Cuatro estudiantes de bachillerato representan a Uruguay en la Olimpíada Internacional de Química

El camino para representar a Uruguay en la Olimpíada Internacional de Química no fue sencillo, cuenta Francisco Paz. Detrás de la selección de jóvenes como él, Dalton Gaona, Florencia González y Pilar Uriarte, hubo una preparación intensiva y “un montón” de pruebas que tuvieron que superar. Pero la gran noticia para ellos llegó entre marzo y mayo de este año, cuando finalmente se enteraron de que habían sido los elegidos para representar al país a nivel mundial.

El Programa Olimpíada Uruguaya de Química (POUQ) depende de la Facultad de Química (FQ) de la Universidad de la República desde 2009 y busca fomentar el interés de estudiantes de todo el país por la química y las ciencias en general, según expresan desde la propia facultad. Cada año se organiza la Olimpíada Uruguaya de Química, que se desarrolla en etapas departamentales y culmina en una instancia nacional. A partir de ese proceso, se selecciona y entrena a la delegación que representa a Uruguay en las olimpíadas internacionales e iberoamericanas de la disciplina. Además, el POUQ es la institución oficialmente reconocida para coordinar la participación del país en esas competencias.

Este año los cuatro jóvenes seleccionados para representar a Uruguay viajan a Tashkent, capital de Uzbekistán, en donde deberán hacer distintas pruebas teóricas y prácticas. Los cuatro estudiantes cursan bachillerato y asisten a distintas instituciones públicas y privadas del país, entre ellas, el liceo 9 de Montevideo, el liceo 2 de Carmelo, el Colegio Nacional José Pedro Varela y el colegio San Francisco de Sales.

Durante el viaje los estudiantes son acompañados por dos docentes de la FQ que, en calidad de mentores, trabajan durante las instancias de prueba junto con representantes de las demás delegaciones en el análisis de las pruebas propuestas, su traducción y el proceso de corrección.

Antes de llegar al destino de la competencia, los jóvenes compartieron con la diaria algunas sensaciones que les generó hasta el momento atravesar esta experiencia. “Si llegamos a tener la suerte de que nos toque ganar algo, genial, pero la expectativa principal es disfrutar de la experiencia”, dijo Dalton, y manifestó su entusiasmo por viajar a una ciudad tan lejana, que difícilmente visitarían si no fuera por una ocasión especial como esta.

Para Francisco, el viaje significó su primera vez en un avión, en un viaje que incluyó una larga travesía, con escala en Madrid y un breve paso por Estambul antes de llegar a su destino final, Uzbekistán. A su vez, contó que desde el momento en que se enteró de que viviría esta experiencia quedó “súper contento” –emoción que utilizó más de una vez para referirse al tema–, al igual que su familia y amigos con quienes compartió la noticia.

Florencia, otra de las integrantes de la delegación, contó que las instancias de preparación para esta olimpíada incluyeron entrenamientos teóricos y prácticos. Al principio, las prácticas se realizaron de forma virtual para luego dar comienzo al formato presencial en la FQ. Allí trabajaron con instrumentos y técnicas de laboratorio “mucho más avanzadas y específicas” que las que habitualmente utilizan en sus centros educativos, con el objetivo de familiarizarse con el tipo de equipamiento y procedimientos que se emplean en los encuentros internacionales.

Por su parte, Pilar destacó la experiencia grupal de vivir estas instancias en conjunto y dijo que el vínculo con sus compañeros comenzó a consolidarse una vez que se confirmó la integración de la delegación y empezaron con los entrenamientos específicos. Además, contó que esas instancias les permitieron conocerse mejor, compartir tiempo juntos y prepararse de forma colectiva para la competencia.

La edición 58 de esta olimpíada se extiende durante una semana. La competencia comenzó oficialmente el sábado 11 y terminará el 18 de julio. Uruguay participó de forma ininterrumpida en esta competencia entre 2009 y 2023 y volvió a competir en 2025, luego de una ausencia en 2024 por falta de fondos para cubrir los pasajes de los docentes acompañantes, según señalan desde la propia FQ.

A lo largo de estos años las delegaciones uruguayas obtuvieron cuatro menciones de honor en Washington, Moscú, Hanói y Praga, además de cinco medallas de bronce, conseguidas en Bakú, Tblisi, Zúrich y en Dubái el año pasado. El mejor resultado histórico para el país fue una medalla de plata obtenida en Praga en 2018.