es la mejor forma de cuidar a nuestros alumnos. En esta realidad enloquecedora en la que los juzgamos y los señalamos, el camino que queda es el silencio.

Ahí está la moral ajena, cómoda y estéril. Es la que siempre se ejerce sobre los demás, pero no repara en la conducta propia. Es la de la institución que repudia en un comunicado lo que no supo ver en sus aulas vacías. Es también la de las redes que se indignan el tiempo que dura un video. Y es también la de todos los que alguna vez dijimos algo peor en un pasillo y hoy agradecemos que no hubiera un Zoom grabando. Es una moral cómoda, porque no cuesta nada: alcanza con señalar y condenar. Y es estéril, porque no toca nada de lo que produjo el error. Sancionar a dos docentes resuelve el escándalo, pero deja intacto el problema: el grupo que no se conectó, las correcciones que nadie lee, y ese cansancio que no tiene dónde decirse.

Sancionar a dos docentes resuelve el escándalo, pero deja intacto el problema: el grupo que no se conectó, las correcciones que nadie lee, y ese cansancio que no tiene dónde decirse.

Nada de esto disculpa lo que los profes dijeron. Los estudiantes nombrados merecían otro trato, pero merecen también que nadie los convierta en trofeo. Una moral que solo sabe castigar en voz alta a quien se equivoca enseña una única lección: no a hablar mejor de los alumnos, sino a hablar más bajo. Y una educación en la que el malestar solo puede circular en voz baja es una educación que ya decidió no escucharse. Entonces, quizá la pregunta que queda resonando no sea qué hicieron estos dos profes, sino qué haríamos nosotros con lo que dijeron si, en lugar de abrir un sumario, nos animáramos a abrir una conversación.

Sobre este episodio la única certeza que podemos tener es que lo que nos escandalizó hoy, mañana será olvido.