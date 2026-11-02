Se encuentran abiertas las inscripciones a becas del Fondo de Solidaridad

Quienes la pidan por primera vez podrán hacer la solicitud entre el 1º de noviembre y el 28 de febrero, mientras que quienes deseen renovar la beca deberán hacerlo a partir del 2 de enero.

Desde este 1º de noviembre, y hasta el 28 de febrero del próximo año, se encuentran abiertas las inscripciones para las becas del Fondo de Solidaridad (FDS), que brindan apoyo económico mensual, acompañamiento y otros beneficios a estudiantes de carreras terciarias de la Universidad de la República (Udelar), la Universidad Tecnológica (UTEC) y la UTU.

Según se indica en el sitio web del FDS, los beneficiarios deberán asistir a una carrera en alguna de las mencionadas instituciones, o estar cursando el último año del bachillerato, sin importar que todavía esté en curso o no se hayan inscripto a una carrera aún. Asimismo, quienes ya se encuentran cursando una carrera podrán solicitar el beneficio siempre y cuando cumplan con un mínimo del 50% de aprobación de las unidades curriculares cursadas, cifra que disminuye al 40% para quienes concurren a la UTEC, la UTU o cursan una carrera técnica en la Udelar.

Podrán acceder a becas de un valor de dos bases de prestaciones y contribuciones –a la fecha, equivalente a 13.728 pesos uruguayos, y según informó Presidencia, se estima que su valor ascienda a 14.400 el año próximo–, entre marzo y diciembre. Las becas también pueden renovarse anualmente y, en este caso, quienes deseen extenderla deberán hacer el trámite entre el 2 de enero y el 28 de febrero de 2027.

Quienes soliciten el beneficio por primera vez deberán contar con no más de 25 años cumplidos, mientras que para las renovaciones, el límite de edad es a los 28 años. Asimismo, y en tanto la beca está destinada a “jóvenes de hogares que necesitan apoyo económico para sostener sus estudios”, deberán entregar “información sobre la integración del hogar y la situación socioeconómica y patrimonial de la familia”. En ambos casos, la información se proporciona a través del portal web del FDS con sus usuarios gub.uy.

Según indicó Presidencia a mediados de este año, se otorgaron 11.168 becas en 2026, el máximo valor registrado por segundo año consecutivo –en 2025 fueron 10.400– y casi la mitad de ellas –46,2%– fueron a personas que solicitaron el beneficio por primera vez. Del total, la mayor parte de los becados son de la Udelar, que acapararon el 86,5% de las solicitudes concedidas, mientras que 8,8% asisten a la UTU y 4,7% a la UTEC. Además, 85% de los beneficiarios fueron los primeros en acceder a una carrera terciaria en su familia, mientras que 50% provienen de hogares uniparentales y alrededor del 70% se trasladan de un departamento al otro para cursar sus estudios.

En ese sentido, el presidente del FDS, Gabriel Errandonea, celebró dichas cifras y sostuvo que son “noticias buenas”, a las que le añadió el hecho de que “a la cantidad de profesionales que aporta crece anualmente un 3%”, lo que significa que “el país sigue generando cada vez más profesionales con la educación pública”. Con respecto a la suba en el número de solicitudes, consideró que eso “es un indicador directo de que las políticas de promoción del egreso de la educación media están funcionando muy bien”, aunque reconoció que “genera una relación desafiante, porque cuanto más crece el volumen de estudiantes que solicita beca, más se aproxima a los límites de recursos el Fondo de Solidaridad”.

Errandonea subrayó que el FDS trabaja en otorgar nuevos beneficios a los becarios, lo que se traduce en un convenio con la UTE que brinda descuentos en la tarifa de la energía eléctrica de los estudiantes, a lo que agregó una serie de tratativas con la Intendencia de Montevideo para otorgar boletos de ómnibus bonificados. De la misma forma, y ante los datos ya enunciados, dijo que resulta imprescindible “afinar la puntería”, ya que “los becarios del FDS no son todos iguales”. “Ese tipo de información la estamos afinando a través de una serie de procesos de incremento de los sistemas de información y de los sistemas de monitoreo y de evaluación de impacto”, resumió.