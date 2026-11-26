Sucive y patentes: la pausa antes de la tormenta… eléctrica

Los intendentes resolvieron tomarse una pausa, congelar las patentes y estudiar las alternativas para el futuro: deben sostener los presupuestos y mantener atributos de justicia del sistema tributario.

La patente de rodados es un impuesto que se suma a otros que pagan los poseedores de vehículos. Los motores eléctricos vienen provocando sismos geopolíticos y fiscales que los gobernantes deben resolver. No se trata de cuánto vale la patente ni de hacer discursos pidiendo la baja de impuestos. Se trata de pensar cómo cambiar para seguir obteniendo, de la forma más justa posible, los recursos necesarios para hacer nuestras ciudades más habitables y sustentables.

Del rotaticum a la patente de rodados

Ni el Congreso de Intendentes ni el Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares (Sucive) inventaron la patente de rodados. Los reyes galos, en el siglo VII, cobraban el rotaticum, calculado en función de la cantidad de ruedas de los carros, y en los 1700 en Gran Bretaña se creó un impuesto anual a los carros, carrozas y calesas.

En Uruguay, el senador Errazquín, blanco oribista, propuso en 1858 que los tributos sobre rodados fueran rentas municipales, lo que recién se concretó en 1903. Hoy las intendencias recaudan la cuarta parte de sus rentas –entre el 20% y el 49%– a través de la patente de rodados. En 2026 se recaudarán, por todos los vehículos, cerca de 650 millones de dólares: 32% en Montevideo y 68% en el resto del país.

El retorno de la democracia incentivó a los intendentes electos a buscar más recursos, y comprendieron que el parque automotor de los vecinos era fuente de ingresos fácil de capturar. Bajando un poquito la patente se podía aumentar mucho la recaudación.

Con el 2005 llegaron acuerdos, reglas, cuentas claras y previsibilidad en la relación entre el gobierno nacional y las intendencias. El Parlamento, por la Ley 18.456, dejó claro dónde debía empadronarse un vehículo, pero no evitó la guerra. En 2010 no teníamos un problema, teníamos una vergüenza nacional que debía ser erradicada. El gobierno de José Mujica se embarcó en los esfuerzos, con instrumentos y recursos, para que la guerra finalizara para siempre.

Cifras con muchos ceros: comercio e impuestos

Uruguay pagó 630 millones de dólares por importaciones de automóviles en 2024; Brasil recibió el 45% de esa cifra y China el 24%.

Los ingresos fiscales que se derivan de los automóviles son enormes. El Imesi en las naftas no es un invento uruguayo. La Agencia Internacional de Energía dice que el total de recaudación por impuestos a los combustibles alcanzó 560.000 millones de dólares, pero que caerán como consecuencia de la electrificación.

En Uruguay se puede estimar que el Imesi a las naftas recauda unos 850 millones de dólares al año y el de los automóviles 0 km, unos 170 millones. En aranceles, unos 70 millones, y de IVA, cerca de 300 millones. Si le sumamos los 550 millones de patente y 125 millones de peajes, la cifra supera los 2.100 millones de dólares, solo por los vehículos livianos.

En números redondos: en Europa un vehículo promedio debe pagar unos 2.220 dólares en impuestos (1.400 en los combustibles), en Estados Unidos unos 900 anuales (330 en los combustibles). En Uruguay unos 2.480 por automóvil (1.020 en los combustibles).

En Uruguay, los automóviles activos se acercan a los 900.000. El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) calcula 482 vehículos cada 1.000 habitantes en 2025, 382 en 2017. Según el censo de 2023, el 50% de los hogares tiene al menos un auto (44% en Montevideo), uno de cada 12 tiene dos, y el 1% tiene tres o más.

