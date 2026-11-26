Cambio de época y reemergencia de las religiones, su impacto en la política latinoamericana

A partir del coloquio con la antropóloga Rita Segato sobre “Religiones y sociedades en el cambio de época. Límites de la modernidad y necesidad de un pensamiento decolonial” , vale plantear un debate teórico que tiene consecuencias muy concretas en los giros políticos que vemos tanto en la región como en el hemisferio occidental.

En un contexto de cambios y conflictos, de permanencias y mutaciones, y de reformulación de subjetividades y prácticas que impactan en las sociedades, las instituciones, las políticas y la democracia, cabe preguntarnos: ¿qué papel desempeñan las religiones? ¿Cómo intervienen en la construcción de sentidos colectivos, en la reproducción de las relaciones de poder y en la búsqueda de horizontes emancipatorios?

En epistemología, filosofía de las ciencias, como en historia de las ideas, es tan importante la cuestión del objeto y sujeto desde el que se aborda un tema como el método en la interdisciplinariedad y el contexto en el que se analiza para ampliar una mirada, que ya no es agotar la respuesta, sino ampliar las dimensiones desde las que se comprende, actúa y construye conocimiento, en una praxis que siempre es dinámica y nunca estática, en procesos y realidades cada vez más abiertas a transitar la incertidumbre y la complejidad como un valor y no solo como un problema.

Al decir de Edgar Morin, nos movemos en un mundo de incertidumbres, apoyados en islotes de certidumbre. Pero es necesario mapear y situar cuáles son los niveles y dimensiones de incertidumbre en forma transdisciplinar, como cuáles son las relativas certezas desde las ciencias, la filosofía, la educación y la política en forma interdisciplinar; da un esqueleto para el ecosistema de gobernanza que hay que poner en debate. Asimismo, conocer cómo se producen las subjetividades, en qué procesos económicos, sociales, políticos e ideológicos, para no desconocer las relaciones de poder que se generan en las transformaciones actuales y cómo las estructuras culturales y religiosas juegan en la apropiación/distribución y/o exclusión/acumulación de los pueblos y en ellos, de las personas y colectivos.

En tal sentido, posterior al coloquio con Rita Segato, estuvo la visita del papa León XIV. La propia presencia de un líder religioso en el Uruguay laico y secular adquirió una gran significación que permitió situar mejor qué quiere instalar la religión mayoritaria desde un liderazgo benévolo y humanista que transita entre lo tradicional, lo moderno y lo decolonial.

Es necesario analizar desde la perspectiva de acercarnos a comprender el punto ciego que busca repensar las categorías hegemónicas de una modernidad que no logra comprender los sistemas dinámicos de incertidumbre que estamos viviendo, más allá de la supuesta tranquilidad y estabilidad laica uruguaya.

Cuatro ejes para pensar el cambio de época

El primero se refiere a la pérdida de centralidad de la política secular como ámbito capaz de construir equidad, igualdad y libertad en sentido integral. La democracia parece atravesar una etapa de vaciamiento crítico y de debilitamiento de su capacidad de transformación, muy lejos de las expectativas de perfectibilidad que sosteníamos algunas décadas atrás, con la consiguiente crisis de lo emancipatorio en su más amplio espectro.

El segundo eje está relacionado con el alcance exponencial de las transformaciones tecnológicas: la digitalización, las redes, los algoritmos y la inteligencia artificial están modificando las formas de vincularnos, de producir conocimiento y de ejercer el poder.

El tercero aborda las mutaciones de lo religioso en su relación con el poder democrático, así como las tensiones que atraviesan la modernidad emancipatoria occidental. Estas transformaciones interpelan la autonomía de la esfera secular y el lugar de una laicidad abierta, entendida como garantía de tolerancia, pluralidad y convivencia entre diferentes.

El cuarto eje remite al giro geopolítico contemporáneo y la creciente disociación entre capitalismo y democracia, al retroceso del Estado social y al ascenso de las extremas derechas. En este escenario, también debemos considerar las nuevas formas de concentración del poder económico y tecnológico, asociadas a lo que se ha denominado tecno-feudalismo.

Estos procesos nos obligan a revisar nuestro lugar social y epistemológico, incluso en el ámbito académico, para reconocer los puntos ciegos de la racionalidad eurocéntrica hegemónica. Se vuelve necesario transitar hacia un senti-pensar-actuar decolonial, como planteó Rita Segato , capaz de incorporar la complejidad de los saberes que emergen en la transmodernidad que da cuenta de la diversidad de pueblos o la modernidad incompleta que no logra contentar las promesas de libertad, igualdad y bienestar en una convivencia pacífica. Como vemos, ya ni en Europa se logra la equidad e inclusión, menos en la América Latina diversa y profundamente desigual.

