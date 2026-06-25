Ocupaciones, volanteadas y movilizaciones de Fenapes en todo el país en reclamo de más presupuesto para la educación

En el marco de un paro de 24 horas a nivel nacional, la federación de profesores sigue reclamando un incremento para la educación en la Rendición de Cuentas.

Este jueves, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) para en todo el país con distintas modalidades de movilización: ocupaciones de liceos, volanteadas y concentraciones. En Montevideo, por ejemplo, la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) y la filial capitalina de la Asociación de Funcionarios de UTU, que también paralizó actividades, se concentraron en la plaza Independencia para rechazar el “gasto cero” en educación.

El reclamo se basa en el anuncio del gobierno que estableció que no dará incrementos a la educación en la próxima rendición de cuentas, que ingresará al Parlamento la semana que viene. En la capital, los gremios estudiantiles también se sumaron a la concentración y acompañan el reclamo de más presupuesto con la ocupación de centros educativos. Ese es el caso del liceo IAVA, que permanece ocupado desde el lunes, y del Instituto Batlle y Ordóñez (IBO), del Prado.

Según anunció el Gremio Estudiantil del IBO, entre los reclamos está la necesidad de recursos para contar con “una educación verdaderamente inclusiva”, mejoras de infraestructura, “más y mejores equipos multidisciplinarios” y por más participación estudiantil en la toma de decisiones. El gremio tomó la medida de ocupación por tiempo indefinido.

Otro departamento donde se hicieron ocupaciones es San José, ya que la asociación de profesores departamental ocupó el liceo 1 durante toda la jornada y desde el mediodía está ocupado el liceo de Delta del Tigre. Además, los profesores de ese departamento hicieron volanteadas para reclamar presupuesto.

De acuerdo con la consigna de los profesores de los tres liceos de Ciudad del Plata, denuncian problemas de infraestructura, con inconvenientes en el saneamiento y con uno de los liceos que se inunda los días de lluvia, además de grupos superpoblados con hasta 40 estudiantes. “Denunciamos que esas no son condiciones dignas para la enseñanza ni mucho menos favorecen el aprendizaje de la gurisada. Exigimos que se creen más grupos con 25 estudiantes como máximo para poder brindar una educación de calidad para los y las hijos e hijas de trabajadores”, señala la consigna.

Al igual que en otras partes del país, en Ciudad del Plata los profesores también reclaman la construcción de un liceo de bachillerato en la zona que, según plantean, año a año, aumenta su población. “Los liceos existentes no tienen espacio físico para la creación de salones, y la solución de la DGES [Dirección General de Educación Secundaria] ha sido colocar contenedores que, lejos de ser una solución, son un parche temporal”, afirman.

En ese sentido, los docentes reclaman el cumplimiento de la promesa de llegar a una inversión de 6% del producto interno bruto para la educación y 1% para investigación y lamentaron que esa promesa “se vuelva cada vez más una quimera”.

Días atrás, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, que integra Fenapes, anunció que solicitará una reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi, de forma de poder trasladar el planteo de forma directa y reclamar “una señal política” del gobierno ante la próxima Rendición de Cuentas.