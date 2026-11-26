Censura de ministros y parlamentarismo ficticio

El lunes 9 de este mes, el Partido Colorado (PC) sostuvo que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, debía renunciar o ser sustituido. El artículo 174 de la Constitución establece que el presidente de la República debe adjudicar los ministerios a “ciudadanos que, por contar con apoyo parlamentario, aseguren su permanencia en el cargo”, y el PC alegó que Castillo había dejado de contar con ese apoyo porque, en la madrugada del jueves 5, una mayoría de la Cámara de Representantes, formada por los partidos Nacional, Colorado, Independiente, Cabildo Abierto e Identidad Soberana, declaró que no eran satisfactorias sus explicaciones sobre el conflicto en el puerto montevideano.

Sin embargo, la composición actual del Poder Legislativo hace difícil interpretar si el ministro de Trabajo tiene o no “apoyo parlamentario”. El Frente Amplio (FA) no dispone de mayoría propia para respaldarlo en Diputados, pero sí en el Senado, y cuenta con la mitad de los integrantes de la Asamblea General (AG), 65 en 130.

En la madrugada de ayer, miércoles 25, la misma mayoría de la Cámara de Representantes desaprobó las explicaciones de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, sobre el caso de la anestesista Inés Miralles. La diferencia fue que hubo, además, una moción de censura a Lustemberg, que debe ser tratada después de que se cumplan 48 horas de su presentación.

Es poco probable que tal moción tenga éxito, porque no contó con apoyo cabildante, y aun si lograra respaldo mayoritario en Diputados pasaría a consideración de la AG. Allí, como ya se señaló, una censura solo podría reunir “la mayoría absoluta de votos del total de componentes” requerida por la Constitución si la aprobara alguien elegido por el FA. Incluso en ese caso, se abriría un camino que el sistema partidario uruguayo nunca ha querido recorrer.

Idas y vueltas

Los países americanos no tienen sistemas de gobierno como los de sus antiguas metrópolis europeas. Impera el presidencialismo, que en Uruguay fue reforzado por la Constitución aprobada en 1966 y por su reforma 30 años después, aunque antes hubo intentos transitorios de darle mayor peso al Poder Legislativo, que dejaron huellas sin borrar en nuestro diseño institucional.

El requisito de apoyo parlamentario para los ministros fue incluido en la Constitución de 1934, junto con la posibilidad de que la AG los censurara. El procedimiento previsto era casi el mismo que el actual, con una diferencia muy relevante.

Si el respaldo a la censura en la AG no es ratificado por mayorías especiales (87 votos en la Constitución de 1934, 78 en la vigente), el presidente podía y puede vetarla, disolver las cámaras y convocar a una nueva elección del Parlamento.

La nueva AG debía y debe decidir si ratifica la censura. Según la Constitución de 1934, caían el presidente y el Consejo de Ministros. Esta disposición se mantuvo en la Constitución de 1942, pero desapareció en la de 1952, que creó un Ejecutivo Colegiado con representantes de los dos lemas más votados. En ese contexto, la censura de un ministro por parte de la AG determinaba su renuncia inmediata.

La cuestión es que la Constitución aprobada en 1966, que restableció la presidencia unipersonal como jefatura de Estado y de gobierno, reinstaló la posibilidad de veto cuando la AG censura a un ministro, con disolución de las cámaras y elección de un nuevo Parlamento, pero ahora sin caída del presidente si el nuevo Poder Legislativo ratifica la censura.

Parece pero no es

Hasta el golpe de Estado de 1973 fue tradicional que los ministros renunciaran cuando sus explicaciones en una interpelación eran declaradas insatisfactorias, sin que fuera necesario apelar a la censura por parte de la AG. Era una decisión moral, no una obligación jurídica, pero esto cambió desde octubre de 1985.

El entonces ministro del Interior, Carlos Manini Ríos, fue interpelado por la violencia policial durante un desalojo del Instituto de Profesores Artigas. Una mayoría que aisló al PC consideró insatisfactorias sus explicaciones, pero el entonces presidente Julio María Sanguinetti hizo saber que quienes querían que Manini renunciara debían censurarlo en la AG, y que él estaba dispuesto a vetar esa resolución, disolver las cámaras y convocar a la elección de un nuevo Parlamento.

Los legisladores no aceptaron el desafío. Quizá fue por temor a que la crisis condujera a un nuevo golpe de Estado, quizá para no correr el riesgo de perder sus bancas o quedar en relaciones de fuerzas desfavorables en nuevas elecciones parlamentarias, que habrían implicado un gran esfuerzo político y económico sin poner en juego la presidencia de la República. Así ha ocurrido desde entonces.

Si algún día se aborda una revisión integral y seria de la Constitución, convendría definir procedimientos más claros y viables para resolver los conflictos de poderes. Mientras esto no ocurra, persistirán las apariencias engañosas de un parlamentarismo que no existe, y buena parte de la ciudadanía mantendrá expectativas insatisfechas sobre la conducta de quienes, además de representarla en las cámaras, participan en otro tipo de representación, actuando como si poseyeran un poder del que carecen.