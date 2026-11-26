De acuerdo a lo que está estipulado cuando se registra una agresión, el sindicato activó un paro de 24 horas y hará una asamblea para definir pasos a seguir.

Este jueves se registró una agresión a la salida del turno vespertino de la escuela 255 de Montevideo, ubicada en el barrio La Cruz de Carrasco. De acuerdo con lo definido por la filial montevideana de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu), ante este tipo de episodios se activa un paro de 24 horas al día siguiente y se convoca a una asamblea.

Por lo tanto, este viernes habrá un paro de maestros en los jardines y escuelas públicos de Montevideo. Ademu Montevideo convocó a una conferencia de prensa este jueves, en la que dará detalles de lo sucedido.

“Hay que cortar con la violencia, no con los cargos”, dice el material de difusión elaborado desde Ademu Montevideo, en referencia a la decisión de las autoridades de redistribuir cargos de maestros en escuelas de todo el país a partir de la matrícula proyectada para el año que viene.