2011, nació el Sucive

El Sucive llegó como regalo de Navidad el 23 de diciembre de 2011. Con 61 votos en 86 en Diputados y 21 en 26 en Senadores, se creó este sistema mediante la Ley 18.860. Esta habilitó a las intendencias a crear un sistema común para el cobro de patentes, multas, peajes, matrículas, empadronamientos, licencias de conducir, documentos de identificación de los vehículos, etcétera. Y estableció la posibilidad de redistribuir las transferencias nacionales en caso de que alguna o algunas no lo hicieran o violaran sus reglas.

En pocos días, las intendencias acordaron contratar a República Afisa para que organizara el sistema y firmaron los contratos correspondientes. Con la asistencia de las proveedoras de servicios informáticos y un arduo trabajo técnico, en los primeros días de enero de 2012, los automóviles y camionetas, de la misma marca, modelo y año, pasaron a pagar el mismo impuesto.

El Sucive no es una empresa ni una persona jurídica: es un sistema organizado por un fiduciario. El contrato por el cual cada intendencia le transfirió la gestión de los derechos de cobro estableció que el fiduciario realice todas las tareas necesarias para recaudar y verter en forma inmediata los fondos recaudados. El fiduciario debe asegurar que estén disponibles para ser pagadas las patentes, multas, etcétera, de todos los vehículos, a través de redes de cobranza, tarjetas de crédito y débito, etcétera.

El sistema informático que se utiliza permite empadronar los vehículos, con los datos provenientes directamente de Aduanas, y asignar un código de revalor que será el mismo para todos los vehículos de idénticas características y que lo acompañará toda su vida. Y a cada código, un valor aproximado de mercado.

Cada año, una “comisión de aforos” analiza los valores de miles de vehículos. La empresa Autodata suministra las tablas de valores. Lo hace al Sucive, las aseguradoras, a bancos y financieras. Con ella se calculan pólizas, se liquidan siniestros, se dan préstamos y garantías. Concesionarios e importadores interactúan de forma diaria con ese banco de datos como referencia en el momento de la compraventa de vehículos. Es sobre los valores de mercado, expresados en pesos, que se aplica un porcentaje –o se determina un valor fijo– para calcular la patente del año próximo.

Con ese análisis, se proyecta la recaudación del año próximo y se asesora al Congreso de Intendentes, que debe emitir las instrucciones al fiduciario, sobre las alternativas para cumplir con las previsiones de los presupuestos aprobados de las intendencias. Y lo hace con cuidado: no solo porque de la recaudación de patentes dependen obras y servicios, sino porque son muchas las variables a tener en cuenta. Si el dólar baja entre setiembre y el 7 de enero –cosa que sucedió nueve veces en los últimos 15 años–, cuando los contribuyentes pagan la patente les parece que el auto fue sobrevalorado. Si sube –sucedió seis veces en los últimos 15 años–, las patentes parecen bajas.

La patente es el tributo que más gente paga, y lo hace directamente (más de un millón pagan patente y, por ejemplo, solo 430.000 pagan IRPF vía descuento en los ingresos). Al 31 de octubre iban casi 6.000.000 de transacciones de pago por todos los conceptos que cobra el Sucive.

Además, el fiduciario se encarga de retener la recaudación y pagar el servicio de los préstamos obtenidos por las intendencias, así como de mantener el sistema abierto a toda hora para que intendencias y ministerios informen las infracciones que cometen los conductores y las pasadas de peajes, y todas las operaciones relacionadas con la emisión del Permiso Único Nacional de Conducir. Por todo eso el fiduciario cobra cerca del 0,25% de la recaudación. Si a eso se suma hosting, almacenamiento, seguridad y otros servicios informáticos, y la publicidad, el sistema cuesta unos cinco millones de dólares que paga el gobierno nacional.

Desde 2021 las intendencias se hacen cargo de las comisiones, también menores al 1%, que cobran las redes de cobranza y tarjetas de crédito o débito por cada operación realizada.

El cambio a la electricidad desde los combustibles fósiles pone nuevamente en discusión qué cantidad de impuestos deben pagar los vehículos y cómo deben hacerlo.

