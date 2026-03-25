La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Secretaría Nacional de Deporte (SND) mantienen actividades conjuntas desde hace varios períodos de gobierno. En el caso de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, en el período anterior se inauguró el programa ¡Vamos equipo!, por el que se desarrolló la práctica de distintos deportes en escuelas públicas de todo el país.

En el actual período de gobierno, las autoridades de ambos organismos se propusieron profundizar el vínculo y, por ejemplo, trabajaron en la elaboración de una hoja de ruta para que más actividades deportivas lleguen a más estudiantes. En la misma línea que algunos acuerdos con otras instituciones públicas, desde la ANEP apostaron a la profundización del vínculo con la SND en el marco de su estrategia por duplicar los centros educativos con extensión del tiempo pedagógico en el actual quinquenio.

Este miércoles la ANEP y la SND realizaron el lanzamiento del programa Más deporte, por el que se plantea la extensión del tiempo en escuelas públicas con actividades deportivas, más allá de las que están definidas curricularmente en el marco de la asignatura Educación Física. Según explicó el titular de la secretaría, Alejandro Pereda, en el lanzamiento, se trata de un programa que es financiado en partes iguales por ambos organismos y que en esta etapa del año alcanza a 45 escuelas públicas, ubicadas en 17 departamentos. Además, dijo que en el segundo semestre del año se ampliará a todos los departamentos y a más centros educativos.

Por su parte, Pablo Caggiani, presidente de la ANEP, dijo en el lanzamiento del programa, realizado en la escuela 160 de Maroñas, que son cinco los deportes que ofrece la SND en el marco del programa: básquetbol, vóleibol, handball, hockey y rugby. Según explicó Pereda, en el caso de Montevideo se trabaja específicamente en básquetbol.

El presidente de la ANEP, en tanto, detalló cómo se aplicará la extensión del tiempo en las escuelas. Según dijo, en las de tiempo simple que son parte del programa los niños y niñas estarán una hora más en el centro educativo, ya sea antes o después del turno, mientras que en centros que ya cuentan con extensión del tiempo pedagógico la hora extra se concreta después del horario escolar. En ambos casos, los deportes pueden ser practicados en instalaciones de la respectiva escuela o de la SND, ya sea en espacios polideportivos o plazas de deporte.

Caggiani valoró que la práctica del deporte permite no solamente trabajar en la mejora de la convivencia escolar, sino también es una oportunidad para abordar el trabajo en equipo, el “aprender a perder, a respetar el turno” y “un montón de beneficios”.