Con el año lectivo ya en marcha, las autoridades educativas y el sindicato de maestros hicieron sus evaluaciones sobre la primera semana de clases, que comenzaron el lunes.

La directora de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, señaló en diálogo con Canal 5 que el inicio de clases representa “un hito” y agregó que es “un día festivo, de alegría y también de reorganización para las familias”. No obstante, indicó que aunque ya se completó la asignación de grupos, la baja natalidad genera una menor disponibilidad de cargos docentes disponibles. “La baja de la natalidad nos está afectando ya en casi todos los niveles”, argumentó, y agregó que la matrícula registra un descenso de 15.000 niños en relación con el año pasado.

Por otro lado, se refirió a la meta de incluir a 100.000 estudiantes en alguna de las propuestas de escuelas con ampliación del tiempo educativo. Respecto de eso, señaló que este año 17 centros pasaron a contar con esta modalidad y aseguró que “esas 17 escuelas que se suman a la modalidad de ampliación del tiempo educativo, nos hacen llegar a 85.000 niños y niñas en este primer año de gestión”.

En ese sentido, explicó que Primaria está analizando la situación de las escuelas de tiempo completo y tiempo extendido que registran mayor demanda, con el objetivo de evaluar la posibilidad de transformar otros centros educativos cercanos bajo esas mismas modalidades y así reducir la presión de la matrícula.

La FUM-TEP reclama mayor cantidad de cargos y atender infraestructura

Desde la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de la Educación Primaria (FUM-TEP) aseguran que actualmente hay grupos de más de 30 niños sin ninguna auxiliar o dupla pedagógica que pueda acompañar a la docente a cargo.

Alejandra Pereira, secretaria general del sindicato, dijo a la diaria que ven con preocupación el número de maestras y maestros que quedaron sin poder elegir un grupo actualmente, mientras que se preguntan “cómo se puede aprender en grupos tan numerosos”, en referencia a los que cuentan con más de 30 alumnos. En este sentido, aseguran que su preocupación es la misma que la de las familias.

Con respecto a lo anterior, también se refirió a la disminución en la cantidad de niños y niñas en las escuelas que se registró este año. Para la FUM-TEP, ello representa una oportunidad para “reducir el número de alumnos por grupo y garantizar los aprendizajes de todas y todos”. Durante una conferencia de prensa realizada este viernes, Pereira dijo que se deberían haber creado más cargos en los centros para brindar mayor contención a los grupos con mayor población de niños.

Por otro lado, la dirigente planteó que el avance hacia un modelo de escuela inclusiva no siempre está acompañado de los recursos necesarios, ya que en varios casos las maestras deben atender grupos con estudiantes que requieren apoyos específicos sin contar con personal que las acompañe en el aula.

En relación con la infraestructura, Pereira señaló que en algunos centros persisten problemas edilicios, como “techos que se llueven, vidrios rotos, mobiliario que no llegó a tiempo, falta de material fungible —lápices y cuadernos—”. A esto se suma, según indicaron, que la propuesta de un plan de obras previsto para 63 escuelas resulta insuficiente si se tiene en cuenta que en el país hay unas 2.300. Según dijo, en los cinco años anteriores prácticamente no se hicieron arreglos en las escuelas y ello ha generado deterioro en muchos edificios, muchos de ellos con varias décadas de antigüedad.

Autoridades monitorean asistencia

Salsamendi hizo alusión al ausentismo escolar y, con base en datos preliminares, señaló que “tenemos mejores resultados que los años anteriores”. Sin embargo, agregó que “eso no implica que vamos a aflojar con esto. A la escuela hay que ir todos los días”. En ese sentido, enfatizó en que la asistencia no solo implica el trabajo en las asignaturas curriculares, sino que también está asociada a la alimentación, los cuidados, el deporte y otras actividades que no ocurren en la vida del niño si no asiste al centro educativo.

En ese marco, señaló que se continúa trabajando con la plataforma Gurí, que permite controlar las asistencias. Además, contó que se desarrolla un sistema junto a Ceibal para avisar a los familiares referentes mediante mensajes por Whatsapp cuando el niño o la niña acumula una cantidad determinada de faltas.

Por otro lado, mencionó que en las situaciones más críticas, donde el ausentismo puede estar ligado a episodios de violencia, se trabaja de forma articulada con otras instituciones, como el Ministerio del Interior. “Necesitamos que las familias participen más en las escuelas y que las escuelas abran la puerta a una mayor participación familiar”, aseguró la directora de Primaria, para “quebrar algunas paredes que hoy están establecidas y que son difíciles de quebrar”.

Finalmente, Pablo Caggiani, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, dijo al ser entrevistado este viernes por Canal 5, que “se trabajó mucho para llegar en las mejores condiciones”, y que en los próximos días se seguirá evaluando la evolución de todas las prestaciones y de los procesos de elecciones de cargos y horas en cada uno de los subsistemas.