300.000 hogares más con auto

El aumento de hogares y de autos hace que entre 2011 y 2023 el número de hogares con auto haya aumentado en 300.000. De uno cada tres a uno cada dos en 12 años.

El precio promedio de mercado de los automóviles empadronados en 2012 era de unos 22.500 dólares por vehículo, en 2025 ese valor no llegó a 26.000. En el período la inflación en Estados Unidos fue del 40%, el dólar pasó de 21 pesos a 39 pesos y los salarios se multiplicaron por tres en términos nominales y aumentaron casi 20% en términos reales. Hágase la cuenta que se haga, hay más autos, más hogares con auto y las patentes son más baratas que en 2012.

El automóvil de entrada en 2012 era el Chery QQ, que costaba unos 9.600 dólares; uno más equipado superaba los 13.000. En 2025, un auto de entrada costaba entre 13.000 y 16.000. Más dólares, pero más baratos.

Las intendencias recaudan más porque hay más vehículos, no hay guerra de las patentes y el sistema de cobranza es más eficiente y mantiene la morosidad en niveles relativamente bajos.

Ese dolor de cabeza que producen los electrones

En el mundo, uno de cada cuatro automóviles vendidos es eléctrico; en Noruega llegan al 97%, en Uruguay, al 36%. Ese cambio de combustible motor conlleva, además de enormes consecuencias geopolíticas por el control de minerales y tierras raras, efectos en los mercados y en las cuentas presupuestales de los gobiernos.

En Uruguay lo habitual era que los nuevos vehículos que se empadronan cada año aportaran al valor total del parque vehicular una cifra superior a la depreciación de los usados. Por eso, pese a la baja del promedio real de cada una de las patentes, la recaudación total ha venido aumentando en términos reales desde hace muchos años.

Es normal que los automóviles se deprecien en los primeros años de uso y caiga su valor en el mercado. Pero 2026 trajo novedades y profundizó tendencias:

Los empadronamientos alcanzarán los 71.000 en el año. Se empadronarán 25.500 automóviles eléctricos, 3.000 más que todos los años anteriores.

Los vehículos eléctricos se abarataron y aumentaron sus prestaciones. Los vehículos a combustión siguieron la tendencia y también se abarataron.

La entrega de usados a nafta, medio nuevos, como parte de pago de 0 km eléctricos, derrumbó el precio de los usados. Las compras web obligaron a vender usados a precio de oca para hacerse de liquidez y pagar el nuevo con tarjeta de crédito.

Los exhibidores de autos están repletos y el mercado de usados está muy pero muy pesado. Solamente en Mercado Libre hay más de 17.000 ofertas.

Los vehículos eléctricos conservan su valor peor que un naftero: su valor residual puede llegar, a los 36 meses, al 30% del valor inicial. En Reino Unido los eléctricos de tres años llegaron a valer 44% menos que 18 meses antes. La rentadora Hertz cambió el costo histórico de depreciación mensual por unidad de menos de 300 dólares hasta 600. En Estados Unidos, el eléctrico pierde a tres años casi el 60% de su valor frente al 42% del vehículo promedio.

No hay estimaciones sobre el impacto del fenómeno en los bancos, por los préstamos garantizados con prendas sobre vehículos depreciados –y que en Uruguay asciende a unos 1.400 millones de dólares–. En Estados Unidos, cerca del 30% de quienes entregaron un auto como parte de pago en el primer trimestre de 2026 debían más de lo que valía, con un faltante promedio de 7.200.

El impacto ambiental de cada vehículo eléctrico es menor, abaratan el transporte individual y pagan menos impuestos. En Uruguay la diferencia en impuestos incluidos en el combustible entre un BYD Seagull y un Chevrolet Onix LT que realicen 15.000 km por año alcanza los 770 dólares anuales por unidad.