Religión, política y disputa por el futuro

Hoy, los “mundos de la vida” se ven colonizados de manera abrupta y radical por la crueldad, el fanatismo, la posverdad, los algoritmos, la violencia, los fundamentalismos y distintas formas de expropiación material, cultural y espiritual. Las grandes potencias se dividen el mundo en un orden autoritario de un capitalismo gestionado de formas distintas. A la vez, comienza a verse la reacción a no aceptar el determinismo inexorable que se quiere instalar, reforzado por la revolución tecnológica y la reacción cultural. Sin embargo, la apelación a la modernidad dura no da cuenta de lo que se reproduce por acción o reacción, desconociendo dimensiones que dan sustento a la integralidad de la vida de los pueblos.

En América Latina se ha configurado un nuevo ecosistema de relaciones entre política, religión y sociedad. En las últimas décadas se ha producido una rápida transformación de las bases culturales religiosas: de una matriz predominantemente católica se ha pasado a una presencia evangélica mucho más extendida, con fuertes anclajes territoriales y una particular cercanía con las comunidades neopentecostales. En ese proceso, algunas teologías orientadas al diálogo y a la liberación han perdido espacio frente a corrientes fundamentalistas y las llamadas teologías de la prosperidad. El origen del capitalismo y el protestantismo al servicio de una cultura de la meritocracia, la acumulación desigual, el control de los cuerpos y la discriminación de los diferentes, al servicio de una hegemonía estadounidense y anglosajona en decadencia.

Como ilustran algunos datos sobre Brasil, la expansión evangélica ha sido significativa, tanto por el crecimiento de la identificación religiosa como por la multiplicación de templos. Estas tendencias, aunque presentan diferencias entre países, forman parte de una transformación regional que merece ser analizada en su complejidad.

Ante la ausencia –o el debilitamiento– de visiones disruptivas y proyectos utópicos emancipatorios, provenientes de las izquierdas, los progresismos, los movimientos populares e incluso de sectores liberales, las corrientes cristianas conservadoras, tanto evangélicas como católicas, han logrado apropiarse de la idea de futuro. El sentido del cambio de época parece desplazarse: ya no se trata tanto de construir algo nuevo como de restaurar valores presentados como seguros. Aunque hablan de futuro, estas corrientes suelen idealizar un pasado imaginado, que ofrece refugio frente al miedo, la inseguridad y la incertidumbre, así como frente a las promesas incumplidas de la modernidad y de la esfera pública secular. Las reacciones de las últimas semanas en Brasil, Colombia, Chile y Argentina, como en Francia, España, Albania, Italia y Estados Unidos, muestran que no se puede ser lineal ni en la tendencia ni en su disrupción.

Del pensamiento crítico al pensamiento incómodo

Al leer y escuchar a Rita Segato, me interesa preguntarme qué diálogo podemos construir desde un “pensamiento incómodo”, decolonial, que permita ir más allá de ciertas limitaciones del pensamiento crítico. ¿Cómo pasar de la pedagogía del oprimido y la pedagogía de la esperanza, de Paulo Freire, a una comprensión de la contrapedagogía de la crueldad, que hoy se despliega ante nuestros ojos? ¿Qué lugar ocupan las religiones en ese proceso en la medida en que pueden funcionar como mecanismo de alienación y dominación, pero también como fuente de sentido, comunidad y liberación en la reconfiguración de la comunidad y el bien común depredados?

Necesitamos reconocer quiénes son los sujetos que sufren, resisten, liberan y participan en la construcción de otros mundos posibles. La relación entre religiones y sociedad no admite una respuesta única: su carácter ambivalente exige analizar tanto las formas de sometimiento que pueden reproducir como las prácticas de solidaridad y emancipación que también pueden sostener.

Los dilemas éticos de los procesos decoloniales adquieren nuevas dimensiones en el presente. El cambio de época parece avanzar en una espiral histórica regresiva, aunque no se trate de un eterno retorno, aunque aparezcan síntomas como hace 100 años; tampoco es real la idea de progreso lineal, como imaginó cierta tradición moderna. La realidad se despliega de manera rizomática, mediante múltiples relaciones, tensiones y bucles que desafían las explicaciones simples.

