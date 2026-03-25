El podcast El golpe a la educación fue elaborado por el Sitio de Memoria (ex SID) con la coordinación de la escritora y realizadora audiovisual Virginia Martínez y el guión de Cecilia Osorio, bajo el paraguas de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh). Si bien en 2024 el podcast quedó pronto para su difusión, la mayoría del directorio de la Inddhh no aprobó la difusión de uno de los episodios de la serie, que cuenta con tres capítulos.

El caso generó preocupación en el sindicato de funcionarios de la institución y también de la Asociación de Profesores de Historia, que denunciaron “censura” al material de divulgación sobre el impacto en la educación uruguaya que tuvo el golpe de Estado que ocurrió entre 1973 y 1985. Según supo la diaria, los cuestionamientos fueron realizados por los directores Marcos Israel y Jimena Fernández, quienes apuntaron particularmente contra el primer capítulo, que se detiene en el año 1968 y lo marca como un mojón en la profundización del autoritarismo que derivó en el golpe.

En una valoración que fue apoyada por los votos de Carmen Rodríguez y el entonces director Bernardo Legnani, Israel y Fernández discreparon con el argumento de que el autoritarismo comenzó a darse más marcadamente en ese año y, en ese sentido, reclamaron que otros puntos de vista debían ser incorporados en el capítulo.

Precisamente, el podcast cuenta con los testimonios de varios especialistas en memoria, dictadura, derechas y educación, además de personas que fueron testigos y víctimas de muchas de las vulneraciones de derechos que se relatan. Virginia Alonso, Leonor Berná, Magdalena Broquetas, Antonio Romano, Mauricio Bruno, Marcos Rey, Matías Rodríguez Metral y Diego Sempol son los especialistas e investigadores consultados a lo largo de los tres capítulos. Además, en los testimonios relevados se recogen las vivencias de militantes estudiantiles, docentes e integrantes de sindicatos del momento.

Más allá de que en su momento marcaron la necesidad de consultar a otros especialistas, ni Israel ni Fernández llegaron a sugerir nombres concretos. Algo similar ocurrió con su observación sobre los testimonios de personas que estaban en el sistema educativo en aquellos años, y en esos casos plantearon que podían incorporarse los testimonios de integrantes de distintos partidos políticos, por ejemplo, para argumentar en contra de que pueda considerarse al gobierno de Jorge Pacheco Areco como autoritario.

En su momento, el entonces director de la Inddhh, Wilder Tyler, fue el único que votó en contra de no autorizar la divulgación del primer capítulo del podcast, ya que reconoció el grado de especialidad de las fuentes consultadas y la pertinencia de los testimonios relevados para un trabajo que apuntó a la construcción de memoria en torno a la temática. Más allá de que la resolución de la Inddhh habilitaba la publicación de los otros dos capítulos, la coordinadora del podcast entendió en su momento que la serie de episodios perdía sentido sin uno de ellos.

Más allá de que, luego del cambio de gobierno, desde la Administración Nacional de Educación Pública se manifestó el interés por acceder al podcast para evaluar su divulgación con fines educativos, ello no se concretó hasta el momento. En este escenario, un grupo de personas en forma anónima subió los tres episodios del podcast al sitio archive.org, de forma que cualquier persona pueda escucharlo y descargarlo.

Con la voz en off de la cantante Ana Prada, el primer capítulo, llamado “68”, realiza un recorrido por todas las medidas tomadas desde el gobierno de Pacheco Areco para “vigilar y castigar” a los actores del sistema educativo, con el punto álgido del asesinato de Liber Arce en una manifestación por el boleto estudiantil. En el segundo capítulo, que se llama “Limpiar las aulas”, se detallan distintas acciones represivas y de disciplinamiento llevadas adelante por la dictadura en la educación uruguaya y, finalmente, “Yo oriental” plantea el rol que jugó el sistema educativo en el proyecto de la dictadura para instalar el relato sobre el nacimiento de un “nuevo Uruguay”, sin tensiones ni conflictos.