Para la mayoría de las intendencias, la patente es la principal renta propia, y los presupuestos quinquenales ya fueron aprobados y, según la Constitución, deben ser equilibrados. Se trata de un dolor de cabeza para los intendentes y sus directores de Hacienda, para el gobierno nacional y las políticas energéticas.

Los desafíos para fijar las patentes 2027

Todos los años, los intendentes tienen el desafío de definir cómo mantener la recaudación en valores reales, contemplar problemas que se van generando y, si es posible, que aumenten los ingresos. Entre otras cosas, para atender los mayores requerimientos de infraestructura.

En 2026 se encontraron ante una baja generalizada del valor de mercado de los usados debido al enorme ingreso de 0 km y una preferencia por los eléctricos por su bajo costo operativo, a la que se suma el adelantamiento de las compras por efecto de los cambios en los incentivos fiscales previstos.

Cada eléctrico empadronado en 2026 exigió bonificar las patentes en un 40% (50% en los años anteriores). Las proyecciones coinciden en que los eléctricos serán cerca de la mitad de las ventas mundiales de autos en 2035 acompañadas con bajas en los precios. El panorama de la evolución del precio del petróleo es incierto.

En 2026 no se verificará, por primera vez en años, que el valor de los nuevos vehículos que ingresan al stock supere la pérdida de valor de los usados.

En este contexto había tres opciones: 1) asumir la baja de los valores de mercado y mantener el porcentaje de imposición en el 4,5%, bajando las partidas de obras y servicios en la proporción necesaria; 2) procurar mantener la recaudación en valores reales modificando el porcentaje de imposición al 4,75% y mantener los presupuestos vigentes; 3) poner una pausa, analizar la evolución del mercado en un plazo mayor y estudiar alternativas esperando que el ingreso de nuevos vehículos en 2027 logre mantener el poder de compra de la recaudación.

En los dos primeros casos, casi el 90% de los vehículos vería bajas, de distinta magnitud, en el precio de las patentes. En el último, por el cual se optó, el 100% de los vehículos mantendría los valores nominales, con una baja real de cerca del 4,5%.

¿Qué nos deparará el futuro?

Siempre es más fácil hablar del pasado que del futuro, y más difícil escribir sobre lo que pasará, porque lo escrito no se lo lleva el viento.

En diciembre de 2027, las intendencias deben renovar su contrato con el Sucive. La mayoría de ellas han comprometido con bancos y acreedores los flujos futuros de la recaudación más allá de esa fecha, por lo cual están prácticamente obligadas a hacerlo. La alternativa es volver a la guerra. La baja del valor de mercado y el nuevo ritmo de depreciación de los vehículos no asegura que el 4,5% sobre ese valor sume la recaudación de patente necesaria para asegurar ingresos fiscales suficientes a las intendencias. Si se mantiene el sistema de cálculo de la patente, el porcentaje deberá ser revisado. Las alternativas incluyen preguntarse si no deberíamos pasar a un sistema de valores fijos, aplicables a grupos predefinidos (ya hay unos 50.000 vehículos de entre 1975 y 1992 que pagan valores fijos de entre 2.900 y 8.800 pesos). Deberíamos preguntarnos si los vehículos más viejos deben pagar más o menos, cuándo deben ser desafectados de la circulación y cuál es el mecanismo de disposición final de materiales... y baterías. También se puede discutir si es compatible cobrar menos impuestos al transporte individual a la vez que queremos privilegiar el transporte público, si es posible prestar más servicios a menores costos sin dejar de tener en cuenta que los nuevos vehículos y sus sistemas de asistencia a la conducción requieren cada día mayores y crecientes calidades de las infraestructuras viales y de seguridad. El cambio a la electricidad desde los combustibles fósiles pone nuevamente en discusión qué cantidad de impuestos deben pagar los vehículos y cómo deben hacerlo. Y no solo de Imesi estamos hablando, sino de cómo contribuyen los propietarios que los usan y qué inversiones reclama la nueva realidad.