Los límites de la modernidad y las voces invisibilizadas

La centralidad de la modernidad secular, del Estado-nación y de la perspectiva eurocéntrica en los estudios de historia de las ideas ha sido cuestionada, en nuestro contexto, por el pensamiento latinoamericano y, más recientemente, por corrientes feministas, movimientos afrodescendientes y pueblos originarios. Sin embargo, numerosas autoras, autores y corrientes decoloniales continúan ocupando un lugar marginal en los espacios académicos, así como en las instituciones republicanas.

Desde una perspectiva transmoderna y crítica, como plantea E Dussel, se vuelve necesario reconocer la diversidad de saberes que participan en la comprensión del cambio de época. Las formas de dominación y las posibilidades de emancipación adquieren características nuevas cuando reconocemos subjetividades que no fueron legitimadas en los relatos hegemónicos que dieron forma a nuestras instituciones y nuestros sentidos sociales, culturales, políticos, económicos y religiosos.

Entre las dimensiones históricamente invisibilizadas por la hegemonía moderna se encuentran las cuestiones raciales, de género y de diversidad sexual, así como las espiritualidades y las religiones en la configuración cultural de los pueblos y en la construcción de las políticas y las instituciones de los estados modernos que, hasta en el Uruguay de la igualdad social, no logran integrar en equidad las diferencias no incorporadas en el mito nacional originante del siglo XX, que sí puede ser ampliado desde el artiguismo y los nuevos movimientos sociales que pulsan por equidad en el siglo XXI.

Por lo tanto, no podemos eludir las tensiones entre lo universal y las diferencias, ni las preguntas acerca de cómo emergen las subjetividades y las corporeidades no aceptadas ni por la hegemonía conservadora ni progresista. ¿Cómo sostener una dignidad común sin convertir las diferencias en extrañezas? ¿Cómo garantizar derechos humanos universales sin desconocer las historias, identidades y experiencias de pueblos, comunidades y personas? Estas preguntas se encuentran en el centro de los conflictos culturales del siglo XXI.

Laicidad, espiritualidades y derechos humanos

Pensar las religiones en el presente implica reconocer su doble dimensión. En algunos casos, las expresiones religiosas adoptan formas fundamentalistas que refuerzan la violencia, el control y la exclusión. En otros, constituyen un sostén vital y una fuente de sentido para poblaciones y comunidades a las que se les han negado derechos. Las religiones y las espiritualidades pueden reproducir relaciones de dominación, pero también expresar subjetividades, corporeidades y experiencias colectivas que contribuyen a la resistencia y a la emancipación.

Las religiones y las espiritualidades pueden reproducir relaciones de dominación, pero también expresar subjetividades, corporeidades y experiencias colectivas que contribuyen a la resistencia y a la emancipación.

Las nuevas formas de religiosidad y espiritualidad, especialmente visibles entre sectores jóvenes, inciden en la cultura, la política y las identidades. Esto nos lleva a formular preguntas fundamentales: ¿en qué medida estas transformaciones interpelan la laicidad como garantía de diversidad y respeto por la convivencia entre diferentes? ¿En qué medida pueden fortalecer la solidaridad y la organización de comunidades y colectivos excluidos? Son un ejemplo los mártires religiosos del terrorismo de Estado, como los que mueren en defensa de la naturaleza y de los pueblos originarios o conviven con los excluidos para transformar la sociedad, como la religiosidad popular centrada en la devoción a la Virgen en Brasil con la Aparecida, Luján en Argentina o la de Guadalupe en México, que generan la idea de frontera cultural y sustento popular.

Los límites de la modernidad se hacen evidentes en su carácter eurocéntrico, excluyente y, en múltiples ocasiones, violento. Más allá de la “cultura de los satisfechos” del bienestar, los que quedan fuera no es solo por recursos, sino por el sustento del paradigma del Estado moderno. De ahí la necesidad de un pensamiento decolonial que cuestione sus supuestos ontológicos, su geopolítica del conocimiento y la persistencia de sus efectos coloniales, sin abandonar el horizonte de humanización que también atraviesa las promesas aún incumplidas de esa modernidad.

Poner en diálogo la idea de una modernidad incompleta con el pensamiento complejo y la perspectiva transmoderna puede contribuir a una historia de las ideas que parta de las prácticas, las realidades y las culturas de nuestros pueblos. También puede aportar a la autonomía regional frente a los embates imperiales y las nuevas hegemonías que surgen de la actual reconfiguración geopolítica que estamos viviendo.

Poder, género y reacción conservadora

En las últimas tres décadas comenzaron a resquebrajarse algunas identidades dominantes, históricamente sostenidas por varones blancos con capital y poder en distintos ámbitos. El reconocimiento de nuevas diversidades abrió posibilidades, pero también provocó fuertes reacciones. Entre otras razones, porque la ampliación del reconocimiento simbólico no estuvo acompañada, en igual medida, por una redistribución del poder material y subjetivo.

