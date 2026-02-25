Como el escenario se mantiene incambiado desde la última medida que tomaron a principios de febrero, el colectivo de docentes de Tecnología de UTU definió ocupar los centros de Canelones y Montevideo en los que se retomaría la elección de horas en ese subsistema. Ello corresponde a una definición tomada por asamblea, por la que los docentes de la asignatura se niegan a tomar horas en ambos departamentos y también en San José, donde se concentran la mayor parte de los profesores del país.

El reclamo es la restitución de las duplas docentes para la asignatura, ya que en diciembre la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP) puso un solo cargo docente por grupo disponible para la elección. Ante esa situación, los docentes de Tecnología se organizaron y plantearon una serie de argumentos sobre la necesidad de trabajar en duplas en una materia en la que se trabaja en la modalidad de taller y en muchos casos con herramientas que pueden generar accidentes si no son bien manipuladas.

Justamente por esa dinámica de aula, los docentes plantean que para que los estudiantes aprendan correctamente las técnicas de trabajo es necesario contar con dos docentes por grupo. Se trata de un reclamo que ya habían hecho en la administración anterior, cuando las autoridades de UTU también habían dispuesto la eliminación de las duplas. Finalmente, el entonces director de la DGETP, Juan Pereyra, dispuso que las duplas se mantuvieran para los grupos que tuvieran más de 25 integrantes.

Foto: Gianni Schiaffarino

Sin embargo, las actuales autoridades de la institución entendieron que el plan de Educación Básica Profesional aprobado en el marco de la Transformación Curricular Integral no preveía el trabajo en duplas en la mencionada asignatura y por ello convocaron a un único docente. De acuerdo a lo acordado con la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu), se comenzó a trabajar para la modificación del plan, de forma que las duplas queden formalmente habilitadas, pero el tema aún no se ha aprobado por parte del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública.

Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, los docentes de la asignatura definieron impedir nuevamente el acto de elección de horas y por ello este martes ocuparon el salón donde se realizaba el acto eleccionario en la Escuela Técnica de Pando y hoy de mañana tomaron la misma medida en el Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda, en Montevideo. Según aseguró Federico Irigoyen, vocero de los docentes, están en juego 500 fuentes laborales de profesores de todo el país, ya que en el resto de los departamentos eligió solamente un docente por grupo y están a la espera de que se llamen a las horas para el segundo cargo.

Por su parte, Afutu se declaró en conflicto por esta situación y denuncia el “recorte” de horas. Al respecto, el sindicato emitió un comunicado en el que afirma que en un ámbito bipartito se llegó a un acuerdo con la DGETP, pero el Codicen “ha dilatado la resolución durante más de tres meses”. El sindicato sostiene que, además de las fuentes laborales, están en juego “la seguridad física de estudiantes y trabajadores” y “la calidad educativa”.