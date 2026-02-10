Los docentes de la asignatura Tecnología de UTU definieron organizarse a fines del año pasado ante lo que consideran un “recorte” del 50% de los puestos de trabajo de cara a 2026. Según explicó a la diaria Federico Irigoyen, vocero del colectivo, que incluye a profesores sindicalizados y a otros que no están afiliados al sindicato, los docentes de esta asignatura trabajan en función del perfil de la opción técnicoprofesional que tomen los estudiantes. De todas formas, dijo que un aspecto común es que trabajan en espacios de taller y en muchos casos se manejan herramientas que, de usarse mal, podrían implicar riesgos a la salud o que se dañen materiales de la institución.

Señaló que hace más de 20 años eran tres los docentes que se hacían cargo de un grupo, número que con el correr de los años se redujo a dos. Sin embargo, en el quinquenio anterior las autoridades de UTU definieron que las duplas solo se implementaran en grupos de más de 25 estudiantes, medida que en su momento causó preocupación en la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu).

El conflicto empezó en diciembre, cuando las actuales autoridades solo llamaron a un docente de Tecnología por grupo para los cursos que inician en las escuelas técnicas en marzo. Eso los llevó a movilizarse y a plantear el tema a las autoridades de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP), con quienes, por intermedio de Afutu, mantuvieron algunas instancias de negociación que, si bien culminaron en un acuerdo, tuvieron un contenido que no conformó a los docentes de la asignatura.

Por eso, desde el año pasado tomaron distintas medidas, como la de no elegir horas de Tecnología. Si bien el movimiento funciona a nivel nacional y los docentes tuvieron la intención de no elegir horas para 2026 como medida de presión, por falta de tiempo solo se concretó en Montevideo, San José y Canelones. En el caso de la capital, además, definieron la ocupación del centro educativo en el que se lleve a cabo la elección de horas. Esa medida se iba a tomar el viernes en la UTU de Brazo Oriental, pero finalmente las autoridades de la DGETP suspendieron la elección.

Como las clases empiezan el 2 de marzo, los docentes pretenden que la situación se solucione antes de esa fecha, explicó Irigoyen, pero piden que se restituyan las duplas para la asignatura. Desde el colectivo entienden que no hay margen de que su reclamo sea atendido en la DGETP y por eso acudirán al Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública.

Además de la pérdida de fuentes laborales, el colectivo señala la necesidad de trabajar en duplas por motivos pedagógicos y también de seguridad. En ese sentido, Irigoyen señaló que en la materia se trabaja en áreas como electrónica, mecánica o carpintería, más allá de que en los últimos años se empezaron a incorporar herramientas digitales y de programación, para lo que también se requiere trabajar con soldadores. Según plantea el colectivo, en la asignatura se funciona bajo una modalidad de “aula-taller”, lo que implica “prácticas técnicas, experimentación y resolución de problemas reales”, y requiere “supervisión constante” y “acompañante cercano”.

De acuerdo con el colectivo, la presencia de una dupla “asegura la correcta aplicación” de las técnicas que se ponen en juego en el trabajo bajo esa modalidad, además de que permite resguardar de mejor forma la seguridad de los estudiantes y los materiales de la institución.

Autoridades de UTU afirman que no tienen marco legal para convocar duplas y modificarán plan para que sea posible

En diálogo con la diaria, Fernando Ubal, responsable de la Dirección Técnica de Gestión Académica de la UTU, explicó que la apertura de duplas docentes para Tecnología está en camino de ser solucionada. Según detalló, abrieron horas para un solo docente de la asignatura por cada grupo por motivos reglamentarios que tienen su origen en la administración anterior.

El jerarca indicó que el plan de Educación Básica Integrada (EBI) aprobado para la UTU en el marco de la transformación curricular no preveía la implementación de duplas para la asignatura. Si bien fue algo que las anteriores autoridades terminaron implementando para grupos de más de 25 estudiantes, Ubal afirmó que eso se hizo sin ninguna normativa de referencia, ya que el nuevo plan establecía que la materia está a cargo de un solo profesor. “Lo que nosotros hemos explicado a los docentes de Tecnología es que no podemos designar horas de manera arbitraria”, dijo el jerarca.

Una vez que las actuales autoridades detectaron la situación, comenzaron a trabajar en conjunto con Afutu y la Asamblea Técnico Docente de UTU para enmendar el plan de estudios de forma que permita convocar a un segundo docente. Al respecto, Ubal detalló que la propuesta de cambio se encuentra actualmente en la órbita del Codicen y está próxima a ser aprobada. La idea es que eso ocurra antes del inicio de clases, de forma de tener esa resolución como sustento para poder llamar a un segundo docente de la asignatura por grupo.

Mientras eso se logra, las autoridades entendieron pertinente llamar al primero de los profesores de la asignatura, pero se encontraron con la medida de los docentes de Montevideo, San José y Canelones. No obstante, Ubal detalló que, con la elección realizada en los demás departamentos, hasta el momento fueron tomadas 60% de las horas disponibles para Tecnología. Además, dijo que en toda la UTU en diciembre se asignó el 92% del total de las horas docentes, algo que calificó de inédito para la institución.

Si continúa la medida de los docentes de no tomar horas en los mencionados departamentos hasta que la modificación del plan no esté resuelta por el Codicen y si esta se dilata hasta después del inicio de clases, Ubal señaló que los cursos de EBI en Montevideo, San José y Canelones deberán comenzar sin profesores de la asignatura. Hasta el momento, la DGETP resolvió que la próxima instancia de elección de horas se lleve a cabo a partir del 20 de febrero para toda la UTU, incluidos los grupos de Tecnología que quedan vacantes.