En este marco, el análisis de Rita Segato –sus investigaciones sobre las relaciones entre religiones y sociedad, las violencias y los feminismos– puede ayudarnos a ampliar el universo conceptual desde el cual pensamos los fundamentos jurídico-políticos de las democracias desafiadas del siglo XXI, especialmente desde la historia de las ideas y la Facultad de Derecho.

Recorrer su pensamiento sobre las relaciones entre religiones y sociedades en América Latina resulta particularmente relevante ante el avance de los fundamentalismos religiosos y su articulación con el giro de las extremas derechas en Occidente y en las Américas. Necesitamos salir de los puntos ciegos que impiden reconocer los entramados de dominación, sin dejar de atender a las reservas culturales que albergan prácticas religiosas capaces de generar libertad, solidaridad, convivencia y tejido comunitario.

Para comprender esta dualidad es necesario abandonar las miradas unidimensionales y pensar la integralidad de lo humano en un tiempo de aceleración e incertidumbre. Las universidades están llamadas a revisar sus enfoques epistemológicos, sus formas de involucramiento y sus marcos conceptuales, abriéndose al diálogo con la sociedad y sus conflictos. De ese modo podrán contribuir a imaginar otros mundos posibles y construir nuevas esperanzas, utopías y racionalidades capaces de sostener procesos de emancipación social. En esa perspectiva, con el antropólogo Nicolás Guigou estamos generando un abordaje decolonial desde el proyecto I+D en el que invitamos a Rita Segato a dialogar de un tema invisibilizado en la homogeneidad secular uruguaya.

¿Por dónde pasa hoy el “principio esperanza”?

A partir de lo planteado por Rita Segato en estos días, resulta importante distinguir la política de lo político, tal como aprendimos a hacerlo bajo las dictaduras. Se trata de recuperar una política capaz de construir vínculos en el encuentro cara a cara, en el territorio y en las relaciones interpersonales y comunitarias.

Esta tarea supone enfrentar un orden que valora a las personas según su utilidad productiva, su eficiencia económica y su capacidad de acumulación. Frente a la cultura del descarte, necesitamos pensar las diferencias sin convertirlas en separación; comprender conjuntamente las relaciones de clase, raza y género, y reconocer cómo las distintas inequidades se entrelazan y refuerzan las desigualdades.

A medida que la lógica de la conquista se expande a través del extractivismo, también se amplían las formas de violencia. Por eso, la moral de la obediencia debe ser interrogada desde una ética de la desobediencia. Es necesario poner bajo sospecha los mandatos culturales de dominación, control y poder, para escuchar a otras personas y construir alteridad. La comunidad y los cuidados adquieren aquí una centralidad política: cooperar y crear vínculos sostiene la vida y transforma nuestras maneras de relacionarnos.

Frente a una violencia que expresa relaciones de poder y se manifiesta en una crueldad cada vez más visible, naturalizada y amparada por la impunidad, necesitamos partir de otros sujetos y otras experiencias. Las mujeres pueden contribuir a instalar un pacto distinto para el bien colectivo, que incluya también a los varones, pero que no reproduzca el pacto histórico entre varones que excluyó a las mujeres.

Quedan, entonces, preguntas abiertas: ¿por dónde pasa hoy el “principio esperanza”, al decir de E Bloch, el marxismo crítico, la teología de la liberación o el pensamiento decolonial latinoamericano? ¿Qué sujetos, prácticas, comunidades y formas de pensamiento pueden ayudarnos a reconstruir lo común, ampliar la democracia y sostener horizontes de emancipación en este cambio de época, sin quedar atrapados en laberintos epistemológicos sin praxis transformadoras?

Más allá de la democracia estable y extensa que tenemos como país, pero que en parte está estática, tanto en la distribución y el poder material como subjetivo, es necesario abrir debates amplios que pongan en diálogo diversas tradiciones humanistas con prácticas emergentes en los movimientos sociales y culturales que buscan ir a las raíces de la dominación y explotación en perspectivas decoloniales, donde el ser parte del hábitat, lo espiritual y subjetivo tienen un rol fundamental, como las condiciones materiales en que devienen.

Para concluir, comparto el poema de Rita Segato, reformulado en este mes y autorizado a publicar:

Privilegio

No entiendo: lo mío fue nacer con los alegres de este mundo triste.

No hay porqués.

Solo el misterio de ese Dios tan frágil

un Dios tan pobrecito y tan solito...

Desde su grandeza, atónito,

mira la miseria de su creación