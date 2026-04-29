Tras una amenaza en redes sociales realizada por un estudiante del liceo 3 de Las Piedras, Canelones, los docentes resolvieron ocupar el centro y reclaman la presencia de autoridades de Secundaria al considerar insuficiente la respuesta recibida.

Gilda Manfrini, una docente de la institución, relató en diálogo con la diaria que el lunes pasado el centro educativo recibió una amenaza a través de redes sociales. Según explicó, el mensaje fue publicado por un estudiante desde su propio perfil, donde mediante una imagen que incluía un arma dirigió su amenaza en particular a dos adscriptas, su grupo de compañeros de clase y una docente del grupo.

Según indicó la profesora, se pudo verificar que la imagen no había sido sacada de internet, sino que correspondía al propio estudiante, quien además es conocido en la institución. “No ocultó su identidad en este caso, sino que se hizo cargo de la amenaza que estaba haciendo”, señaló.

Ante esta situación, el liceo activó los protocolos correspondientes y la directora informó a la inspección para dar curso a las actuaciones previstas en este caso, aunque la docente señaló que la respuesta que recibieron ese mismo lunes fue que el liceo continuaría funcionando con normalidad. Sin embargo, indicó que desde el equipo docente no compartían esa decisión. “Entendíamos que el liceo no podía abrir sus puertas con una amenaza semejante”, dijo.

A su vez, según detalló, el mensaje hacía referencia a una posible situación de violencia prevista para el día martes, lo que incrementó la preocupación en la comunidad educativa. En esa línea, sostuvo que desde el colectivo docente consideraban que el liceo no debía abrir sus puertas, por lo que desde el núcleo sindical de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria Las Piedras resolvieron ocupar el liceo, reunirse en una asamblea urgente y convocar a un paro de toda la filial.

La medida se llevó adelante durante la jornada del martes y, según relató la docente, las inspectoras acudieron al liceo pero no brindaron ninguna orientación que ofreciera garantías para retomar las clases con normalidad. “Entendemos que la administración no está dando ninguna respuesta”, señaló, y remarcó que entienden necesario un abordaje integral, que no se limite únicamente al estudiante involucrado, sino que incluya a toda la comunidad educativa.

“Es necesario poder parar, sentarnos y pensar en conjunto cómo vamos a abordar esta situación”, expresó la docente, y aclaró la importancia de considerar también el contexto actual en el que se produjo el episodio, además de que se trató de una amenaza “más directa”, en la que el autor se hizo cargo del hecho.

En ese marco, la docente adelantó que este miércoles de tarde se realiza una reunión con el conjunto de docentes del liceo, agremiados y no agremiados, con el objetivo de definir cómo continuar. Además, dijo que se convocó al director general de Secundaria, Manuel Oroño, para que concurra al centro y poder evaluar cómo trabajar ante la situación.

Asimismo, señaló que la ocupación del centro continuará al menos hasta que el director general se haga presente y se mantenga una instancia de diálogo, ya que hasta el momento no han obtenido respuestas satisfactorias de la inspección. “Evaluaremos cómo seguimos de acuerdo con las respuestas que se nos den y de si estas medidas son suficientes o no”, sostuvo.

Finalmente, la docente confirmó que el hecho fue denunciado ante la Policía por las tres trabajadoras que fueron amenazadas directamente.