Luis Yarzábal, expresidente de la ANEP, durante el acto de reinstalación de la Comisión de Educación Sexual Integral de la ANEP (archivo, agosto de 2025).

A los 88 años, este martes falleció el médico e investigador Luis Yarzábal, quien actualmente se desempeñaba como asesor honorario del presidente del Consejo de Formación en Educación (CFE), Walter Fernández Val. Yarzábal fue el primer presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en un gobierno del Frente Amplio, cargo que ocupó entre 2005 y 2010.

Yarzábal también desempeñó otros cargos en la administración pública, ya que entre 2011 y 2017 fue presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública. A su vez, ocupó varios roles a nivel académico, tanto en la Universidad de la República (Udelar) como en instituciones internacionales, y fue director de la oficina regional de la Unesco en Caracas.

Entre algunas de las responsabilidades que desempeñó en la Udelar, fue director del Instituto de Higiene y presidente de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, y también fue presidente del Comité Científico Asesor de la Junta Nacional de Drogas. A nivel internacional, Yarzábal fue director y expresidente del Instituto Latinoamericano de Educación para el Desarrollo, director del Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, y coordinador del Programa de Investigación de Salud para la Amazonia, entre otras responsabilidades.

Con una amplia trayectoria de investigación, realizó aportes desde distintos roles a la educación superior uruguaya y a nivel regional. En particular, fue impulsor de la creación de una Universidad Nacional de Educación y por ello fue convocado por Fernández Val para desempeñarse como asesor honorario en el CFE, que en el actual período se plantea convertirse en universidad, para lo que necesitará dos tercios de los votos en ambas cámaras del Parlamento.

Yarzábal nació en Melo en 1938 y se graduó como doctor en Medicina en 1964, y luego continuó su carrera académica en el exterior. En particular, se destaca un extenso período en Venezuela, donde entre 1978 y 2000 fue profesor agregado en la Universidad Central de ese país.

El sepelio se realizará el viernes, en lugar y hora a confirmar.