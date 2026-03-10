Organizado por el DAAD Lectorado en Uruguay, un servicio alemán que promueve el intercambio académico a nivel global, en conjunto con la Universidad de la República (Udelar) y su Servicio de Relaciones Internacionales, se realizó este martes un evento destinado a promover la oferta de estudios de doctorado y posdoctorado en Alemania.

El evento estuvo dirigido a estudiantes de nuestro país interesados en comenzar o continuar sus estudios de doctorado o posdoctorado en Alemania. Durante el encuentro, universidades alemanas, organizaciones de financiación y distintos intermediarios vinculados al área, se presentaron de forma coordinada para ofrecer un espacio de acercamiento a los centros de formación y brindar información sobre las carrera académicas en Alemania.

Las universidades e instituciones participantes abarcan distintos perfiles temáticos y trayectorias de investigación. Esto permite ofrecer una amplia gama de disciplinas, entornos e instrumentos de investigación a los estudiantes interesados.

El evento tuvo lugar en la Facultad de Información y Comunicación entre las 9.30 y las 16.30. La jornada incluyó un espacio de presentación a cargo de las universidades participantes y, posteriormente, instancias de conversación y acercamiento con los estudiantes interesados, quienes pudieron conocer y consultar sobre las distintas propuestas académicas.

Esta oportunidad de intercambio permite conocer de cerca a los centros de estudio que presentan sus propuestas académicas y, a su vez, profundizar en la oferta de becas para estancias cortas de investigación, carreras científicas u otras trayectorias académicas dentro del sistema alemán. Además, brinda la posibilidad de recibir asesoramiento por parte de los equipos de las universidades participantes, adaptado al perfil de cada estudiante para evacuar dudas puntuales.

El evento, llamado PhD y Postdoc in Germany, se realiza por primera vez en Uruguay, pero existe desde 2014 en Brasil, aseguró a la diaria Christian Lazar, representante de la Universidad Libre de Berlín —Freie Universität Berlin— que asistió al evento. A su vez, en Argentina ya lleva tres ediciones.

Aunque cada universidad participante tiende a un área de estudio más específica, las becas y oportunidades de doctorado no están centradas para una disciplina o tema de investigación en particular. La única limitante para los estudiantes es la aceptación posterior por parte de la universidad a la que aspiran postularse. El proceso de selección se resuelve una vez realizada la postulación ante la institución correspondiente.

Previo a este encuentro, el embajador de Alemania en Uruguay, Stefan Duppel, recibió a los miembros de las distintas universidades que harían presencia este martes, tanto las alemanas como a distintos servicios de la Udelar, para participar de una bienvenida y generar un encuentro previo a la instancia del evento.

Duppel habló con la diaria y señaló que “Uruguay tiene mucho que ofrecer” y “tiene buenas universidades”, agregó. Además, dijo que muchos de los temas que se trabajan en nuestro país, también son temas que actualmente se investigan en Alemania. “Creo que es un muy buen momento para dar otro impulso a esta cooperación”, señaló.

Además, el embajador destacó la solidez y la fiabilidad de las instituciones uruguayas como una ventaja para apostar a proyectos de mediano y largo plazo con el país y aseguró que espera tener un “muy buen resultado” de esta instancia.

Por otro lado, Lazar señaló que la iniciativa busca atraer a “personas calificadas” para que realicen parte de su formación en Alemania y luego regresen a su país, en este caso Uruguay, con los conocimientos adquiridos y con el objetivo de fortalecer el desarrollo académico y científico local. “Nuestra idea es que estas personas se conviertan en personas claves una vez que vuelven a su país”.

En cuanto a los distintos organismos que participaron en la instancia, Lazar señaló que la idea es “trabajar en conjunto” y “construir puentes”, con la mirada puesta en que estas oportunidades funcionen como un punto de partida cuyos resultados se verán en “cinco o diez años”. A su vez, indicó que otro de los fundamentos para realizar este evento en el país es “entender qué es lo que Uruguay tiene para ofrecer”, principalmente desde la Udelar, aunque también desde otras universidades, señaló.

Por su parte, Sören Artur Metz, representante de la Universidad Técnica de Múnich, dijo que la idea de esta instancia se centra en “ampliar la cooperación en la investigación y también intensificar la movilidad estudiantil” entre Alemania y Uruguay.