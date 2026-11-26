Una de las primeras acciones que tomaron las actuales autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) fue iniciar un proceso de revisión de la política curricular del organismo, que en el gobierno pasado estuvo marcada por la Transformación Curricular Integral (TCI), que fue cuestionada y resistida por los principales colectivos docentes. A diferencia de lo que se hizo en Secundaria, que aplicó varios cambios de nombre y cargas horarias en la grilla de materias, en el caso de UTU se optó por otro camino.

Tanto en las propuestas de ciclo básico como de bachillerato, en dicho subsistema se realizaron ajustes menores a los planes aprobados en el marco de la TCI y se definió elaborar planes nuevos para ambos tramos. En el caso de ciclo básico, se elaboró un nuevo plan para la Formación Profesional Básica (FPB) y un plan de Educación Media Básica Tecnológica (EMBT), que este año se aplicó de forma piloto en 13 centros educativos. En el caso de bachillerato, en 2027 seguirá la elaboración del nuevo plan, que se espera poder implementar en 2028.

Con otros actores de la institución, la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) participa activamente en ese proceso y entiende que el resultado difiere del de la TCI. En diálogo con la diaria, Luis Otero, presidente de Afutu; Diego Bentancourt, secretario general, y Nelson Jaurena, integrante del comité ejecutivo del sindicato, plantearon que la concepción de las autoridades del gobierno anterior entendía a la educación técnica como un mero instrumento de cara a la inserción en el mercado laboral, sumado a que depositaban toda la responsabilidad del proceso formativo en los estudiantes.

Sin dejar de reconocer la importancia que para la UTU tiene el vínculo entre educación y trabajo, los dirigentes de Afutu consideran que también se debe apuntar a formar personas “que se apropien del trabajo con entusiasmo, pero que se apropien también críticamente del entorno que construyen”, resumió Jaurena. En particular, se mostraron críticos con la TCI por la falta de integralidad en la formación de los estudiantes y también por haber “destrozado” el enfoque técnico y tecnológico del ciclo básico de UTU, que ahora el plan de EMBT se propone restaurar, según valoró Otero.

En el caso del FPB, además, el presidente del sindicato consideró que [el plan aprobado en 2021(https://ladiaria.com.uy/educacion/articulo/2022/2/con-un-proyecto-multiasignatura-que-sustituira-los-examenes-y-con-certificados-para-el-campo-laboral-utu-comienza-a-dictar-el-nuevo-fpb-de-dos-anos/)] había sacado el foco del taller a la hora de pensar en la integralidad de la formación para ponerlo en las asignaturas, lo que fue en contra de la esencia de esa propuesta formativa. A su vez, en conjunto con la dirección general de UTU, desde el sindicato están participando en la revisión del programa Rumbo, una propuesta de formación y acreditación de saberes para que adultos puedan culminar el ciclo básico.

Precisamente, desde Afutu defienden la necesidad de mirar todas las propuestas educativas de UTU de forma conjunta y no conciben a los planes de forma aislada. En ese sentido, los dirigentes afirman que las propuestas de ciclo básico que se están pensando de forma conjunta en el actual período de gobierno apuestan a lograr una continuidad de los estudiantes en la educación media superior. Según planteó Bentancourt, a diferencia de Secundaria, UTU ofrece “un abanico amplio” de opciones de cursada y desde hace décadas Afutu sostiene que el ciclo básico debe ser considerado como “un semillero” para el tránsito posterior en bachillerato.

El plan de EMBT y los argumentos presupuestales que impiden una mayor expansión

Desde Afutu tienen muchas expectativas situadas en el resultado de la revisión curricular y, en relación con el nuevo plan de EMBT, los dirigentes consideraron que apunta a atacar el problema de la desvinculación estudiantil. Se trata de un plan que sustituye las calificaciones numéricas por descripciones fundadas y no prevé la repetición a lo largo del ciclo básico. Además, para los estudiantes que al culminar noveno grado no estén en condiciones de pasar a la educación media superior, se generará un año de interciclo, de forma de que puedan adquirir los saberes y habilidades necesarias, sin necesidad de recursar.

Al respecto, Otero marcó la importancia de evaluar el proceso de los estudiantes de forma integral y destacó la innovación que supone la creación del interciclo no solo para la UTU, sino para la educación media en Uruguay. Por el contrario de lo que pasó con la TCI, que, según consideraron, promovió el “pasa y sigue”, desde Afutu entienden que el nuevo plan coloca un peso importante en la asistencia de los y las estudiantes y en el proceso que sostienen durante todo el año.

En ese sentido, cuestionaron los espacios de acompañamiento que a esta altura del año se abren para que los estudiantes que no lograron aprobar el curso puedan salvar materias, más allá de la asistencia que hayan tenido. “El gurí no vino en todo el año y después viene a ocho clases en los espacios acompañamiento y pasa de año”, contó Otero sobre la TCI, y planteó que a ello se suma la presión por aprobar estudiantes que los docentes recibían de parte de los equipos directivos y las inspecciones.

