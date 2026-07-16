Emma, escolar de Villa García, creó una historieta sobre la relación entre Rivera y Oribe durante la Guerra Grande

A partir de una consigna de clase, siguió el trabajo en su casa y con apoyo de la inteligencia artificial realizó una indagación histórica que plasmó a través del dibujo, una de sus pasiones.

Los últimos días han sido difíciles para la comunidad de Villa García. Un quíntuple homicidio se vivió en la zona e impactó a sus habitantes. La conmoción también llegó a la escuela 157, una de las instituciones neurálgicas de la zona, de la que había sido alumna la adolescente de 14 años asesinada en el ataque, que ahora concurría al liceo 52, ubicado en frente.

Además de contener el impacto de la noticia, algunas maestras también trabajaron con los niños y niñas acerca de cómo el barrio es reflejado en la opinión pública, con frecuentes apariciones en la sección de noticias policiales, y qué otras de las tantas cosas buenas que ocurren en la zona también pueden quedar asociadas a la imagen del barrio.

Muchas de esas cosas pasan en la escuela y tienen como protagonistas a niñas como Emma Espina, que está en uno de los sextos años del turno de la mañana y a partir de una tarea de clase, semanas atrás elaboró una historieta sobre la Guerra Grande, ocurrida en Uruguay a mediados del siglo XIX. Laura, la maestra del grupo, puso una tarea de clase en la que cada estudiante tenía que retratar algún episodio real o inspirado en hechos reales del período definido de modernización de Uruguay.

A algunos les tocó un episodio vinculado al alambramiento de los campos o a la dictadura de Lorenzo Latorre, y Emma tuvo que dibujar una discusión entre Manuel Oribe y Fructuoso Rivera, quienes lideraron los dos bandos de la guerra que, entre otros episodios, incluyó el sitio de Montevideo. Según contó a la diaria, Emma dibuja desde los tres años y es una de las actividades que más disfruta. Por eso, cuando hay una tarea en la clase, ella la termina más rápido que sus compañeros para tener tiempo para dibujar, algo que en general su maestra permite.

Emma tiene 11 años y casi no habla en clase, por lo que ser entrevistada no le resulta tan amigable, hasta que llega el momento de explicar su técnica de dibujo, el line art. Primero usa el lápiz y, a través del trazado de líneas, va dibujando las formas, que luego repasa con lapicera o marcador para darle el trazo definitivo. Según muestra en su cuaderno, hay otros dibujos que realiza en las esperas de clase con una calidad técnica similar y confiesa que pintar es lo que menos le gusta del proceso, aunque le sale muy bien.

Laura, su maestra, se quedó sorprendida cuando al día siguiente de realizar el dibujo sobre la Guerra Grande en clase, Emma llegó con la historieta muy avanzada y planteó como tarea que sus compañeros también crearan una. Mientras el resto la creaba de cero, Emma la terminó de dibujar y colorear. Su familia se enteró de la historieta a través de la maestra, por lo que en su casa fue ella quien la elaboró en solitario. Su única ayuda fue una herramienta de inteligencia artificial, a la que le pidió apoyo para pensar las distintas escenas de la historia y cómo podrían narrarse en viñetas, pero fue ella quien tomó las decisiones sobre los dibujos y los textos que aparecen. El uso de la inteligencia artificial como apoyo y no como reemplazo de actividades humanas es algo en lo que también vienen trabajando en clase.

Con base en la consigna de la maestra, personificó la historia en los caudillos, y por eso la historieta, de cinco escenas, se titula Rivera vs Oribe: el choque de los caudillos en la Guerra Grande. La primera escena toma la batalla de India Muerta, en 1845, en la que Rivera es derrotado y desterrado temporalmente a Brasil, desde donde regresó a Uruguay un par de años después para su derrota definitiva, que también es retratada por Emma. Todo termina con la imagen de Rivera exiliado en Brasil definitivamente, Oribe retirado de la vida política y la famosa frase “ni vencidos ni vencedores”.

Impulsada por su maestra, que puso en valor el excelente trabajo y consideró importante su difusión, Emma realizó una encuadernación casera de su trabajo, a la que protege con un cubretapa y también plastificó cada página de su obra de arte. Si todo sale bien, será su último año en la escuela y una de las opciones que maneja es dejar ahí el librillo para que niños de otras generaciones vean su creación.