Funcionarios de UTU de Minas se reunieron con la Unidad de Apoyo Multidisciplinario tras un paro por aumento de suicidios

Un comunicado de la institución detalla que tres personas vinculadas al centro educativo se quitaron la vida en lo que va de julio.

Con el respaldo de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu), los funcionarios de la Escuela Técnica de Minas realizaron el martes un paro de 24 horas con la consigna “¡Salud mental, emergencia nacional!”, en reclamo de “equipos multidisciplinarios, intervención y acompañamiento inmediato, y mayor atención en servicios de salud mental”.

En un comunicado, consideraron que se encuentran ante una situación que “ya no puede sostenerse”, e indicaron que el paro surgió porque no logran “visualizar otros mecanismos” para ser escuchados, ya que han alertado por la situación “reiteradas veces” y “en los distintos espacios institucionales” a los que acceden.

Señalaron que la problemática está “instalada” en la comunidad y no logra “ser atendida en la forma correcta”. Indicaron que, solamente en lo que va de julio, el centro educativo perdió a tres personas que se quitaron la vida y se suma a fallecimientos por otras causas que los han “atravesado fuertemente”. En total, desde el comienzo de clases hasta el 14 de julio, perdieron a “siete integrantes vinculados a la comunidad”.

En esa línea, afirmaron que los hechos repercuten sobre familias, estudiantes y docentes, pero las posibles intervenciones “se limitan a los recursos” disponibles, representados por una psicóloga “con una carga horaria destinada en dos días” a la institución y “la buena disposición del cuerpo docente que, con pocas herramientas, hace frente a las situaciones”.

“Exigimos la intervención inmediata por parte de las autoridades de la Dirección General de Educación Técnico Profesional y del Codicen de la ANEP para el acompañamiento y la implementación de las estrategias necesarias para el abordaje de estas situaciones”, reclamaron. Extendieron la solicitud al Ministerio de Salud Pública, solicitando una “correcta atención en los centros asistenciales” hacia donde se realizan las derivaciones.

Los funcionarios concretaron una reunión con técnicos de UTU, pero no quedaron satisfechos

Francisco Gómez, docente de Derecho en la institución y afiliado de Afutu, dijo a la diaria que se encuentran “pidiendo ayuda” y advirtió que “todas las instituciones educativas a lo largo y ancho del país están viviendo las mismas situaciones”. Subrayó que en 2023 elevaron una nota a las autoridades “solicitando apoyo para la confección de un equipo multidisciplinario que nunca llegó” y que el reclamo “data de por lo menos diez años atrás”.

Gómez confirmó que durante la mañana de hoy mantuvieron una reunión con la Unidad de Apoyo Multidisciplinario (UAM) y estuvieron “tres horas intercambiando”, pero entienden que el encuentro fue para “calmar las aguas”: “Pasamos raya de la jornada de hoy y no nos llevamos nada que nos sirva realmente, alguna herramienta o alguna estrategia para poder implementar en los centros”, cuestionó. “Nosotros no quedamos satisfechos”, agregó.

Según Gómez, los reclamos pasan por que se “fortalezcan los equipos multidisciplinarios en todos los centros educativos” y que haya una psicóloga con una “presencia mucho mayor”, ya que entienden que no están capacitados para afrontar este tipo de situaciones porque su formación “no es en el área de la psicología o del trabajo social” y se encuentran “desbordados”. También pidieron que las intervenciones sean “sostenidas en el tiempo”.

“Existió el compromiso por parte de las autoridades de seguir gestionando estos espacios de trabajo para poder adquirir herramientas y elaborar mapas de ruta de cómo actuar”, dijo. En la salud, afirmó que “existe una insuficiencia por parte de los prestadores de salud” y los menores derivados “tienen demoras de tres meses para la atención a un psicólogo”.

Las autoridades sanitarias departamentales prevén intervenciones de posvención

La directora del Hospital Departamental de Lavalleja, Tania Zipitría, dijo a la diaria que prevén realizar actividades a lo largo de la semana porque el viernes es el día nacional para la prevención del suicidio. Afirmó que están en contacto con la Dirección Departamental de Salud, el Grupo Departamental de Prevención del Suicidio y la Comisión Nacional de Apoyo a la Salud Mental para realizar una “intervención puntual a raíz de esta situación”, por lo que “en la mañana de hoy se empezaron a ver qué tipo de estrategias de posvención” harán.

La directora departamental de Salud, María Rita López, profundizó al respecto en diálogo con este medio: “El viernes 17 va a haber una posvención en el Colegio [Nuestra Señora] del Verdún, que es donde trabajaba este docente, y están haciendo otra posvención en la Jefatura de Policía la gente de salud mental de Montevideo”, puesto que el fallecido también era funcionario policial. Focaliza apoyar a las “víctimas posteriores” con psicólogos y talleristas.

“No escapamos a la realidad nacional de que tenemos pocos psiquiatras trabajando y, a nivel de licenciados en Psicología, si bien hay más, no todos son de ASSE”, acotó Zipitría. En números, precisó que cuenta con “tres psiquiatras recibidos y tres estudiantes avanzados del posgrado de psiquiatría”, y, en lo que respecta a psicólogos, señaló que hay cuatro junto con “tres o cuatro” adicionales que son recursos de la Red de Atención Primaria. López agregó que la “mayoría” de los liceos cuentan con psicólogos, aunque algunos “de pronto tienen doble función”. En lo que respecta a los psiquiatras, reconoció que en el hospital hay, pero “están en falta en algunas situaciones”, como los fines de semana, cuando “no pueden cubrir algunas guardias”: “Hay un debe en la parte pública, pero lo estamos tratando de solucionar entre todos”, una situación que “viene de muchos años”, dijo.

Sobre las listas de espera, Zipitría dijo que la de psiquiatría ha “bajado mucho” y es “de 30 o 40 personas”, que “ya fueron vistos, y el médico consideró que los tenía que ver en setiembre-octubre”. En salud mental infantil cuentan con “un equipo multidisciplinario que está muy bien y no tiene ninguna demanda en espera”. Por otro lado, en psicología –para ingreso a psicoterapia– “sí hay demanda en espera porque los procesos son más lentos” y “cada paciente tiene un proceso desde dos meses a seis meses”, apuntó.

Sobre las altas, aseguró que al paciente “se lo controla a los siete días rigurosamente”, aunque eso sobrecarga a los profesionales porque no existe “un recurso solamente para seguimiento”. Opinó que es necesario “generar un espacio para seguimiento de forma formal” y “protocolizado”, por lo que en Lavalleja se está “en proceso de hacerlo”.