El presidente de Afutu también cuestionó la lógica de evaluación previa a la TCI, por la que muchas veces los estudiantes se presentaban sin éxito a períodos de exámenes consecutivos, lo que tampoco contribuye a que logren aprendizajes significativos. Por tanto, desde el sindicato valoran las disposiciones y la filosofía del nuevo plan de EMBT, pero entienden que debe contar con el presupuesto necesario para desarrollarse, de forma que no quede únicamente en “buenas intenciones y buenas ideas”, dijo Jaurena.

En ese sentido, señalaron que, más allá de que la ANEP llevará el plan a más centros de UTU que tienen extensión del tiempo pedagógico el año que viene, desde la Dirección General de Educación Técnico Profesional se pretendía que el plan también llegara en forma piloto a escuelas técnicas que cuentan medio horario. Al respecto, los dirigentes de Afutu plantearon que la expansión se frenó principalmente por motivos presupuestales, ya que se requiere contar con más horas y más figuras que las que tienen ese tipo de centros educativos.

Otero indicó que el resultado del primer año de aplicación del plan de EMBT fue positivo, pero las autoridades del Consejo Directivo Central de la ANEP, que tienen una mirada más “secundarista”, no logran ver que “no sale lo mismo un estudiante de UTU que uno de secundaria”. Entre otros aspectos, ello tiene que ver con lo específico de una propuesta y otra, que hace que en el caso de la educación técnico tecnológica muchas veces se requiera de equipos o materiales costosos para estudiar.

La particularidad de UTU y las múltiples orientaciones

En la presentación de datos del último monitor educativo de UTU, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, planteó que, desde su punto de vista, las 94 orientaciones que ofrece la institución en la educación media son demasiadas. Los dirigentes de Afutu discreparon con ese tipo de miradas y afirmaron que van en contra de las necesidades de la formación técnico profesional y de los propios requerimientos del sector productivo.

Al respecto, citaron también a la exdirectora ejecutiva de Políticas Educativas de la ANEP, Adriana Aristimuño, quien cuando ocupaba el cargo planteó que alcanza con que el sistema educativo brinde una formación más básica y general, porque luego el sector productivo termina de formarlos. Según dijo Bentancourt, ello va en contra de lo que realmente ocurre, ya que las empresas reclaman a los estudiantes que pueden adaptarse más rápidamente al sector en el que están insertas.

Jaurena sostuvo que desde el sindicato ven “con desconfianza” ese tipo de discursos e incluso planteó que van en contra de lo que se viene impulsando en la estrategia nacional de desarrollo que lleva adelante el gobierno. “Si considero que la economía debe ser altamente primarizada, o sea, que involucre muy poca mano de obra, muy poco conocimiento agregado a los productos, bueno, es coherente con el discurso de que la UTU tiene muchas áreas. Ahora, si pienso en una perspectiva estratégica de fortalecimiento de la producción nacional, de fortalecimiento de la industrialización, la especialización, sin duda, juega un papel fundamental”, planteó al respecto.

Otero, por su parte, defendió la especialización y la constante actualización de las propuestas educativas de la UTU y lo ilustró con las propuestas de mecánica automotriz. Según dijo, en la actualidad uno de los desafíos en el sector es encontrar mecánicos formados en la reparación de autos híbridos y eléctricos, que tienen piezas y un funcionamiento distinto de los vehículos a nafta.

Bentancourt agregó que en la UTU la oferta educativa también se piensa en función de la realidad productiva del territorio en el que se instalan y, por ejemplo, una escuela agraria que está en el corredor de la lechería en Florida tiene una propuesta bien distinta a la de otra que se ubica en el corredor de la madera en Tacuarembó. Según completó, es necesario “desarrollar otras formas de que los estudiantes adquieran el conocimiento”.

Por tanto, Otero lamentó que “se esté cuestionando presupuestalmente un plan que sí puede tener más horas y alguna figura [educativa] más, pero, por ejemplo, no es ni cerca de lo que se gastó en la TCI” con la contratación de mentores o con el pago de horas a docentes para que asistan a los cursos de formación, en busca de “convencerlos” de la nueva propuesta. En tanto, el dirigente se mostró convencido de que “hay lugares de dónde sacar presupuesto”.

El presidente de Afutu añadió que los únicos cuestionamientos al plan de EMBT son presupuestales, ya que no hay críticas desde el punto de vista pedagógico. Al respecto, planteó que es necesario dar la discusión con respecto a que la UTU es más cara que secundaria y recordó que año a año hay centenares de estudiantes que no se pueden anotar en propuestas de educación técnica y tecnológica –en todos los niveles– por falta de cupos. Según retrató, este año fueron 2.000 los estudiantes que no pudieron asistir a UTU a nivel de educación media básica y la cifra total asciende a 5.000 si se cuenta bachillerato y educación terciaria. “En determinados lugares del país tenemos liceos casi vacíos y UTU que explotan y no tenemos un solo lugar para poner más estudiantes”, dijo Otero.

Más allá de que se negó a “entrar en el juego economicista”, si es necesario jugarlo, Jaurena cuestionó “cuánto amortiza la UTU a nivel presupuestal” con ingresos que la propia producción de las escuelas técnicas genera, por ejemplo, mediante la producción ganadera y agrícola de las escuelas agrarias. En esa línea, planteó que los graduados de la institución también realizan aportes más valiosos al producto interno bruto del país, por el tipo de trabajo que desarrollan profesionalmente.