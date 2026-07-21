Héctor Cancela considera que creación de la UNED es “un debe que tiene el país” y dijo que es “fundamental” que tenga cogobierno

La creación de una Universidad Nacional de Educación (UNED) es una de las prioridades legislativas del Frente Amplio y su aprobación no es sencilla, ya que, como se trata de un nuevo ente autónomo, requiere dos tercios de los votos de ambas cámaras. Al igual que pasó con proyectos de anteriores legislaturas, la mayor complejidad pasa por el desacuerdo entre partidos acerca de si el nuevo ente debe contar o no con cogobierno, sistema que implica la participación directa de los órdenes en la toma de decisiones.

Para el tratamiento parlamentario de la creación de un nuevo ente autónomo uno de los mandatos constitucionales establece que los demás entes de la enseñanza deben ser consultados, y por ello la Universidad de la República (Udelar) actualmente tiene a estudio el proyecto de ley que crea la UNED. El tema será tratado próximamente por el Consejo Directivo Central de la Udelar, pero, en diálogo con la diaria, el rector de la institución, Héctor Cancela, recordó que al estudiar proyectos anteriores la universidad concluyó que “la formación de maestros, profesores y educadores sociales debe ser de nivel universitario”.

“Es un debe que tiene el país y hay que encontrar la forma, una forma que sea también adecuada y que dé las garantías del caso”, dijo Cancela. En ese sentido, afirmó que ese no era el caso del mecanismo de reconocimiento universitario aprobado en el gobierno anterior, ya que “no daba garantías ni tenía una sustancia que permitiera dar ese salto que se necesita” en la formación de educadores.

Con relación al rol que jugaría la Udelar si se crea una nueva universidad pública, Cancela sostuvo que sería similar al que tuvo cuando se creó la Universidad Tecnológica. “La Udelar siempre se puso a disposición, siempre hemos buscado la forma de colaborar”, planteó. En ese sentido, recordó que la institución que dirige tiene carreras conjuntas con la UTEC y también con la Administración Nacional de Educación Pública, donde hoy se encuentra el Consejo de Formación en Educación (CFE), que se convertiría en la UNED si se aprueba el proyecto a estudio del Parlamento.

Además de las propuestas conjuntas que están en marcha, el rector habló de los planes que mantienen las instituciones públicas a cargo de propuestas de enseñanza terciaria, y dijo que si se crea la UNED se espera mantener y profundizar el trabajo compartido. Al respecto, detalló que de cara a la Rendición de Cuentas tanto la Udelar como la ANEP solicitaron fondos para la implementación de una Licenciatura en Psicopedagogía conjunta entre el CFE y las facultades de Psicología y de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Udelar. No obstante, el rector lamentó que es de las medidas que hasta el momento no cuentan con financiamiento.

Cancela recordó que la Udelar, la ANEP y la UTEC vienen trabajando “realmente bien” en una comisión de coordinación –llamada “comisión mixta”–, y que si un nuevo ente se crea prevén sumarlo a ese órgano, desde el que recientemente se diseñó un plan de democratización de la educación superior en el país. En ese sentido, Cancela entendió que si se crea una universidad específica para temas educativos se podrán potenciar las acciones previstas para generar nuevas líneas conjuntas de investigación a nivel de la educación terciaria.

El cogobierno en la UNED

El rector de la Udelar consideró que el cogobierno “es fantástico” y “fundamental” para una universidad pública. “Da una perspectiva general, te permite incorporar puntos de vista y, además, dar una continuidad a las políticas mucho mayor que la que permiten otras formas de gobierno universitario”, sostuvo.

En ese sentido, Cancela planteó que, si bien “lleva tiempo alcanzar grandes acuerdos”, una vez que estos se logran, las políticas aplicadas perduran más allá de la persona que esté a cargo del rectorado. Además, indicó que esas políticas siguen determinadas líneas generales, pero el propio cogobierno va resolviendo realizar ajustes sobre la marcha en caso de que sean necesarios.

En respuesta a críticas que se suelen plantear desde el sistema político, el rector dijo estar convencido de que la Udelar “es la institución pública y quizás privada que más cambió” en los últimos 40 años en el país. Según completó, quizás ello no se debe a la velocidad en que se implementaron los cambios, sino a su “constancia”. Cancela ilustró esa idea con varios ejemplos, como el desarrollo de la investigación en la institución en estas cuatro décadas; la creación de un sistema de dedicación total; los cambios a los planes de estudio a partir de la Ordenanza de Estudios de Grado y una ordenanza similar para estudios de posgrado; la creación de carreras y facultades; el desarrollo en el interior, y la creación de un plan de obras, entre otras medidas implementadas en estos años.

Además, el rector dijo que en cada una de esas dimensiones “se han agregado la autoevaluación y también las evaluaciones externas. Soy el primero en decir que la universidad está muy lejos de ser perfecta, que le faltan muchísimas cosas, pero hay siempre una voluntad de cambio y de mejora”, aseguró.

Como otro valor del cogobierno, Cancela señaló la posibilidad de que los estudiantes, a quienes definió como “el sentido que tiene la universidad”, participen en la toma de decisiones. También valoró el aporte de los egresados, que, aunque muchas veces cuesta más sostener, debido a que no tienen un vínculo tan directo con la institución, “de forma muy generosa aportan su tiempo para venir, criticarnos y aportar puntos de vista diferentes”.

En referencia a los y las docentes, el rector dijo que son quienes “llevan una carga grande del funcionamiento” de la Udelar, y gracias al cogobierno también pueden plantear sus preocupaciones, contar cuáles son los problemas en su facultad y también proponer cambios. “Esto no es una cuestión de que viene una persona y cambia el rumbo completamente. Por supuesto, cada persona aporta y agrega desde su visión, pero el trabajo en colectivo es muy enriquecedor”, concluyó.

Cancela mostró su convencimiento de que “la UNED debería tener cogobierno”, más allá de que no tiene que ser el mismo formato que el que hoy tiene la Udelar, que, además, a su interna también ha ido analizando y cambiando su estructura de gobierno. “Sí, hay temas que son difíciles y que lleva tiempo ponerse de acuerdo. Eso es normal y es hasta enriquecedor, porque cuando nos ponemos de acuerdo estamos convencidos y vamos por esa línea”, sostuvo.