Hilvanes de memoria: enseñar a leer y enseñar a enseñar a leer

Porque para nuestras infancias quiero seguir fomentando ilusión, deseos de imaginar, de inventar y de reinventar. Porque no se trata de prácticas de enseñanza intuitivas, el desafío es escuchar y preguntar y volver a escuchar, y atrevernos a formular preguntas que en la época de mayas y aztecas no fueron formuladas, interrogantes que fueron omitidas por un fin supremo, colonizar las lenguas nativas. Porque el desafío es conocer qué sabe cada niño y cada niña, para visibilizar sus conocimientos y así posibilitar que estos saberes sean expresados.

La intención que persigo con este humilde artículo de opinión no es referirme a cómo enseñar a leer, y mucho menos mencionar métodos, sino compartir algunos hilvanes de memoria, trazas de nuestra historia para leer nuestro presente y abonar así a la construcción colectiva. Propongo un breve recorrido histórico para entender la actualidad, comparto algunos conocimientos para pensar nuestro quehacer docente, socializo algunas evidencias producto de la investigación para abonar a la reflexión.

Hacia el final del siglo XV comenzó a surgir en Europa una filosofía del lenguaje basada en la celebración de la letra y de las lenguas vernáculas (lenguas de una región o país). Elio Antonio de Nebrija escribió una de las primeras gramáticas de una lengua vernácula, el castellano (1492), y las reglas de su ortografía (1517). Esta gramática del castellano se la ofreció a la reina Isabel; la colonización de las lenguas garantizaría la colonización de los territorios, la imposición de la lengua castellana sería la posibilitadora de la conquista de nuevos territorios, bajo una díada infalible: civilizar y conquistar.

El poder de la letra fue promulgado por Nebrija como el invento humano más importante. Desde su perspectiva, el alfabeto fue el mayor logro de la humanidad, al que le otorgó supremacía por sobre otros sistemas de escritura no alfabéticos. De esta forma, el lenguaje se convirtió en herramienta clave para unificar los territorios americanos habitados por indígenas, para dominar sus regiones y para expandir la conquista. La letra y el alfabeto fueron los principales instrumentos civilizatorios que dieron paso a la imposición del nuevo orden colonial.

De este modo, hacia finales del siglo XV comenzó la tarea de alfabetización de los amerindios (población indígena originaria del continente americano). Los sacerdotes y los frailes españoles fueron los encargados de enseñar/imponer a los indígenas lo que entendían por leer y escribir. Aquí es posible visualizar claramente la colonización de las lenguas: los españoles impusieron los signos escritos del alfabeto (letras) a los signos escritos concebidos por cada pueblo amerindio y sus sistemas de comunicación no alfabéticos. Esto evidencia una clara relación de poder (asimétrica), donde la lengua amerindia no fue tenida en cuenta. Los misioneros tan siquiera se tomaron el tiempo para entenderla, la anularon e impusieron su sistema de escritura alfabético, el castellano, con fines civilizatorios y garantistas de la expansión territorial.

Un siglo después, el filólogo Bernardo de Aldrete, andaluz como Nebrija, continuó impulsando la difusión del castellano en América. En 1606, sostenía que la nobleza indígena vestía a la usanza castellana y hablaba un español fluido, mientras que los habitantes de los pueblos aislados andaban desnudos y desconocían la lengua castellana. Para Aldrete, estar vestido al modo europeo y dominar el castellano eran pruebas irrefutables de “civilización”. Su postura refleja cómo la imposición del idioma y la anulación de las lenguas amerindias se justificaron bajo la promesa de un pretendido progreso.

Este análisis de la imposición lingüística se apoya en los aportes del semiólogo e historiador Walter Mignolo, cuya obra resulta fundamental para rescatar la memoria histórica del continente. En sus investigaciones, Mignolo demuestra cómo la alfabetización e imposición del castellano no fueron simples actos educativos, sino herramientas clave para el control colonial y la invisibilización de los saberes originarios.

Para poder combatir desafíos inmensos como el de la equidad social, el cambio climático, la transición energética o la economía circular necesitamos políticas públicas potentes que partan del conocimiento preciso de nuestras condiciones materiales.

Conocer las historias de los pueblos, y no solo conocer una historia (la hegemónica), nos posibilita hilvanar la memoria, nuestra memoria, para analizar y entender el presente. Si pensamos, entonces, en la alfabetización de niñas y niños en la actualidad, a diferencia de lo que aconteció en el siglo XV, las infancias de hoy nacen en una cultura donde la escritura alfabética es parte central de la vida cotidiana. Sin embargo, en sus primeros años, cada niño y cada niña construye sistemas de escritura propios para comunicarse. Es aquí donde nuestros roles como maestras y maestros, y como docentes de maestras y maestros en formación, cobran un lugar de relevancia y nos podemos encontrar frente a un dilema: ¿imponer la letra y el alfabeto frente a los sistemas personales de escritura que han venido construyendo cada uno y cada una?, ¿o tender puentes entre las construcciones propias de cada estudiante y el sistema de escritura alfabético?

En esta encrucijada, muchas y muchos decidimos y elegimos ir por el segundo camino e indagar qué sabe cada sujeto acerca de la escritura, cómo piensa. Esto implica escuchar e intentar interpretar sus hipótesis sobre la escritura y a partir de estos conocimientos planificar la enseñanza. En el mismo sentido, y con las mismas convicciones, promovemos la formación inicial de futuros maestros y maestras, así como la formación continua.

La intervención didáctica debe partir de la teoría, pero sin negar el camino ya recorrido por cada sujeto. Repetir la lógica colonial de borrar lo existente para imponer un modelo único es un error histórico. Como advertía Paulo Freire hace décadas, si buscamos imponer saberes, corremos el riesgo de anular la creatividad de los sujetos. En este sentido, el desafío docente implica enseñar, acompañar e intervenir partiendo de lo que saben, de los saberes que han construido, desde el fomento del deseo de imaginar, de inventar y de aprender.

Esta mirada orientada al respeto de cada estudiante y sus saberes encuentra respaldo en la investigación educativa reciente sobre la formación docente en Uruguay, en particular en el área de la lectura. Un estudio que desarrollamos con fondos concursables de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el Consejo de Formación en Educación y una publicación reciente en Revista Análisis de las Prácticas de la Universidad Pedagógica revelan un consenso mayoritario entre docentes formadores de futuras maestras y futuros maestros. Estos coinciden en concebir la lectura como un proceso activo de construcción de significados y como una práctica social y cultural rica en sentidos. Asimismo, la investigación muestra que los institutos de formación docente ya despliegan valiosas herramientas donde la lectura y la escritura se entrelazan para promover la reflexión metacognitiva, el análisis crítico y la apropiación activa del conocimiento por parte de maestras y maestros en formación.

El estudio concluye la oportunidad y la importancia de fortalecer la coherencia formativa a través de acuerdos institucionales compartidos, a partir de la definición colectiva de marcos pedagógicos comunes y criterios consensuados entre las distintas asignaturas y los espacios de práctica escolar, caminos que se vienen transitando. De este modo, la enseñanza de la lectura se potencia como una política de formación unificada y articulada, brindando a las nuevas generaciones de docentes un respaldo sólido e institucional para acompañar el desarrollo de lectoras y lectores en las aulas, aún antes de que lean de manera convencional.

Mi intención en este artículo fue conectar memoria, teoría e investigación, pero no como ejercicio académico, para los que hay otros espacios, sino para abonar a la vez que enriquecer el debate educativo, en un tema que nos ocupa: enseñar a leer y enseñar a enseñar a leer.